Im Düsternortstadion feuern die Mitglieder von Blau-Gelb Reloaded und von Block H den SV Atlas Delmenhorst an, unterstützen die Mannschaft immer wieder mit Choreografien. (INGO MÖLLERS)

Die Fans des SV Atlas Delmenhorst sind ligaweit bekannt, oft sind sie sogar bei Auswärtsspielen in der Überzahl und übernehmen lautstark das Kommando. Der Anhang der Blau-Gelben ist auch ein Faustpfand bei der Verpflichtung neuer Spieler. In der Oberliga Niedersachsen hat kein Verein so viele Zuschauer wie Atlas, und auch in der Regionalliga Nord wäre der SVA im oberen Bereich. Selbst wenn die Reisen weit sind, beispielsweise ins mehr als 250 Kilometer entfernte Göttingen, sind sie mit mehreren Bussen und Privatwagen vor Ort, um ihre Elf anzufeuern. Einige der Fans sind schon seit den 1970ern dabei, andere kamen erst in den vergangenen Jahren dazu. Hier sprechen fünf von ihnen darüber, was für sie den Reiz des SVA ausmacht, wie sie zum Verein gekommen sind und warum sie so viel Zeit für ihn opfern.

Die Fans des SV Atlas

Ob Blau-Gelb Reloaded oder Block H: Die Atlas-Fans eint neben der Liebe zum Verein die große Freude an Auswärtsfahrten. „Die Touren sind genial. Morgens bei Jan Harpstedt treffen, Bier und Schnaps kosten einen Euro im Bus, es laufen Schlager. Das ist einfach geil“, meint Andreas Tebelmann, der im Block H heimisch ist. Er ist einer der „neuen“ Fans. Als der SV Atlas 2012 wieder gegründet wurde, spielte er noch für den Delmenhorster TB gegen die Blau-Gelben. „Ich habe Atlas gehasst, aber es war megageil vor 500 bis 600 Leuten zu spielen. Ab da hat mich die Entwicklung von Atlas interessiert, und ich bin ins Stadion gegangen“, erinnert er sich der 32-Jährige. Zum Block H kam er eher durch Zufall. Bei einem Stadionbesuch sprangen seine beiden Begleiter ab, Block-H-Vorsänger Timo Conrad holte Tebelmann in den Block: „Ich kannte ihn, und er hat mir aus dem Block ‚Komm her. Singen und klatschen ist gut für den Kreislauf‘ zugerufen. Mit Florian Ahlers bin ich danach mit zum Pokalspiel gegen Stenum gefahren, wir haben gewonnen. Block H sagte dann, dass wir solange mitkommen müssen, bis Atlas wieder verliert“, berichtet er. Und das dauerte. Seitdem ist er fast immer dabei, verpasste dieses Jahr nur zwei Auswärtsspiele. „Auf Profifußball habe ich keinen Bock mehr, Atlas hat da klare Priorität. Die Jungs hier spielen noch für den Verein, sind Spieler zum Anfassen. Fußball muss nicht perfekt oder schön sein. Fußball muss Leidenschaft sein“, erklärt er seine Hingabe für den Verein.

Peter Kupka hingegen ist das Urgestein des SV Atlas. Wohl niemand hat so viele Spiele der Delmestädter gesehen wie er. Er schaute als Kind bereits die Partien der Vorgängervereine SSV und Roland Delmenhorst live vor Ort, bevor diese 1973 zum SV Atlas fusionierten – Tebelmann wurde erst 13 Jahre danach geboren. Kupka unterstützte auch die Nachfolger DSC und Eintracht, wo er die Stadionzeitung herausbrachte, nachdem Atlas 2002 abgemeldet worden war. „Für mich war es dann eine Selbstverständlichkeit, bei der Neugründung direkt einzutreten“, erinnert er sich an das Jahr 2012. Kupka ist zudem ein Gründungsmitglied des Fanclubs Blau-Gelb Reloaded (BGR), den es seit dem Jahr 2015 gibt. „Da fühle ich mich absolut zu Hause. Ich saß vorher im Bereich des Block H, die Jungs machen da gut Stimmung. Aber mit Ende 40 war das nicht mehr so meins“, berichtet er. Auch für ihn sind die Auswärtsfahrten heilig. „Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder zehn bis elf mit BGR werden“, blickt er voraus. Besonders freut er sich auf das Treffen mit dem Aufsteiger FC Hagen/Uthlede. „Von denen habe ich schon 70 Spiele gesehen, und ich habe zwei gute Freunde da. Diverse Hagener waren auch schon in unserem Stadion zum Gegenbesuch. Die freuen sich auf Atlas“, berichtet er.

Fanschaltausch gehört für Bert Drewes dazu, sofern der Gegner mitmacht. (Bert Drewes)

Lange Fahrten? Kein Problem!

So geht es den meisten Heimteams, die auf den SVA treffen. Die Delmenhorster bringen mehr Fans als fast alle anderen Teams mit, sorgen für Umsatz und Stimmung. Viele Spieler der Liga kennen es überhaupt nicht, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Von der Stimmung profitiert die Mannschaft von Trainer Jürgen Hahn, der immer wieder betont, wie wichtig die lautstarke Unterstützung des Anhang für seine Elf sei. Für ihren Verein opfern die Fans viel Zeit. Die Anreise nach Göttingen am vorletzten Spieltag dieser Saison kostete sie einen kompletten Tag. Anreise ab 10 Uhr, Rückkehr etwa zwölf Stunden später.

Regelmäßig aus Hamburg kommt Gerrit Meyer zu den Partien. In den 1990ern ging er als Kind ins Düsternortstadion, „wenn es das Taschengeld zuließ“. Nach der Neugründung war er wieder dabei, heute steht er im Block H. „Im Amateurfußball ist man näher am Geschehen dran als im kommerziellen Profifußball. Block H steht für eine gute Mischung aus Support, kleineren Pöbeleien und gutem Zusammenhalt. Ich kann beim Fußball nicht nur ruhig zuschauen, wenn mich der Verein emotionalisiert, und daher stehe ich im Block H“, erklärt er. Den Reiz des SV Atlas macht für ihn aus, dass „bei den Spielen von Atlas immer eine gewisse Spannung und Vorfreude aller Fans in der Luft liegt, die man bei vielen anderen Amateurvereinen und sogar höher spielenden Mannschaften nur selten erlebt“. Zudem gefalle ihm, dass sich Atlas relativ gesund entwickele und dabei hauptsächlich auf Spieler aus Delmenhorst und der Region setze.

Choreografien seit der Kreisliga

Zusammen mit Meyer steht Horst „Blacky“ Dräger – allen Delmenhorster Fußballern als Schiedsrichter, Spieler und Late-Night-Cup-Organisator ein Begriff – im Block H, dessen Mitglieder stets schwarz gekleidet sind. „In einer Stadt wie Delmenhorst braucht es einfach einen Verein, der Oberliga oder Regionalliga spielt, und das ist eben der SV Atlas. Hinzu kommt diese besondere Atmosphäre bei den Spielen, die im Vergleich zu vielen anderen Vereinen in der Region einzigartig ist. Choreos, Bengalos, Trommeln, Gesänge . . . und das seit der Kreisliga. Wer hat das schon?“, sagt er. Block H steht für ihn für Stimmung. „Und ich liebe Fußball mit Stimmung mehr als Fußball ohne Stimmung. Außerdem ist das ein geiler Haufen, viele tolle Jungs und Mädels, mit denen wir, meine Frau und ich, schon viele tolle Geschichten erlebt haben. Und schwarz steht mir – Blacky – auch am besten“, berichtet er mit einem Lachen. Die Auswärtsfahrten mit Block H seien etwas Besonderes, daher versuche er so häufig wie möglich im Bus dabei zu sein, sonst fährt er auch schon mal mit dem Auto nach einen eigenen Ü40-Spiel hinterher, beispielsweise nach Göttingen. „Ich freue mich, in der kommenden Saison wieder Heimspiele auf fremden Plätzen zu haben“, blickt er voraus.

Zum Block H gehörte auch Bert Drewes mal. „Mit Block H und mir passte das dann aber nicht mehr, und wir haben uns getrennt, aber ich bin da keinem böse drum“, berichtet er. Und so gründete er mit Kupka und weiteren Freunden den BGR. „In der 70ern gab es den Fanclub Blau-Gelb. Da ging es mehr darum, Fahnen zu schwenken und die Farben zu zeigen, als zu singen, auch wenn es mal Schlachtrufe gab“, erinnert er sich. Damals war er bereits Dauergast im Stadion, verpasste in den vergangenen Jahrzehnten kaum ein Heimspiel, ist auch auswärts meistens dabei. Unter anderem sah er die Aufstiegsrunde zur Oberliga im Jahr 1976. 11 000 Zuschauer gegen Neumünster in Delmenhorst, auswärts waren 2 500 Blau-Gelbe dabei. „Das lässt einen dann nicht mehr los“, sagt Drewes. Diverse Familienfeiern und Geburtstage verpasste er zumindest teilweise – Atlas geht eben vor. Frau Heike und Sohn Kevin sind ebenfalls Stammgäste des SVA, Tochter Isabelle war mit sechs Tagen zum ersten mal dabei. „Quasi direkt aus dem Krankenhaus. Da haben wir 5:0 gegen Lohne gewonnen“, erinnert sich Drewes. Er kennt aus dem Stegreif nahezu jedes Atlas-Ergebnis auswendig – inklusive Torschützen. Echte Leidenschaft für den SVA eben.