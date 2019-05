Nach schwierigen Wochen hat der SV Baris seinen Aufwärtstrend aus der vorherigen Partie gegen den SV Wilhelmshaven nun beim Tabellendritten TuS Obenstrohe fortgesetzt: Mit 5:1 (2:0) gewannen die Bezirksliga-Kicker aus Delmenhorst. „Der Sieg ist absolut verdient. Das war eine Superleistung von meinem Team. Ich habe keine Sekunde an unserem Erfolg gezweifelt“, freute sich Baris-Coach Önder Caki über den Dreier. Sein Team habe den im Vorfeld abgesprochenen Plan zu 100 Prozent umgesetzt.

Die Gäste erwischten einen Traumstart: Mikael-Cihan Blümel verwandelte nach neun Minuten einen Foulelfmeter. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Blümel für die 2:0-Halbzeitführung der Caki-Elf (38.). „Die Einstellung hat bei uns gestimmt. Meine Mannschaft hat die Zweikämpfe gut angenommen. Und unser Umschaltspiel hat funktioniert“, lobte Caki. Der bis dato laut des Trainers unterlegene TuS bäumte sich nach der Pause für einige Minuten auf und erzielte in dieser Phase durch Tom Gerdes den 1:2-Anschluss (55.). Letztlich zeigten sich die Delmenhorster davon jedoch unbeeindruckt: Mert Caki war in Minute 71 die Vorentscheidung gelungen, ehe Blümel mit seinem dritten Treffer jegliche Zweifel am Baris-Sieg beiseite wischte (85.). Dennis Kuhn erzielte das Tor zum 5:1-Endstand (87.). Caki: „Das war ein Spiel nach Wunsch, wir hätten sogar noch mehr Treffer machen können.“