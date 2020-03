Der Niedersächsische Fußballverband will am 10. April entscheiden, wie es in Corona-Zeiten weitergehen soll. Zwei Tage vorher dran sein wird der Handball-Verband Niedersachsen. Die Mitglieder des Präsidiums sind für Mittwoch, 8. April, zu einer Online-Konferenz verabredet. Darauf weist Präsident Stefan Hüdepohl hin. Geplant ist, während des Meetings über verschiedene Szenarien der Fortsetzung, der weiteren Aussetzung beziehungsweise einer vorzeitigen Beendigung des Spielbetriebes der Saison 2019/20 zu beraten. Eine endgültige Entscheidung über das weitere Verfahren erwartet Hüdepohl nicht vor Mitte April. Das berichtet der Verband auf seiner Homepage.

Hüdepohl bezieht sich bei seiner Einschätzung auf die Weisungen der Behörden. So hat das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung unter anderem beschlossen, alle öffentlichen und privaten Sportanlagen bis auf Weiteres zu schließen. „Diese Weisung gilt derzeit noch bis zum 18. April“, erklärt Hüdepohl. Eine Verlängerung sei nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. „Ob und in welcher Form Wettbewerbe nach dem 18. April ausgetragen werden können, hängt im Wesentlichen von weiteren Maßnahmenpaketen des Bundes und der Länder ab”, erklärt der Präsident. Er selbst befinde sich im ständigen Austausch mit dem Deutschen Handballbund und Vertretern anderer Landesverbände. Ziel müsse eine bundesweit möglichst einheitliche Regelung sein. Dem Vorstoß des Hessischen Handball-Verbandes, der bereits vor Wochenfrist die Saison 2019/2020 für beendet erklärt hatte, will sich Hüdepohl (noch) nicht anschließen. Sprich: Die Handballklubs der Region können noch darauf hoffen, dass die Saison beendet wird. Es steht ihnen allerdings eine Hängepartie ins Haus. Fraglich ist vor allem, wie es für die Mannschaften aussieht, die im Auf- beziehungsweise Abstiegskampf stecken.

Ausschuss erarbeitet Vorschläge

Etwas mehr als zwei Wochen Zeit, die passenden Antworten auf die Corona-Krise zu finden, haben die Mitarbeiter des Verbandes noch. Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof entwickelt laut Verbandsmitteilung derzeit mit den Mitgliedern des Spielausschusses verschiedene Vorschläge. Auch Entwürfe über Auf- und Abstiegsregelungen, die bei einer vorzeitigen Beendigung der Saison greifen könnten. „Diese vor Mitte bis Ende April zu veröffentlichen, wäre nicht zielführend”, so Hüdepohl, „auch wenn wir den Vereinen gerne Planungssicherheit geben würden.” Aber: „Wir befinden uns aktuell in allen Lebensbereichen in Krisensituationen. Und da will jeder Schritt gründlich bedacht sein, um nach der Krise möglichst schnell wieder zur Normalität zurückzufinden.” Sprich: Ausharren ist derzeit das oberste Gebot – auch für die Handballer.