HSG Hude/Falkenburgs Youngster Sarah Seidel erhielt ein Sonderlob von Trainer Dean Schmidt. (INGO MOELLERS)

Hude. Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben nach den vergangenen schwierigen Wochen den ersten Sieg des Jahres eingefahren: Das Nachholspiel in der Oberliga Nordsee gegen den ATSV Habenhausen gewannen die Gastgeberinnen mit 21:19 (11:7). Dean Schmidt, der die HSG gemeinsam mit Birgit Deeben betreut, sprach im Anschluss von einem verdienten Erfolg. Seine Sieben habe zwar nicht die komplette Spielzeit über geglänzt, unter den Vorzeichen sei das jedoch auch nicht wirklich zu erwarten gewesen – die Huderinnen plagen derzeit große Verletzungssorgen. „Der Sieg ist Balsam für die Seele für uns. Das war wichtig“, meinte Schmidt im Anschluss.

In der Tabelle belegt die HSG derzeit den siebten Rang, kann aber schon an diesem Sonntag einen Sprung nach oben machen. Am Sonntag empfängt sie in der Sporthalle in Ganderkesee ab 17 Uhr nämlich den sechsplatzierten SV Werder Bremen II. „Das wird nicht leicht. Oder vielleicht doch. Weil die Favoritenrolle klar bei Werder liegt. Wir können nicht wie heute auf Spielerinnen aus der Zweiten zurückgreifen. Ich hoffe, dass wir unsere Kräfte bis Sonntag wieder aufladen können“, sagte Schmidt. Denn das Spiel gegen Habenhausen sei zwischendurch hart gewesen. Lisa-Marie Hillmer holte sich beispielsweise ein blaues Auge ab. „Dann hat sie aber trotzdem noch zwei Dinger so wie eine Scharfschützin reingemacht, bei denen du dir denkst, dass das eigentlich nicht gehen kann“, berichtete Schmidt.

Wie der Kader sich am Sonntag nun genau zusammensetzt, das kann auch er noch nicht genau beantworten – eine Herausforderung wird es allemal. Unter diesen Voraussetzungen möchte Schmidt gar nicht erst über ein Ergebnis im Vorfeld philosophieren. Er hofft einfach, dass seine Sieben das Wochenende mit einer guten Leistung beschließen kann.

Guter Start

Gegen den ATSV Habenhausen legten die Huderinnen einen starken Start hin. Nach 16 Minuten lag das Team des Trainerduos Schmidt/Deeben mit 7:3 vorne. Diese Führung verteidigten die Gastgeberinnen bis zur Pause, wenngleich nicht alles perfekt lief. „Uns hat manchmal das Gradlinige gefehlt und auch die Eingespieltheit“, erzählte Schmidt. Trotzdem verteidigte seine Mannschaft die Führung bis zur Pause souverän – 11:7.

Auch in Durchgang zwei bestimmten die Huderinnen das Geschehen. Zumindest über weite Strecken. „Da war eine Phase, da dachte ich, wir ziehen davon. Aber das 17:12 wollte nicht fallen. Spielerisch passte das alles. Aber dann hat Habenhausen plötzlich das 16:16 gemacht, was ich so gar nicht wahrgenommen hatte“, berichtete Schmidt. Doch die Gastgeberinnen ließen sich davon nicht wirklich beeindrucken, sie hielten gut dagegen und wussten vor allem in der Deckung zu überzeugen. Hier wusste erneut der Innenblock mit Mareike Zetzmann und Lisa-Marie Hillmer zu gefallen. Ein Sonderlob verteilte Schmidt zudem an Sarah Seidel und Laura Meyer: „Unsere zwei Küken haben auf den Halbpositionen einen tollen Job gemacht. Und das Zusammenspiel mit unserer Torhüterin Katharina Woltjen hat ebenfalls gut funktioniert“, sagte Schmidt. So brachten die Gastgeberinnen den Sieg sicher über die Zeit.