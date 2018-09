Die VG Delmenhorst-Stenum um Nina Maaß hat ihr allererstes Oberliga-Spiel überhaupt mit 1:3 verloren. (Ingo Möllers)

Münden. Großer Aufwand, doch der Gewinn bleibt aus – so geht das erste Oberliga-Spiel für die Volleyball-Damen der VG Delmenhorst-Stenum in die Vereinsgeschichte ein. Bis ans Ende Niedersachsens mussten die Aufsteigerinnen reisen, um bei der TG 1860 Münden nach anfänglich gutem Spiel eine 1:3-Niederlage (25:21, 23:25, 17:25, 18:25) zu kassieren.

Mit dem kompletten Kader waren die Delmenhorsterinnen nach Münden gereist und waren nach der anstrengenden Anreise trotzdem erstaunlich wach. Es gelang ihnen ein guter Start mit einigen erfolgreichen Aktionen am Netz, die sofort in die ersten Punkte in der neuen Liga umgemünzt wurden. Weil aber die Gastgeberinnen in einem unruhigen Spiel ein wenig besser mit der Situation zurechtkamen, gingen diese folgerichtig in Front. Die Gäste ließen aber nichts unversucht, setzten sich von 8:11 auf 15:11 ab. Danach kontrollierten sie den Durchgang, den sie mit 25:21 für sich entschieden und somit den ersten Satz in der Oberliga in der Vereinschronik holten.

Danach blieb die VG zunächst auf Augenhöhe und gestaltete den zweiten Abschnitt bis zum 17:16 ausgeglichen. Plötzlich jedoch kam die Annahme nicht mehr so genau, wie es für einen variablen Spielaufbau notwendig gewesen wäre – Münden setzte sich mit acht Punkten in Folge auf 17:20 ab. Auch einige personelle Umstellungen von Coach Kai Stöver sollten keine Wende mehr bringen, Münden glich zum 1:1 aus. „Die haben uns den Zahn gezogen, weil unsere Annahme einfach nicht konstant genug war“, sagte Stöver. Dem Gäste-Team muss zugutegehalten werden, dass es nie aufsteckte und auch zu Beginn des dritten Satzes ordentlich mithielt.

Nach einer 4:1- und 7:4-Führung sah es zunächst noch gut aus, ehe Münden erneut stärker wurde, auf 8:8 ausglich und danach unaufhaltsam davonzog. Erneut war es eine schwache VG-Annahme, die den eigenen Spielaufbau störte, außerdem agierten die Stöver-Schützlinge jetzt zu passiv. Münden hatte wenig Mühe, die schwachen Angriffe abzuwehren und selber druckvoll am Netz die Punkte zu machen. Die Gastgeberinnen zogen davon und holten sich ihren zweiten Satz.

Zu wenig gemacht

Danach kamen die Delmenhorsterinnen überhaupt nicht mehr ins Spiel, leisteten sich viele kleine Fehler und wirkten zudem verkrampft. „Wir haben auch nicht aggressiv genug gespielt, was man in der Oberliga im Vergleich zur letztjährigen Verbandsliga einfach tun sollte“, musste Trainer Kai Stöver zusehen, wie auch seine taktischen Wechsel nicht fruchteten. „Münden hat um jeden Ball gekämpft und das hat am Ende auch den Unterschied gemacht.“ Am Ende kassierte sein Team eine verdiente 1:3-Niederlage, die der Coach so analysierte: „Das Ergebnis ist unter dem Strich okay. Wir können aber trotzdem auch in der Oberliga mithalten. Wir haben nur einfach selber zu wenig gemacht.“

Der Coach blickt jetzt schon wieder nach vorne: „Nächsten Sonntag bei Bremen 1860 wartet ein äußerst unangenehmer Gegner auf uns, das wissen wir und wir werden versuchen, ein besseres Ergebnis einzufahren“, ist für Stöver und sein Team zumindest die Anreise ins benachbarte Bremen diesmal unbeschwerlicher.

VG Delmenhorst-Stenum: Thiel, Schaar, Bohms, Uhlhorn, Gärtner, Maaß, Nogatz, Stöver, Cebotareva, Dietmar, Lening, Janssen.