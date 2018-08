Wildeshausens Trainer Marcel Bragula erwartet eine ausgeglichene Saison. (fotos: INGO MÖLLERS)

Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. An diesem Wochenende beginnt die Saison in der Fußball-Bezirksliga. Und sie verspricht, spannender zu werden als vergangenes Jahr. Da ging der SV Brake als klarer Favorit ins Rennen und sicherte sich alles in allem auch souverän die Meisterschaft. Auch standen die drei Absteiger recht früh fest. Doch in diesem Jahr erwarten die Trainer eine ausgeglichenere Liga, zudem starten mit Vizemeister VfL Wildeshausen, dem SV Tur Abdin Delmenhorst, dem VfL Stenum, dem SV Baris Delmenhorst und dem Wiederaufsteiger FC Hude gleich fünf Mannschaften aus der Region. Frisia und der SV Wilhelmshaven gehören wie auch Landesliga-Absteiger Heidmühler FC zu den Favoriten. Die große Unbekannte ist der Absteiger TSV Oldenburg. Von Durchmarsch bis Nichtantritt scheint alles möglich. Von den hiesigen Vertretern dürften die Wildeshauser am stärksten sein, das Potenzial zum Klassenerhalt haben die vier weiteren Teams allemal.

VfL Wildeshausen

(zuletzt Platz 2, 60 Punkte, 94:31 Tore)

Die Mannschaft von Marcel Bragula gehört zu den Top-Truppen der Bezirksliga, das hat der Vizemeister in der vergangenen Saison bewiesen. „Nach dem Landesliga-Abstieg war es ein Jahr der Konsolidierung. Jetzt wollen wir uns weiter verbessern“, sagt der VfL-Trainer. Die Meisterschaft ist also das Ziel? „Nein, es gibt eine Lageveränderung in der Liga. Wir wollen unter den ersten fünf landen und uns weiterentwickeln“, erläutert Bragula.

Allen voran Frisia Wilhelmshaven habe aufgerüstet, und über den SV Wilhelmshaven „müssen wir nicht reden“, meint der VfL-Coach. Der SVW werde weit vorne landen. „Heidmühle hat auch klar kommuniziert, dass sie wieder rauf wollen“, berichtet Bragula. Er erwartet eine ausgeglichene Liga. „Die drei genannten Teams sind etwas vorneweg, aber dahinter gibt es ein breites Feld mit guten Mannschaften, da sehen wir uns auch“, sagt der VfL-Coach.

Als Beispiel nennt er den SV Tur Abdin Delmenhorst, der seinen ohnehin schon starken Kader beispielsweise mit Oberliga-Spieler Simon Matta verstärkte. Auch den TuS Oben-strohe und den TSV Abbehausen sieht er vorne mit dabei. „Das Überraschungspotenzial in dieser Liga ist groß“, meint er.

Um Erfolg zu haben, müsse der VfL Teamgeist beweisen und von Verletzungspech verschont bleiben. „Man braucht auch ein glückliches Händchen bei der Taktik“, sagt Bragula. Der Kader des VfL blieb zusammen und wurde punktuell verstärkt wie mit Marius Krumland vom Oberligisten BV Cloppenburg für die Innenverteidigung. „Der Kader ist breiter, das war das Ziel“, so der VfL-Coach.

SV Tur Abdin Delmenhorst

(Platz 8, 45 Punkte, 56:69 Tore)

Die Verletzungsseuche hat die Aramäer in der Vorbereitung ergriffen. Eine Prognose, gerade für den Saisonstart, ist daher schwer. „Wir müssen unsere Fitness noch verbessern und einige taktische Dinge einstudieren. Die paar Leute, die nicht ausgefallen sind, haben gut mitgezogen. Sie sind auch fit. Aber man kann mit so wenigen Leuten nicht viel machen“, berichtet Trainer Christian Kaya von der problematischen Vorbereitung. „Es ist wirklich schade. Wir hatten letzte Saison schon einen guten Kader und haben noch mal starke Neuzugänge bekommen. Ich denke, dass wir für die eine oder andere Überraschung hätten sorgen können. So müssen wir die Erwartungen erst mal dämpfen“, blickt Kaya voraus.

Vergangene Saison startete Abdin stark, lag streckenweise auf Rang drei, baute dann jedoch ab. Das lag auch an Verletzungen. Aber nicht nur: Seine Mannschaft habe im Training ein, zwei Gänge zurückgeschaltet, als klar war, dass weder Ab- noch Aufstieg ein Thema ist. „Den Jungs hat einfach der Ehrgeiz ein bisschen gefehlt, und die Disziplin ist ebenfalls flöten gegangen. Wir haben zu viele Rote Karten kassiert, das darf nicht passieren. Wir müssen an Kontinuität gewinnen“, sagt Kaya.

VfL Stenum

(Platz 10, 43 Punkte, 66:55 Tore)

Die Mannen von Trainer Thomas Baake wollen sich auch in Jahr vier weiter in der Bezirksliga etablieren. „Wir können keine Landesliga-Spieler holen und zahlen auch kein Geld, sondern geben Leuten die Chance, die dankbar sind, Bezirksliga zu spielen, so wie Stefan Keil (vom Kreisliga-Absteiger SVG Berne, Anm. d. Red.) oder Paul Fuhrken (aus der A-Jugend des TV Jahn Delmenhorst, Anm. d. Red.)“, sagt Baake. Entsprechend müsse man auch die Ziele formulieren. „Wir spielen hier nicht um die Meisterschaft und wissen, wo wir hingehören. Ziel ist ein einstelliger Platz“, sagt der VfL-Trainer.

Von ihm werde erwartet, dass er mit jungen Leute arbeite. „Und das will ich auch. Aber es ist ein schmaler Grat, gerade wenn man sieht, wie andere aufrüsten“, meint er. Er erwarte keinen Durchmarsch eines Teams, sieht Frisia und den SV Wilhelmshaven vorne. „Aber auch Wildeshausen, Obenstrohe und Heidmühle gehören zu den Favoriten“, sagt er. Dahinter gebe es ein breites Mittelfeld. „Wir wollen möglichst schnell genug Punkte holen, um nicht unten reinzurutschen“, gibt er die Marschroute vor.

Zuletzt mangelte es den Stenumern an Abgezocktheit vor dem Tor. „Wir müssen weiter an unserer Effektivität arbeiten“, sagt Baake. Die Arbeit gegen den Ball funktioniere bereits gut.

SV Baris

Delmenhorst

(Platz 12, 36 Punkte, 73:91 Tore)

Die Offensive gehörte in der vergangenen Saison bereits zu den stärksten der Liga, hinten war der SV Baris jedoch anfällig. Und dort haben sich die Delmenhorster verstärkt. „Mit den Neuzugängen bin ich sehr zufrieden. Wir haben die Lücken aufgefüllt, die Jungs haben aber teilweise längere Pausen gehabt und brauchen noch Zeit, um auf 100 Prozent zu kommen“, sagt Coach Önder Caki. Er vermisste in der Vorbereitung die Konstanz, die seine Mannen schon vergangene Saison nicht hatte. „Die 0:7-Niederlage im Pokal gegen Stenum war schon heftig, davor haben wir gegen ein starkes Blumenthal 6:2 gewonnen. Wir haben große Höhen und Tiefen drin“, berichtet er.

Die offensive Schlagkraft sei weiterhin da, an der defensiven Balance arbeite er weiter. „Durch die neuen Innenverteidiger (Florian Id und Patrick Schumacher, Anm. d. Red) müssen wir keine Mittelfeldspieler mehr nach hinten stellen und können Angriffe so hoffentlich im Keim ersticken“, blickt er voraus. Ziel ist der Nichtabstieg. „Man sollte niemanden unterschätzen, auch die Aufsteiger nicht. Das haben einige Teams mit uns letztes Jahr gemacht. Wir wollen 40 Punkte holen und dann mal schauen“, blickt Caki voraus. Es dauere sicherlich noch einige Wochen, um auf 100 Prozent Fitness zu kommen und um ein System einzuspielen. „Aber wir werden eine gute, vernünftige, ligataugliche Mannschaft auf den Rasen bringen. Dazu kommt, dass die Spieler jetzt ein Jahr Bezirksliga-Erfahrung haben und wissen, worauf es ankommt“, erläutert Caki. Er erwartet, dass die Liga stärker und enger ist als vergangene Saison. „Die Leistungsgrenzen sind zusammengerückt“, meint er.

FC Hude

(Platz 1 in Kreisliga, 71 Punkte, 98:41 Tore)

Der FC Hude ist wieder da: Nach dem äußerst unglücklichen Abstieg 2017 trotz 39 Punkten raufte sich das Team von Trainer Lars Möhlenbrock zusammen, holte souverän den Kreisliga-Titel und will nun in der Bezirksliga angreifen. Ziel ist ein Platz unter den ersten neun Mannschaften. „Für den Klassenerhalt reichen schätzungsweise 40 Punkte. Aber diese Gedanken um den Nicht-Abstieg wollen wir uns gar nicht machen. Die Jungs haben selber das Ziel einstelliger Tabellenplatz festgelegt“, berichtet der Hude-Trainer.

Damit dieses realistisch bleibt, dürfen sich keine weiteren Akteure langfristig verletzen. Jannis Schrank und Christian Lehr rissen sich das Kreuzband, bei Cüneyt Yildiz vermutet Möhlenbrock die gleiche Verletzung, letzte Untersuchungen stehen noch an. Julian Arciszewski muss wohl an der Schulter operiert werden, mit ihm rechnet der Hude-Coach dieses Jahr nicht mehr. „Wir könnten vielleicht noch einen Spieler gebrauchen, um den Kader zu verbreitern. Wir nehmen die Verletzten aber nicht als Alibi“, stellt er klar. Das Ziel bleibe daher, wie es ist. „Von der Mannschaft, die 2017 aus der Bezirksliga abgestiegen ist, sind 99 Prozent noch da. Die sind um die Erfahrungen Abstieg und Aufstieg reicher. Sie wissen, welche Einstellung es braucht, auch neben dem Platz“, sagt Möhlenbrock.

Was er von der Liga erwartet? „In der Kreisliga wussten wir, wer was kann. Das war transparenter. Viele Mannschaften in der Bezirksliga sind schwer einzuschätzen“, meint Möhlenbrock. Frisia sei für ihn in der Favoritenrolle.