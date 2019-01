Andrea Kuhlmann entschied ihr Einzel souverän für sich, im Doppel setzte es dagegen in der Verlängerung eine knappe Pleite. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Die Damen 40 des TC Blau-Weiß Delmenhorst haben den erhofften Befreiungsschlag im Kellerduell der Tennis Regionalliga Nord-Ost verpasst. Das Team um Kapitänin Annette Lesemann kam nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen den SC Condor hinaus und verbleibt damit auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Mehr war aufgrund der angespannten Personallage für uns nicht drin. Letztendlich mussten wir sogar mit dem Remis zufrieden sein. Jetzt kann uns nur noch ein Sieg beim Saisonfinale gegen den Stader TC vor dem Abstieg retten“, sagte Lesemann. Die Stader rangieren im Tabellenmittelfeld.

Dabei begann die Partie gegen Condor recht vielversprechend für die Gastgeberinnen, da sich Andrea Kuhlmann im Eröffnungseinzel in guter Spiel- und Kampflaune präsentierte und mit ihrem druckvollen Spiel ihrer Kontrahentin Nicole Meyer keine Chance ließ, sich aus der Defensive zu befreien. Im Schnelldurchgang entschied die Delmenhorsterin die Partie mit 6:3, 6:2 für sich. Auch die Mannschaftsführerin der Blau-Weißen hatte diesmal keine Tiefen in ihrer Darbietung. Mit guten Aufschlägen und einer fast fehlerlosen Vorhand dominierte Lesemann von Spielbeginn an und behauptete sich souverän mit 6:3, 6:4 gegen Stefanie Körber.

Genauso souverän gestalteten die Spitzenspielerinnen der Gäste ihre Matches: Sowohl Julia Louis, die sich mit 6:4, 6:1 gegen Tanja de Buhr durchsetzte, als auch Dorothee Lenz, die mit 6:3, 6:1 über Karin Kobel-Holtmann erfolgreich war, ließen ihren Kontrahentinnen nicht den Hauch einer Siegchance.

Volles Risiko

Einmal mehr mussten also die Doppel entscheiden. „Wir haben bei den Aufstellungen alles auf eine Karte gesetzt, um diese so wichtige Partie zu gewinnen. Allerdings wohl wissend, dass beide Partien auch verloren gehen konnten“, sagte Lesemann. Es hätte in der Tat nicht viel gefehlt und die Niederlage – gleichbedeutend mit dem Abstieg – wäre Realität geworden.

Beide Matches boten Spannung pur. Letztlich waren es nur Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage in den Verlängerungen entschieden. Das Duo de Buhr/Kuhlmann musste sich etwas unglücklich in Durchgang eins geschlagen geben, schien dann aber durch die Souveränität im zweiten Satz auf der Siegerstraße zu sein, um dann doch noch mit 6:7 (5:7), 6:2, 6:10 gegen die SC-Kombination Louis/Lenz zu verlieren.

Noch enger war der Ausgang im zweiten Doppel. Dort hatten Kobel-Holtmann und Lesemann Satz eins gegen Körber/Meyer für sich entschieden, gingen anschließend allerdings völlig unter, um dann in der Verlängerung nach einem überaus spannenden Spielverlauf doch noch erfolgreich zu sein. Beim 6:8 und Aufschlag des Gegners wehrten die Delmenhorsterinnen den Matchball ab und brachten anschließend beide eigenen Aufschläge durch. Es folgte ein Doppelfehler der Gegnerinnen, sodass Kobel-Holtmann/Lesemann das Unentschieden sicherten – 6:4, 1:6, 10:8.