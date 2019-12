Marcel Marquardt wechselte vor der Saison vom TuS Heidkrug zum VfL Stenum und erkämpfte sich dort einen Stammplatz. (INGO MöLLERS)

Für den VfL Stenum läuft es: „Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt“, sagt Trainer Tim Müller. Anders ausgedrückt: Der VfL Stenum ist eine absolute Bereicherung für die Fußball-Landesliga der A-Junioren. Ein anderes Fazit kann man für den Aufsteiger nicht ziehen, zu positiv war bis jetzt das Abschneiden und Auftreten der Mannschaft von Müller und Julian Burkhardt. In einer etwas verzerrten Tabelle liegt der VfL zur Winterpause auf Rang drei. Auf Herbstmeister VfL Oldenburg sind es zwar sieben Punkte Rückstand. Doch die Stenumer haben noch ein zusätzliches Nachholspiel, vor allem haben sie aber noch acht Heimspiele in der Hinterhand.

Wenn man ein Haar in der Suppe finden möchte, könnte man die Hinrunde in zwei Hälften teilen. „Am Anfang waren wir der unbekannte Aufsteiger, da hatten wir etwas das Überraschungsmoment auf unserer Seite“, hatte Müller beobachtet. Mit der Euphorie des Aufsteigers legte Stenum gleich mal fünf Siege vom Start weg hin. Nach dem unglücklichen 1:3 gegen VfL Oldenburg folgten furiose Siege gegen die damaligen Tabellenzweiten – Stenum war vom dritten bis zum neunten Spieltag Spitzenreiter – SC Melle (4:0) und Kickers Emden (5:2). Ende Oktober kam nach dem 0:2 in Friesoythe ein kleiner Bruch in den Saisonverlauf. Zwei Heimspiele in Folge fielen aus, vielleicht ging etwas Rhythmus verloren. Auch wenn die drei 1:1-Remis in Brake und Schüttorf (JSG Obergrafschaft) sowie zu Hause gegen Spelle-Venhaus taktisch sehr ansehnlich waren, merkte man doch etwas den Kräfteverschleiß der Mannschaft.

Das Trainerduo Müller/Burkhardt betreibt eifrig Videoanalyse, die meisten Partien wurden gefilmt und den Spielern wichtige Sequenzen vorgeführt. „Die Jungs sind sehr offen für Veränderungen. Im Laufe der Saison haben wir das Grundkonzept verändert, weil wir nicht immer nur Schema A spielen können. Die Gegner haben sich auf uns eingestellt und stellen sich jetzt tiefer“, erläutert Müller die Modifizierungen.

Das Konzept basiert auf der besten Defensive der Liga. Vor Torwart Marcel Rüdebusch steht fast die komplette Viererkette der Vorsaison, das Verständnis ist nahezu blind. Offensiv profitiert der VfL vom Trio der Ex-Heidkruger Marcel Marquardt, Malcolm Jumpertz und dem allerdings seit Ende Oktober verletzten Ole Stolle. Dazu kommen die schwer zu bremsenden Tempoläufe von Linksaußen Felix Oetjen, aus dem tiefen Mittelfeld lenkt Kapitän Nils Meinken das Spiel. Das alles ergänzt eine gut bestückte Bank, die oft wertvolle Impulse geliefert hat. Zudem lebte das Team von einer herausragenden Fitness. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung“, sieht sich Müller bestätigt. Im Bezirkspokal wurde Herbstmeister VfL Oldenburg mit 5:2 eliminiert, dort erwartet Stenum im April im Halbfinale Hansa Friesoythe. Weiterer Pluspunkt könnte der demnächst fertiggestellte Kunstrasen werden. Es läuft in Stenum, doch das Saisonziel (einstelliger Tabellenplatz) wird nicht angepasst. „Wir wollen einfach so viele Spiele wie möglich gewinnen.

Zudem geht es auch darum, dem älteren Jahrgang den Übergang in den Herrenbereich zu erleichtern und den jüngeren Spielern genug Einsatzzeit zu geben, damit wir auch nächste Saison gut dabei sind“, blickt Müller zuversichtlich voraus. Das kann er auch. Im Jugendbereich ist der VfL Stenum mittlerweile die absolute Nummer eins in Delmenhorst und umzu, die A-Jugend segelt als Flaggschiff in der Spitze der Landesliga mit.