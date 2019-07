Antonia Busch-Kuffner und ihr Pony Daily Pleasure wurden nach der dritten EM-Sichtung für den Dressur-Kader nominiert. (Tanja Becker)

Anfang Mai sind die Pony-Europameisterschaften noch ein Traum gewesen, nun sind sie Realität: Antonia Busch-Kuffner fährt zu den Titelkämpfen im August in Polen. Nach der dritten EM-Sichtung hat die Bundestrainerin die 14-Jährige und ihr Pony Daily Pleasure für den Dressur-Kader nominiert. „Das ist ein geiles Gefühl, das war mein Traum“, freut sich die Dressurreiterin des RV Ganderkesee.

Bei den ersten zwei Sichtungen hatte Busch-Kuffner sich mit überaus starken Leistungen bereits für eine Nominierung aufgedrängt, bei der finalen Musterung in Luxemburg wollte sie ihr Ticket endgültig lösen. „Ich hatte schon ein bisschen darauf gehofft, aber man weiß ja nie“, sagt Busch-Kuffner und ergänzt: „In Luxemburg lief es dann ja auch nicht ganz überragend.“ Dreimal ritt sie auf Daily Pleasure durch das Viereck. Sowohl bei der Team- als auch bei der Einzelaufgabe landete das Duo auf dem vierten Rang. Die Kür schloss die 14-Jährige auf dem zweiten Rang ab. Busch-Kuffner: „Letztendlich war das nicht schlecht, aber es geht eben auch noch besser.“

Wie geht es jetzt für sie und ihr Pony weiter? Schließlich beginnt die EM im polnischen Strzegom erst am 15. August. Die nächsten acht bis zehn Tage gönnt sie Daily Pleasure erst mal eine Erholungspause, während sie selbst ihre anderen Ponys reitet. Danach steigt das Duo voll in die Vorbereitung auf die Titelkämpfe ein – trainiert wird es dabei in Abstimmung mit der Bundestrainerin von Antonia Busch-Kuffners Mutter. Außerdem startet sie mit ihren Ponys beim Oldenburger Landesturnier in Rastede. „Und ich probiere gerade noch, eines für das Bundeschampionat zu qualifizieren“, erzählt Busch-Kuffner. Vier Tage vor dem Start der EM geht es für die 14-Jährige dann nach Warendorf. Auf dem Gelände der Deutschen Reiterlichen Vereinigung feilt das Team unter den Augen der Bundestrainerin nochmals an den Feinheiten. Ihre Titelchancen vermag die Dressurreiterin noch nicht einzuschätzen. Im Teamwettbewerb rechnet sie allerdings auf jeden Fall mit der dänischen Mannschaft. Schließlich hat diese den Wettbewerb bei der zweiten Sichtung in Hagen für sich entschieden.

Neben Busch-Kuffner fährt noch eine zweite junge Reiterin aus dem hiesigen Umland zu den Europameisterschaften in Polen: Jette Lakeberg. Die Huderin beendete die finale Sichtung und Generalprobe in Strzegom mit ihrem Pony Nadeshi auf einem starken dritten Rang – und löste so ihr EM-Ticket. Bundestrainer Fritz Walter zeigte sich im Anschluss zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Es war gut, dass wir zur letzten Sichtung hier waren. Der Start war für alle eine wichtige Erfahrung. Sie kennen jetzt die Örtlichkeiten. Die Geländeprüfung war allerdings auf einem Nebenplatz, das heißt, das wird bei den Europameisterschaften ganz anders aussehen und eine ganz neue Herausforderung sein.“