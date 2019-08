Felix Oetjen (rot) war an vielen Angriffen des VfL Stenum beteiligt und gehörte zu den Leistungsträgern gegen die JSG Obergrafschaft: Er leitete das 1:0 ein, bereitete das 2:0 vor und erzielte das 3:0 selber. (INGO MÖLLERS)

Stenum. Früher als gedacht haben sich die A-Junioren des VfL Stenum in der Fußball-Landesliga akklimatisiert. Mit dem souveränen 4:0 (3:0)-Heimsieg gegen die JSG Obergrafschaft verbuchte der Aufsteiger nach dem 3:2-Auftakt beim SC Spelle-Venhaus den zweiten Dreier und liegt nur ein Tor hinter Spitzenreiter Kickers Emden auf Platz zwei. „Wir haben aus unserer stabilen Defensive sehr gut nach vorne gespielt. Die erste Halbzeit war sehr nah am Optimum“, freute sich Trainer Tim Müller über eine äußerst konzentrierte Vorstellung.

Müller kann auf ein stabiles Gerüst von sechs Jungs bauen, die schon im Vorjahr zum Stammpersonal des Bezirksligameisters zählten. Dieses Sextett zählt – abgesehen von Linksaußen Felix Oetjen – zum Defensivverbund, der über 90 Minuten keine ernsthafte Chance der Gäste zuließ. Dazu standen mit dem zweifachen Torschützen Marcel Marquardt und Ole Stolle zwei frühere Heidkruger in der Startelf, ergänzt von drei ehemaligen B-Jugendlichen. „Dazu waren heute acht Mann gar nicht im Kader“, ergänzte Müller. Sein Aufgebot umfasst 24 Jungs. „Auf lange Sicht brauchen wir sie alle“, fügte der neue Trainer hinzu. Und es verspricht eine sehr hohe Trainingsqualität, zumal schon gegen die JSG durch die vier Ergänzungsspieler kein Bruch im Spiel zu erkennen war.

Keine Torchance zugelassen

Die JSG Obergrafschaft aus dem äußersten Südwesten des Bezirks hatte wie Stenum ihre erste Partie mit 3:2 gewonnen. Trotzdem wurden die Gäste bei 29 Grad auf dem Hauptplatz am Kirchweg kalt erwischt. In der sechsten Minute sandte Torwart Marcel Rüdebusch einen langen Abschlag in Richtung Oetjen. Dessen flache Eingabe machte Julius Niklaus noch einmal scharf, Marquardt vollstreckte den Rückpass volley ins lange Eck zum 1:0. Bei diesen äußeren Bedingungen hatte der VfL genau das passende Rezept mit sicherer Defensive und schnellem Umschalten. Besonders Oetjen war mit seinem Tempo und Durchsetzungsvermögen nicht zu bremsen. Allerdings hätten er (7.) und Niklaus (13./15.) schon frühzeitig für Ruhe sorgen können, zumal im Gegenzug Fabian Rielmann den ersten zaghaften Torschuss der Gäste abgab.

Im Vorjahr hatte Nils Meinken schon als Innenverteidiger mit präzisem Spielaufbau geglänzt, jetzt kann er diese Fähigkeiten in vorgezogener Position als Sechser noch besser einsetzen. Der neue Kapitän leitete Treffer zwei und drei mit punktgenauen Steilpässen ein. Beim 2:0 schickte Meinken Felix Oetjen, der sich energisch durchsetzte. Marquardt brauchte frei vor dem verwaisten Kasten nur noch einschieben (30.). Beim 3:0 (44.) lief es umgekehrt: Meinken auf Marquardt, und Oetjen vollstreckte nach kurzem Sprint mit der Pike.

Damit war die Partie schon nach 45 Minuten durch. Die JSG Obergrafschaft arbeitete sich im zweiten Durchgang an der sicheren Stenumer Deckung ab. „Der gewinnbringende Punkt war unsere stabile Defensive“, unterstrich Müller noch einmal. Die Nadelstiche blieben zunächst aus, mit den Wechseln kam bei der großen Hitze auf dem Rasen wieder Schwung in die Offensive. Sascha Leichsenring startete in der 66. Minute durch, traf zunächst den Innenpfosten und versenkte den Abpraller zum 4:0 (66.). Stenums Keeper Marcel Rüdebusch musste in der 80. Minute zum ersten und einzigen Male energisch zupacken. Obergrafschafts Bester (Helge Pollmann) hatte sich im Solo durchgesetzt und aus 18 Metern abgeschlossen. Insgesamt verzeichneten die Gäste nicht einen Abschluss im Sechzehner, stattdessen hätte Stenums nächster Joker Malcolm Jumpertz (87./Außenpfosten) beinahe noch das 5:0 draufgepackt. „Insgesamt müssen wir uns im Spielaufbau noch etwas verbessern, das wird noch bis zum sechsten oder siebten Spieltag dauern“, sah Müller noch etwas Luft nach oben. Wenn seine Mannschaft das umsetzen kann, wird sie sich dauerhaft in der Landesliga-Spitze festsetzen können.