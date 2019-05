Trainer Ulli Hader (Mitte) gewann mit der SG HC Delmenhorst/SC Weyhe die erste Partie der Rückserie. (INGO MöLLERS)

Zum Start in die Verbandsliga-Rückrunde standen die Vorzeichen für die Hockey-Damen der SG HC Delmenhorst/SC Weyhe alles andere als gut. Dennoch holte das Team von Ulli Hader gegen den Tabellenführer und letztjährigen Oberligisten Hannover 78 II beim 2:2 (1:0) einen Punkt.

Nachdem Anne Bäume und Stammtorhüterin Pepsi Raupach – neben vielen anderen Spielerinnen, die krankheits- oder verletzungsbedingt passen mussten – bereits vor dem Spiel ausfielen, erwischte es beim Einspielen auch noch die Ersatztorhüterin Jana Kulas acht Minuten vor Spielbeginn. Somit stellte Hader kurzerhand Feldspielerin Mirijam Eickhorst zwischen die Pfosten. Nur durch das spontanen Einspringen von Yvonne Hinz hatte die Spielgemeinschaft überhaupt eine Auswechselspielerin zur Verfügung. Die Jugendspielerinnen Lara Hübner und Candela Camino absolvierten zudem ihr erstes Spiel im Erwachsenenbereich.

Hader wollte von seinen Damen eine selbstbewusste und druckvolle Spielweise sehen. Dieser Ansatz wurde direkt in der ersten Minute belohnt, als Sarah Hinz im Nachschuss den Führungstreffer für die Heimmannschaft erzielte. Es war ein für die Verbandsliga hochklassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei die SG die besseren verzeichnete und mehrere Eins-gegen-eins-Möglichkeiten liegen ließ. Beide Teams nutzen diese jedoch nicht, sodass es mit 1:0 in die Halbzeit ging. In der zweiten Spielhälfte agierten die Delmenhorsterinnen defensiver. Der Spitzenreiter kam es trotz eines weiterhin ausgeglichenen Spiels zum Ausgleich und sogar zum 2:1-Führungstor.

Fünf Minuten vor Schluss mobilisierte Hader nochmal alle Kräfte seiner Damen in einer Auszeit und so erspielten sie sich verdient zwei Minuten vor Spielende die erste Ecke. Diese brachte Kapitänin Julia Thölken gefährlich aufs Tor, sodass wiederum Sarah Hinz im Nachfassen den viel umjubelten Ausgleich erzielen konnte. Hader lobte im Anschluss die gesamte Mannschaft für einen couragierten Auftritt, der trotz negativer Vorzeichen einen überraschenden Punktgewinn gegen einen starken Tabellenführer brachte.