Delmenhorst. Shewket Barakat Osef schrie seine Freude hinaus – und dazu hatte er auch allen Grund. Als alles schon danach aussah, dass der SV Baris Delmenhorst nach zuvor drei Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage kassieren würde, war die Nummer 14 des SVB in der zweiten Minute der Nachspielzeit zur Stelle und traf per Direktabnahme zum späten 1:1 (0:0). Damit sicherte er seinem Team zumindest doch noch das Remis, das auch absolut in Ordnung ging, wenngleich die Gäste einige Chancen zum 2:0 und damit wohl zur Entscheidung vergeben hatten.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das definitiv mehr als verdient“, urteilte SVB-Teammanager Baris Caki. Nach der Pause sei seine Elf klar überlegen gewesen. Dass die Gastgeber ihr Übergewicht im zweiten Durchgang jedoch selten in richtige Tormöglichkeiten ummünzten, sah auch Caki so. „Die letzten Bälle in die Tiefe kamen oft nicht an“, bestätigte er. Dadurch habe es wenige zwingende Chancen gegeben. Dennoch war Caki froh, dass seine Mannschaft wenigstens einen Zähler an der Lerchenstraße behielt. Aus den vergangenen vier Partien hat Baris zehn Punkte geholt und sich in der Tabelle auf Platz sieben vorgearbeitet.

Früher Rückstand

Gegen einen Kontrahenten, der nicht wie ein Kellerkind auftrat, mussten die Delmenhorster früh einen Rückschlag verkraften. Bereits in der achten Minute gingen die Gäste in Führung. Till Maximilian Müller wurde auf der linken Seite geschickt, bewies eine tolle Übersicht und flankte rüber auf den völlig freien Sören Harms, der ins linke Eck vollstreckte. Die folgenden Minuten gehörten dann ganz den Bümmerstedern. Erneut kamen sie über links, Jonathan Matondo grätschte eine Hereingabe knapp am Pfosten vorbei (9.). Kurz darauf durfte sich SVB-Keeper Ercan Vayvalako auszeichnen, als er einen Freistoß von Marc Steinkraus noch über die Latte lenkte (13.).

Von Baris war bis dahin offensiv wenig zu sehen. Die erste richtige Gelegenheit hatten die Platzherren nach gut 20 Minuten. Nach einer Flanke von Sinan Özütemiz befand sich Serkan Mangal in einer aussichtsreichen Position, traf den Ball aber nicht richtig. Eine ordentliche Portion Glück hatten die Caki-Schützlinge kurz danach auf der Gegenseite, als Matondo die Kugel an die Latte köpfte (28.).

Zur Halbzeit gab es aus Sicht der Delmenhorster also noch ordentlich Luft nach oben – und sie steigerten sich dann auch. Einen ersten Warnschuss gab Mert Tunc aus kurzer Distanz ab, BW-Schlussmann Lukas Hermeling parierte (48). Baris war nun wesentlich präsenter und aktiver, kam aber selten bis zum Ende durch. Es fehlte in vielen Situationen die letzte Konsequenz, die Zuspiele kamen oft nicht beim letzten Mann an. So blieb es eine ganze Zeit lang bei Halbchancen. Auf der anderen Seite hätte Bümmerstede den zweiten Treffer erzielen können, doch Steve Köster verfehlte den Kasten zweimal (71./76.). Ansonsten hatten die Gastgeber weitgehend die Kontrolle über das Spiel, allerdings nach wie vor ohne hundertprozentige Chancen.

In der 88. Minute schien die Partie dann zugunsten der Gäste entschieden zu sein, aber Matondo stand bei seinem Treffer im Abseits. Anschließend stellte sich die Frage, ob Baris doch noch der Lucky Punch gelingen würde – und er gelang tatsächlich. Nach einem weiten Freistoß kam der Ball von links in die Mitte, wo Barakat Osef genau richtig stand und volley abschloss.