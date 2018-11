Kapitän Nick Köster begann als Rechtsverteidiger, rückte dann eine Position nach vorne und beendete die Partie im zentralen Mittelfeld. Dort hatte er einen Ball erobert und zum zwischenzeitlichen 2:1 verwandelt. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Manchmal gleicht sich im Fußball doch alles aus: Im Hinspiel vor zwei Monaten erzielte der SV Atlas Delmenhorst in der Fußball-Oberliga beim TuS Bersenbrück spät und auf kuriose Weise das entscheidende 2:1. Am Reformationstag kassierten sie in der vierten Minuten der Nachspielzeit im vorgezogenen Rückspiel noch das 2:2. „Natürlich sind wir wegen des späten Gegentreffers nicht ganz zufrieden“, meinte Atlas-Trainer Jürgen Hahn. Mit der Leistung insgesamt sei er jedoch einverstanden gewesen. Zur Halbzeit hatten die Gäste in einer ausgeglichenen Begegnung mit 1:0 in Führung gelegen.

Beide Teams scheuten über weite Strecken der Partie das Risiko, gingen erst in der Schlussviertelstunde volles Tempo. Den Trainern war jeweils bewusst, dass der Gegner seine Stärken im Umschaltspiel hat, weswegen Ballverluste im Aufbau tunlichst vermieden werden sollten. Doch genau das passierte den Blau-Gelben in Minute zehn: Bersenbrück machte Druck, Atlas-Torwart Florian Urbainski traf den Ball nicht voll und spielte ihn einem Gäste-Akteur kurz vor der Mittellinie in die Beine. Dieser schaltete schnell und schickte Niklas Oswald auf der linken Seite. Der Bersenbrücker brauchte nur noch querpassen, den Rest besorgte Amir Redzic – 0:1. „Der Trainer hat uns vor dem Spiel vor genau solchen Szenen gewarnt“, sagte Kapitän Nick Köster.

Bis auf diese Situation hatte Atlas seinen Gegner jedoch im Griff, zwingend wurden die Blau-Gelben allerdings selten. „Wir haben in der ersten Hälfte zu lange für die Aktionen gebraucht“, bemängelte Thomas Mutlu, der auf der Rechtsaußen-Position anfing und später auf rechts verteidigte. Zu lange brauchte beispielsweise Marco Prießner nach einem Pass von Leon Lingerski nach 15 Minuten. Der Mittelstürmer nahm den Ball zwar gut mit, zögerte beim Abschluss aber zulange, sodass er noch geblockt wurde. In der 40. Minute wurde er nach Musa-Karli-Zuspiel von halbrechts kurz vor Torhüter Christoph Bollmann abgefangen. „Mir hat insgesamt die Konsequenz in den Aktionen in der ersten Halbzeit gefehlt“, sagte Hahn.

Zu einer Parade wurde keiner der beiden Torhüter in den 90 Minuten gezwungen. Bersenbrück verzichtete nach dem 1:0 nahezu komplett auf Offensivaktionen. „Wir waren am Anfang ein bisschen dominant bis zum Treffer. Dann haben wir das Spiel einfach passieren lassen, der Gegner wurde besser und hat dann den Ausgleich gemacht und die Führung erzielt“, fasste Bersenbrück-Trainer Farhat-Dahech die Partie bis zur 85. Minute zusammen.

Atlas versuchte, über Ballbesitz zu Torchancen zu kommen, wollte jedoch sichtlich keinen weiteren Treffer nach Umschaltspiel kassieren. Im Grunde dauerte es bis zur 76. Minute, bis die Begegnung richtig Fahrt aufnahm – dafür dann umso mehr. Nach einer Stunde hatte Hahn Marvin Osei für den verletzten Dennis Mooy und damit vor allem Kampf und Emotion eingewechselt. „Er hat zuletzt dreimal in der Startelf gestanden und das lief nicht optimal. Man hat im Training aber schon richtig gesehen, dass er will. Vor dem 1:1 hat er das toll gemacht“, lobte der Atlas-Coach.

Was war passiert? Osei kam ans Leder und versuchte, mit einem Steckpass die letzte Abwehrreihe zu überspielen, scheiterte aber. Er ging jedoch nach und holte sich den Ball zurück und probierte es gleich noch mal. Dieses Mal fand sein Außenrist-Zuspiel Prießner, der alleine vor Bollmann mit etwas Glück – der TuS-Schlussmann lenkte den Ball an die Unterkante der Latte – das 1:1 markierte (76.). Nun machte auch das Publikum richtig Alarm ebenso wie die Blau-Gelben auf dem Rasen. Bersenbrück stand nun tiefer und überließ Atlas fast komplett den Ball. An diesen gelangte Karli links neben dem Strafraum, fiel und forderte Freistoß. Während er noch saß, eroberte Nick Köster das Leder an der Strafraumkante und schlenzte es mit rechts flach neben den rechten Pfosten – 2:1 (83.). „Das war eine Willensleistung. Nick geht als Kapitän voran“, lobte Hahn. Ohnehin habe seine Elf im zweiten Durchgang eine gute Moral und eine gute Qualität gezeigt.

In Rückstand liegend besann sich Bersenbrück darauf, dass es gut Fußball spielen kann. Die Begegnung wog nun hin und her, die gefährlichen Aktionen verbuchten die Gäste. David Leinweber scheiterte mit einem Schlenzer an der Latte (87.), Aaron Goldmann setzte einen Freistoß knapp neben das Tor (90.) und Leinweber schoss aus guter Position im Strafraum knapp vorbei (90.+1). Es schien, dass Atlas den Sieg über die Zeit schaukeln könnte. Doch es folgte ein letzter Freistoß, bei dem selbst Bollmann mit nach vorne geeilt war. Die erste Flanke köpfte die Blau-Gelbe Abwehr noch heraus. Ein Chip-Pass erreichte im Anschluss auf der linken Seiten Faria Simao, der den Ball scharf vors Tor brachte. Dort stand Leinweber richtig und markierte den 2:2-Endstand (90.+4).

„Wir haben am Ende Moral gezeigt und sind mit dem Punkt glücklich. Uns haben 40 Prozent der Leute gefehlt, wir hatten viele unerfahrene Spieler auf dem Feld“, erklärte Dahech. Logischerweise weniger begeistert zeigte sich Köster nach Spielende. „Wir haben an sich gut gespielt, waren schon in der ersten Halbzeit besser. Natürlich kann man mit einem Punkt nach so einem Spiel nicht zufrieden sein“, sagte er.

Für Unmut sorgte auch das Schiedsrichtergespann um Jens Kampling mit seinen Assistenten Andre Eikens und Hauke Ludewig. „Beide Teams waren heute besser als die Schiedsrichter“, sagte Hahn diplomatisch. Kampling hatte vor allem im ersten Durchgang große Probleme mit der Bewertung von Zweikämpfen, Eikens und Ludewig standen oft drei bis vier Meter vor der letzten Abwehrreihe und hatten so schlechte Winkel, um Abseitspositionen zu sehen. So wurde beiden Teams mindestens eine Großchance zu Unrecht abgepfiffen.

Atlas bleibt nach dem Unentschieden auf Platz sechs und hat weiterhin drei Punkte weniger als Bersenbrück auf dem Konto. „Wir wollten heute gleichziehen, das ist uns nicht gelungen. Der Weg nach oben geht nur Schritt für Schritt“, sagte Hahn. Eine lange Regeneration hat seine Elf nicht: Am Sonntag trifft Atlas beim SC Spelle-Venhaus an.