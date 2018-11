HSG-Spielgestalter Frederic Oetken (weiß) kehrt nach überstandener Verletzung gegen die SG Achim/Baden zurück ins Team. (Möllers)

Delmenhorst. In fremder Halle hat die HSG Delmenhorst bislang noch keinen Stich gesehen. Die bisher sechs gesammelten Punkte in der Handball-Oberliga verbuchte die Sieben von Trainer Jörg Rademacher allesamt vor heimischem Publikum. An diesem Freitag soll sich das jedoch ändern, wenn die Delmenhorster ab 20.30 Uhr zum Nachholspiel bei der SG Achim/Baden gastieren. „Wir haben gegen Achim nichts zu verlieren“, betont Rademacher, ergänzt aber: „Wir können auch nicht ewig auf den ersten Auswärtszähler warten.“ Gerade aufgrund der engen Tabellenkonstellation sei es wichtig, die nächsten zwei Partien nicht mit leeren Händen zu beenden.

Zwar haben die Delmenhorster gegen die HSG Barnstorf/Diepholz einen wichtigen Sieg eingefahren, Luft im Abstiegskampf verschaffte dieser ihnen jedoch kaum. Mit einer 6:10-Bilanz belegt die Rademacher-Sieben aktuell den neunten Platz. Der TSV Bremervörde, der derzeit den ersten Abstiegsplatz innehat, kommt auf eine 5:13-Bilanz. Rademacher: „Wir müssen jetzt mal Punkte mit nach Hause bringen.“

Freilich am besten schon gegen die siebtplatzierte SG Achim/Baden. Doch ein einfaches Unterfangen wird das keinesfalls. Die deutliche 21:35-Pleite der Achimer beim OHV Aurich am vergangenen Spieltag schiebt der HSG-Coach bei seiner Bewertung jedenfalls beiseite. Warum? Nun, weil nach Meinung des Trainers auch noch andere Teams beim ungeschlagenen Ligaprimus baden gehen werden. „Gegen den OHV kann man schnell unter die Räder geraten“, sagt Rademacher, „Achim hat eine gute Mannschaft und bringt viel Qualität auf die Platte. Zu Hause hat die SG zudem immer gewonnen. Das wird eine Riesenherausforderung für uns. Aber wir schenken sicher nichts freiwillig her.“

Entscheidend wird laut Rademacher sein, inwieweit seine Sieben Florian Block-Osmers in den Griff bekommt. Er sei der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gastgeber. „Wir müssen den Mittelmann kontrollieren, und auch über den linken Rückraum kommt viel Druck. Dazu spielt Achim seit Jahren eine gute erste und zweite Welle. Und zusätzlich haben die Außen ein gutes Wurfbild“, erzählt Rademacher.

Er hofft letztendlich, dass seine Sieben den Schwung aus dem Heimspiel gegen Barnstorf mit nach Achim nimmt. In der Woche hat die HSG auf jeden Fall gut trainiert, wenngleich einige Spieler verletzt oder wegen Grippe passen mussten. So steht beispielsweise hinter dem Einsatz von Torben Sudau ein dickes Fragezeichen, Torhüter Mirko Lettmann droht ebenfalls auszufallen. „Das Gefühl, endlich mal wieder gewonnen zu haben, macht aber vieles leichter. Dieser ewige Rucksack ist weg. Aber wir sind noch lange nicht in der Position, um die Sache locker angehen zu können“, sagt Rademacher. Immerhin kann er wieder auf Spielgestalter Frederic Oetken bauen. Nachdem dieser sich gegen den VfL Fredenbeck den Daumen gebrochen hatte, erteilte ihm der Arzt für das Achim-Spiel wieder grünes Licht. Eine wichtige Rückkehr. Rademacher warnt zwar davor, Wunderdinge von Oetken zu erwarten, doch er ist froh, ihn wieder im Kader zu haben. „Er bringt Kontinuität in die Spielanlage rein, das hatten wir die letzten Wochen so nicht. Man hat schon gemerkt, dass ein zentraler Mittelmann gefehlt hat“, sagt der HSG-Coach.