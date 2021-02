Auch in Zeiten der Pandemie lassen es sich viele Golfer nicht nehmen, ihrem Hobby nachzugehen. (Stefan Freye)

Landkreis Oldenburg. Weite Teile des Breitensports liegen seit vergangenen November coronabedingt auf Eis. An Wettkämpfe oder einen geregelten Trainingsbetrieb ist deshalb nicht zu denken. Ganz anders sieht es derweil im Golfsport aus. In zwölf Bundesländern ist trotz des Lockdown das Golfspielen derzeit erlaubt. Nur in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein hat die Politik die Ausübung des Freiluftsports strikt untersagt. Eine der glücklichen Golfanlagen ist der Golfclub Oldenburger Land. Neben ausgebuchten Plätzen verzeichnet der Club außerdem einen Anstieg der Mitgliederzahlen.

Die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage haben wohl kaum dazu eingeladen, sich auf dem grünen Geläuf bei einer Runde Golf auszutoben. Trotz zusätzlich mehrerer kleiner Schauer fanden dennoch zahlreiche Golfer den Weg an die Hatter Straße in Hatten. „Solange kein Schnee liegt, halten die aktuellen Witterungsbedingungen unsere Golfer nicht davon ab, ihrem Sport nachzugehen“, erklärt Britta Köhler, Pressewartin des Golfclubs Oldenburger Land, mit einem Schmunzeln.

Nur Schnee hält Golfer auf

Die Witterungsbedingungen sind das Eine, die weiterhin steigenden Corona-Infektionszahlen sind das Andere. Um die Golfer vor einer Virus-Ansteckung zu schützen, hat der Golfclub spezielle Vorkehrungen getroffen. In einem Konzept hat man sich seitens der Clubbesitzer und Mitarbeiter Gedanken darüber gemacht, wie es in diesen Zeiten möglich ist, die Ansteckungsrate so gering wie nur möglich zu halten. Die Lösung: Golfen ja, aber in festgelegten Zeitfenstern und nur in Zweiergruppen. Hierfür hat der Golfclub seine bespielbaren Plätze auf der Webseite www.campo-golf.de zur Buchung freigegeben. Interessierte Golfer können hier einige Tage vorher ihren Wunschtermin und bevorzugten Platz online reservieren. „Bislang klappt das richtig gut. Wir können uns sozusagen vor Anfragen kaum noch retten. Der Golfsport boomt aktuell“, erklärt Köhler.

Betreten darf das Gelände zurzeit nur derjenige, dem eine feste Startzeit zugeteilt wurde. Auf dem Golfplatz angekommen, bestehen sowohl für Mitarbeiter als auch für Golfer strenge Regularien. So ist es Pflicht, einen Mund- und Naseschutz sowohl im gesamten Funktionsgebäude als auch draußen im Bereich des Kurzzeitparkplatzes zu tragen. Die Umkleiden und Duschen bleiben derweil komplett geschlossen. Britta Köhler weiß, dass das Clubleben unter diesen Bedingungen immens leidet. Dennoch ist sie froh, dass einige Golfanlagen trotzdem das Privileg genießen, öffnen zu dürfen: „Mir ist bewusst, dass die Golfer viel auf sich nehmen müssen. Der Golf lebt von der Geselligkeit. Man trifft sich in Gruppen und plaudert eine Runde. Das alles fehlt gerade. Dennoch ist die Resonanz wahrscheinlich im Moment so positiv, weil sich viele denken, dass auch wir bald coronabedingt schließen müssen.“ Zudem profitiert der Golfclub Oldenburger Land von der Tatsache, dass einige Anlagen in der Umgebung derzeit eine Winterpause einlegen. Golfer aus der Umgebung wollen also nicht auf ihr Hobby verzichten und nehmen den Umweg nach Hatten in Kauf. „Das spielt uns so ein bisschen in die Karten und freut uns sehr“, fügt Köhler hinzu.

Der lokale Golfsport ist zweifelsohne einer der wenigen Gewinner der Pandemie. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist zum einen, dass die phasenweise deutlich eingeschränkten Reisemöglichkeiten des Vorjahres dazu führten, dass aktive Golfspieler, die ansonsten gerne in den südlicheren Ländern einlochen, vermehrt und öfter die Anlagen in der heimischen Umgebung für sich entdecken. Zudem hat der Drang der von der Pandemie geplagten Menschen nach risikofreier sportlicher Betätigung an der frischen Luft dem Golfsport viele neue Mitglieder beschert.

Der Deutsche Golf-Verband hat Ende des vergangenen Jahres alle Golfvereine zu den Auswirkungen der Krise befragt. 57,9 Prozent der Klubs gaben an, dass die Anzahl ihrer Mitglieder gestiegen ist. Die Statistik wurde im Jahresbericht 2020 festgehalten und besagt, dass die Zahl der zwischen Flensburg und Garmisch organisierten Golfer auf insgesamt 642.000 gewachsen ist. Ein Sprung von rund 1,4 Prozent. Mehr als 50 Prozent der befragten Golfclubs gehen auch für das Jahr 2021 von einer positiven Mitgliederentwicklung aus. So auch die Verantwortlichen beim Golfclub Oldenburger Land. „Dieser positiven Entwicklung können wir zustimmen. Wir machen die Beobachtung, dass vor allem die Mitgliederzahlen der 26- bis 49-Jährigen ansteigt, was aller Voraussicht nach mit den Qualitäten unserer Trainer zu tun hat. Zudem profitieren wir aktuell von zahlreichen Zweitmitgliedschaften“, bestätigt Britta Köhler.