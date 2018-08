Sandra Auffarth und Viamant du Matz überzeugten in Polen. (Rolf Vennenbernd/DPA)

Strzegom. Einige Reiterinnen des RV Ganderkesee haben das internationale Vielseitigkeitsturnier im polnischen Strzegom genutzt, um ihre gute Form unter Beweis zu stellen. Allen voran die Bergedorferin Sandra Auffarth: Die noch amtierende Doppelweltmeisterin gewann die hochklassig besetzte CIC***-Tour auf ihrem Nachwuchspferd Viamant du Matz.

Im Anschluss an das Turnier hat die AG Spitzensport des Ausschusses Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei die fünf Weltmeisterschaftsteilnehmer verkündet: Sandra Auffarth und Viamant du Matz bilden die erste Reserve. „Das Pferd ist in Aachen in einer absolut aufsteigenden Form. Es hat unheimlich viel Potenzial und wäre, wenn es zum Einsatz käme, sicherlich ein würdiges Championatspferd. Aber es ist auch noch recht jung und hat noch eine große Zukunft vor sich“, sagte Vielseitigkeits-Bundestrainer Hans Melzer gegenüber der deutschen Reiterlichen Vereinigung.

Mit Gentlemen FRH wurde die Bergedorferin Fünfte bei der CIC*-Tour. Auf Daytona Beach landete Auffarth zudem auf Rang zwei bei der CIC**-Prüfung. In derselben Tour startete auch RVG-Reiterin Heike Jahncke auf Coco Spring. Das Duo beendete die Prüfung auf dem sechsten Rang. Nina-Carlotta Meiners schrammte derweil knapp an einer Platzierung vorbei. Auf Emmi M schloss sie die CIC**-Tour als Zwölfte ab. Einen großen Erfolg verbuchte unterdessen ihre Schwester Tabea-Marie Meiners bei der CCI**-Prüfung: Auf Luc M holte sie die silberne Schleife. Der Sieg ging hier an Michael Jung, der mit einem Pferd für die Weltmeisterschaften nominiert ist.