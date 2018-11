Die Tanzgruppe Choice des TSZ Delmenhorst wusste bei dem Turnier in Ludwigshafen zu überzeugen und belohnte sich mit der Vizemeisterschaft. (Tanja Böhnke)

Ludwigshafen. Der Aufwand war riesig, doch all die Strapazen haben sich am Ende bezahlt gemacht: Mit fünf Wettkampfmannschaften ist das Tanzsportzentrum Delmenhorst bei den European Masters of Video-Clip-Dancing in Ludwigshafen gestartet – und alle Teams lieferten eine starke Leistung ab. Den drei Gruppen Talk, Exhale und Solid glückte sogar die Qualifikation zur Bundesliga. „Sie sind somit im nächsten Jahr schon für die European Masters gesetzt“, erklärte TSZ-Pressesprecherin Andrea Kriesten, „die durchaus erfolgreiche Saison ist für dieses Jahr nun aber vorbei. Die Vorbereitungen für die neuen Choreografien werden in Kürze beginnen.“

Fünf Delmenhorster Formationen hatten sich für das Turnier qualifiziert und stellten die TSZ-Verantwortlichen somit vor eine logistische Herausforderung. Schließlich musste erst mal eine Unterkunft für solch einen großen Tross gefunden werden, und vorher musste ja auch noch die Anreise geregelt werden. All das meisterte der Verein jedoch und sorgte für gute Bedingungen für die Tänzer. So reisten sie bereits einen Tag vor dem eigentlichen Turnier mit vier Bussen in das nicht unweit vom Wettkampfort entfernte Heidelberg. In einer Jugendherberge bereiteten sich die Formationen auf ihren Auftritt vor. Den Auftakt gaben die jüngsten Tänzer der Gruppe Choice. „Um 7 Uhr begann die Fahrt zur Halle, um 9 Uhr nahm das Turnier seinen Anfang. Etwa 2500 Tänzer sowie zahlreiche Zuschauer wurden an diesem Tag erwartet“, berichtete Kriesten. Als siebte Gruppe traten die Delmenhorster auf die Bühne, und die 23 Tänzer lieferten eine gute Leistung ab, zogen direkt ins Finale ein.

Laut Kriesten war Trainerin Berenike Benke nach diesem Auftritt schon sehr zufrieden mit dem Team. Tatsächlich steigerten sich die Sportler im Alter zwischen acht und zwölf Jahren im Finale aber sogar noch einmal. Kriesten: „Bei der mit Spannung erwarteten Siegerehrung erreichte das Team dann einen unglaublichen zweiten Platz von insgesamt 23 Mannschaften und wurde mit einem Pokal als Vizemeister der European Masters geehrt. Die Kinder und auch Eltern waren völlig fassungslos vor Freude, und die eine oder andere Träne wurde verdrückt.“

In der Altersklasse Juniors I probierte im Anschluss die TSZ-Formation Real Talk ihr Glück – insgesamt starteten 29 Gruppen in dieser Kategorie. Das Team zeigte eine laut Kriesten ausdrucksstarke Choreografie. In Teilen sei diese noch von Keeya Kekili gestaltet worden, Benke habe sie ergänzt. Genauso wie die Gruppe Choice qualifizierte sich Real Talk direkt für das Finale. Auch in der Endrunde überzeugten die Delmenhorster und landeten schlussendlich auf einem „sensationellen“ dritten Platz. Die lautstarke Unterstützung pushte die Delmestädter sicherlich zusätzlich. „Die Stimmung in der Halle und besonders der Support für die Formationen vom TSZ war super. Das ist sogar dem Moderator aufgefallen, der nach einem Auftritt unserer Teams erstaunt fragte, ob Delmenhorst denn so groß sei, dass so viele Fans mitgereist seien“, berichtete Kriesten.

Fehler bei der Auswertung

Etwas Pech hatte derweil die Formation TRC, die bei den Juniors II startete. Wie die TSZ-Pressesprecherin erzählte, kam es bei der Bewertung des ersten Durchgangs zu einigen Ungereimtheiten. Es wurde verkündet, dass die Gruppe den Einzug in die Platzierungsrunde verpasst hatte. Dabei handelte es sich jedoch um einen Fehler, wie sich wenig später herausstellte, sodass die Gruppe von Nils Leeroy Aumann doch noch die Chance auf den Finaleinzug erhielt. Allerdings hatte dieser Vorfall seine Spuren hinterlassen: In der Zwischenrunde trat das Team nervös auf und belegte schlussendlich den 19. Platz. Besser schnitt die Formation Exhale in dieser Kategorie ab. Zum ersten Mal überhaupt nahm das Team von Leon Berger in diesem Jahr an einer Meisterschaft teil. Zwar mussten die Tänzer den Umweg über die Platzierungsrunde nehmen, zogen letztendlich aber doch ins Finale ein. „Ein wirklich toller Erfolg“, meinte Kriesten zum 13. Platz der Gruppe.

Während vier der fünf Delmenhorster Gruppen also schon wieder fertig waren, wartete die Formation Solid noch immer auf ihren Auftritt. Schlussendlich startete der Wettbewerb der Adults – der sogenannten Königsdisziplin – erst am Abend. Solid hatte sich im Vorjahr bereits in die Bundesliga getanzt und war somit direkt für dieses Turnier qualifiziert. „Die Konkurrenz war unheimlich stark, und trotz eines gelungenen ersten Durchgangs gab es banges Warten auf das Zwischenergebnis“, erzählte Kriesten. Das Team konnte die Jury überzeugen und erreichte ohne Umwege mit dem achten Platz direkt die Endrunde – die Erleichterung war groß. Im zweiten Durchgang lief es dann sogar noch einmal besser. Schlussendlich machte das Team noch drei Plätze gut und ließ dabei namhafte Gruppen hinter sich.