Für Mustafa Azadzoy beginnt in Thailand eine neue Herausforderung. (INGO MÖLLERS)

Für Mustafa Azadzoy beginnt gerade ein neues sportliches Kapitel in Thailand. Der Delmenhorster, der zuletzt für Chiangmai FC in der höchsten thailändischen Fußball-Liga spielte, hat sich Nakhonpathom United angeschlossen. Der Klub hat den Aufstieg in die Thai League 2 geschafft. In dieser ist künftig auch Chiangmai unterwegs. Der FC beendete die jüngste Saison auf dem letzten Tabellenplatz und stieg in die zweite Liga ab. Der 27-jährige Azadzoy lief zwischen 2013 und 2016 für den TB Uphusen in der Oberliga Niedersachsen auf und wechselte anschließend nach Thailand.