Der Anhang des VfL Hornburg feierte den Bundesliga-Aufstieg ihrer A-Jugend. (BEAUTIFUL SPORTS/Schlikis via www.imago-images.de)

Horneburg. Die große Überraschung ist ausgeblieben: Die A-Junioren der HSG Delmenhorst sind in der Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga am VfL Horneburg gescheitert. Mit 34:25 (16:9) siegte der Gastgeber auch in der Höhe verdient, nachdem er bereits das Hinspiel in Delmenhorst vor einer Woche mit 33:31 für sich entschieden hatte. Damit wurden die Horneburger ihrer Favoritenrolle gerecht. Bis auf die letzten 15 Minuten im Hinspiel stellten sie die bessere Mannschaft. Im Rückspiel waren die Schützlinge von Trainer Stefan Hagedorn in nahezu allen Belangen überlegen. „Glückwunsch nach Horneburg zum verdienten Sieg. Es ist schade für uns, aber der Gegner war klar besser. Wir haben alles versucht, die Jungs haben bis zum Ende gekämpft“, bilanzierte HSG-Coach Dag Rieken. Auch sein Gegenüber sah den Leistungsunterschied. „Wir waren in 105 von 120 Minuten die bessere Mannschaft. Eigentlich hätten wir es im Hinspiel schon entscheiden müssen. Ich war erschrocken, wie schlecht wir da die letzten 15 Minuten waren“, sagte Hagedorn.

Im Rückspiel zeigte der VfL von der ersten Minute an, dass er körperlich überlegen ist. Er agierte in einer stabilen 6:0-Deckung, gegen die es für die Delmenhorster kein Durchkommen gab. Mit Jan-Niklas Bruning fehlte der Shooter der HSG verletzt. Malte Till und Sam Ramin spielten im Rückraum und liefen immer wieder mit Tempo auf den Block zu und versuchten, diesen auszuwackeln. Doch immer wieder wurden sie festgemacht. Auch die Anspiele an den Kreis gelangen nicht, ebenso wenig brachen die Außen durch. „Es lief nicht flüssig. Wir wollten das Spiel breit machen, aber das haben wir nicht hinbekommen“, berichtete Rieken. So mussten die Delmenhorster immer wieder schwierige Würfe nehmen, da sie kaum klare Chance herausspielten. Der Horneburger Block harmonierte jedoch gut mit Torwart Kjell Motzkus.

Horneburg ist klar überlegen

Nach 15 Minuten stand die HSG gerade mal bei zwei Treffern, hatte jedoch bereits zehn Fehlwürfe – die meisten von Motzkus entschärft – auf dem Konto. Der VfL-Torwart hielt auch früh einen Siebenmeter gegen Til Sonnewald. Ganze 17 Minuten dauerte es, bis Sam Ramin erstmals aus dem Rückraum netzte – 3:7. „Wir wussten, dass wir Malte Till und Sam Ramin unter Kontrolle halten mussten. Das war mehr als die halbe Miete“, erklärte Hagedorn den Spielplan. Das gelang über weite Strecken der Begegnung.

Die Delmenhorster versuchten es gegen die zum Teil deutlich größeren Horneburger in der Defensive ihrerseits mit einer 3:3-Deckung, da sie sonst schlicht übersprungen worden wären. „Die 3:3 ist ja eigentlich eine Not-Variante, wenn man weiß, dass man sonst keine Chance hat. Unsere Spieler am Kreis haben sich aber gut ohne Ball bewegt und so konnten wir sie ausspielen“, erzählte Hagedorn. Die HSG versuchte viel, stellte sich nach einer frühen Auszeit tiefer, zog dann Till und Ramin in einer 4:2-Deckung vor. Stoppen konnten sie die Horneburger jedoch nur selten. Die individuelle Klasse sorgte immer wieder dafür, dass auch Notwürfe bei angezeigtem Zeitspiel im Netz landeten. Zur Pause war beim 16:9 bereits die Vorentscheidung gefallen. Die HSG lag nach 30 Minuten bereits bei 14 Fehlwürfen und sechs Ballverlusten.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Horneburg schnell für noch klarere Verhältnisse. Beim 21:11 (39.) zweifelte niemand mehr in der Halle an der Qualifikation zur Bundesliga. Lautstark und mit Trommeln ausgestattet feuerten Vereinsmitglieder und Fans von der Tribüne aus an. Auch die Delmenhorster hatten Zuschauer mitgebracht. Zehn waren laut Hygienekonzept erlaubt. Diese trommelten ebenfalls aus voller Kraft. Auch nach Abpfiff sangen sie „Wir sind alle Delmenhorster Jungs“. Während der Partie unterstützten sie die Delmenhorster Talente, doch zu einer Aufholjagd reichte es nicht mehr, auch wenn die HSG zwischenzeitlich auf sechs Tore herankam und sogar auf fünf hätte verkürzen können. Letztlich fehlte aber die Durchschlagskraft. „Auch wenn wir heute 34 Gegentore bekommen haben, lag es nicht an der Defensive. Es fehlten uns im Rückraum durch den Ausfall von Jan die Alternativen. Die Konzentration im Angriff war nicht hoch genug“, berichtete Rieken.

Gegen Ende der Begegnung fuhren die Gastgeber noch einige Tempogegenstöße und zeigten auch einen Kempa-Trick. Malte Till kassierte in der 54. Minute eine Rote Karte, da er bei einem schnellen Gegenangriff hinterhersprintete und seinen Gegenspieler legte – kein böses Foul, aber eben auch eines ohne Chance auf den Ball. Alles in allem war es gerade zu Beginn eine sehr intensive, aber durchgehend faire Partie.

Während die Delmenhorster mit leicht gesenktem Kopf in die Kabinen gingen, feierte Horneburg. „Es ist schade, dass wir voraussichtlich nur wenige Zuschauer reinlassen dürfen in der anstehenden Saison. Aber wir haben zwölf Spieler aus dem jüngeren Jahrgang. Bundesliga war eigentlich erst für nächstes Jahr geplant. Aber wir nehmen das natürlich gerne mit“, bilanzierte Stefan Hagedorn.