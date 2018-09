TV-Mannschaftsführer Marc Engels zeigte sich mit der Leistung im zweiten Saisonspiel zufrieden. (Ingo Möllers)

Hude. Mit gleich dreifachem Ersatz hat der TV Hude sein Spiel in der Tischtennis-Verbandsliga gegen die TSG Dissen bestreiten müssen. „Es ist gut, dass wir so starke Ersatzleute haben. Das ist ein echter Luxus“, freute sich TVH-Mannschaftsführer Marc Engels nach dem 9:5-Erfolg. Denn nach dem 3:3-Zwischenstand waren es Finn Oestmann, Marco Stüber und Klaus Krabbe aus der zweiten Mannschaft, die mit drei Siegen die Gastgeber auf Kurs brachten.

Die Anreise von Ryan Farrell aus Irland war für die Dissen-Partie nicht eingeplant, kurzfristig meldeten sich dann noch Felix Lingenau und Jonas Schrader krank, sodass die halbe Mannschaft ersetzt werden musste. „Wir wussten, dass es unter diesen Vorzeichen gegen eine sehr ausgeglichene Dissener Mannschaft schwer werden würde“, erklärte Engels. Tatsächlich gingen die Huder erst mal mit einem Rückstand in die Einzel. Florian Henke und Marco Stüber hatten ihre Partie zwar gewinnen können, die anderen beiden Doppel gingen aber verloren. Ärgerlich war dabei das 11:13 im fünften Satz von Engels und Christopher Imig. Immerhin hatten die beiden sich im Entscheidungsdurchgang gegen Lutz Heitz und Jan Hendrik Gessat nach hohem Rückstand sogar noch einen Matchball erkämpft.

Im oberen Paarkreuz hatten die Huder an diesem Abend Vorteile und sorgten für das 3:2, obwohl dem Dissener Lutz Heitz gegen Engels der spektakulärste Punkt des Tages nach Ballonabwehr und einer langen Topspin-Rally gelang. Christopher Imig hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt und musste sich Jannis Lippold geschlagen geben, doch nun schlug die Stunde der Huder Ersatzspieler, die weniger als zwölf Stunden nach Ende dieser Partie schon wieder ein Spiel hatten, mit drei klaren Erfolgen. Finn Oestmann bewies gegen Janis Redeker dabei Kampfgeist, als er im zweiten Satz einen 5:10-Rückstand noch zu einem 12:10 drehte. Die Führung bauten Florian Henke und Marc Engels dann auf 8:3 aus. Obwohl Henke mit seiner Rückhand haderte, zeigte er gegen Heitz eine bärenstarke Leistung. Wann immer er sich gut bewegte und die Topsins seines Gegners mit Gegentopspins beantwortete, punktete er fast nach Belieben.

Und im Spiel von Engels gegen Gessat zeigte der gewohnte Kampfgeist des Huder Kapitäns Wirkung: In Satz eins machte Engels aus einem 1:7 ein 11:9 und in Satz vier aus 2:7 ein 11:8. Imig gegen Redeker und Oestmann gegen den stark spielenden Lippold ließen mit ihren zwei Pleiten jedoch noch einmal Hoffnung bei den Gästen aufkeimen. Marco Stüber machte aber in einem schweren Spiel gegen den taktisch extrem klug agierenden und unangenehm platzierenden Hermann Sieker den Sack zu. Wichtig, denn am Nebentisch hatte Klaus Krabbe gegen Frank Wehrkamp-Lemke den ersten Satz schon klar verloren. „Das war eine gute Leistung in diesem ersten richtigen Saisonspiel nach dem vereinsinternen Derby, auf die man aufbauen kann“, zeigte sich Marc Engels zufrieden.

Weitere Informationen

TV Hude – TSG Dissen 9:5

Henke/Stüber – Redeker/Wehrkamp-Lemke 6:11, 11:7, 11:7, 12:10; Engels/Imig – Heitz/Gessat 11:7, 12:14, 13:11, 6:11, 11:13; Oestmann/Krabbe – Lippold/Sieker 11:3, 5:11, 9:11, 8:11; Henke – Gessat 11:5, 11:8, 15:13; Engels – Heitz 9:11, 11:7, 11:9, 12:10; Imig – Lippold 9:11, 11:8, 3:11, 7:11; Oestmann – Redeker 11:9, 12:10, 11:7; Stüber – Wehrkamp-Lemke 11:9, 11:6, 11:9; Krabbe – Sieker 11:9, 11:7, 6:11, 11:5; Henke – Heitz 11:8, 11:8, 11:8; Engels – Gessat 11:9, 7:11, 11:5, 11:8; Imig – Redeker 5:11, 6:11, 4:11; Oestmann – Lippold 6:11, 11:5, 12:14, 6:11; Stüber – Sieker 6:11, 11:6, 11:8, 11:8 ALE