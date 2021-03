Baris Caki ist der Teammanager des SV Baris Delmenhorst. Er hält einen Saisonabbruch für sinnvoll. (Janina Rahn)

Baris Caki: Ich halte da wenig von. Um ehrlich zu sein: Das ist eine schlechte Idee und eine Zumutung für die Vereine. Natürlich sind wir Fußballer und lieben diesen Sport. Wir wollen auch gerne wieder aufs Feld – aber nur unter verantwortbaren Voraussetzungen. Ich verstehe nicht, warum die Amateurfußballsaison auf Biegen und Brechen durchgezogen werden soll.

Es gibt da viele Aspekte, der wichtigste ist die Gesundheit. Wir sehen, was Corona verursacht. Hinzu kommt, dass die Spieler seit sechs Monaten nicht gespielt haben. Man bräuchte eine komplette Vorbereitung, die unserer Ansicht nach mindestens vier, eigentlich sechs Wochen dauert. Nach einer normalen Sommerpause, die nicht so lange ist wie die aktuelle Pause, haben wir sechs Wochen Vorbereitung.

Ich musste da schmunzeln. Das ist einfach nicht praxisnah. In der Bezirksliga spielen wir jetzt nicht herausragenden Fußball, aber doch leistungsbezogen. Je höher es geht, desto mehr gilt das. Da braucht es eine gewisse Fitness. Steigt man schneller wieder ein, kommen voraussichtlich viele Muskelverletzungen, gerade weil es ja auch viele Englische Wochen geben würde. Einige Spieler bei uns arbeiten im Schichtdienst, und die sollen dann eventuell nahezu ohne Training wieder Bezirksliga spielen? Der Verband sagt oft, dass die Gesundheit wichtig ist, handelt aber nicht so. Als Verantwortlicher für meinen Verein und meine Mitglieder versuche ich, Gefahren für die Gesundheit zu verhindern.

Keinen großen. Ohne vernünftige Fitness gibt es auch keinen vernünftigen Wettbewerb. Dazu würde der Wettbewerb noch verzerrt. Einige Teams haben bereits deutlich mehr Spiele gemacht als andere. In der Landesliga gibt es Teams mit einem Spiel, andere haben schon sechs. Es ist zudem realistisch, dass es einen weiteren Lockdown geben könnte. Was macht man dann? In Ligen, in denen Teams aus verschiedenen Landkreisen und Städten kommen, gibt es verschiedene Voraussetzungen. Es ist einfach zu sagen: Spielt einfach, geht schon. Aber die Vereine müssen das schultern.

Die Vereine müssen Konzepte haben, diese umsetzen. Beim Training und bei Spielen und besonders bei Auswärtsfahrten. Das kostet alles Kapazitäten und auch Geld. Es gibt keine Zuschauer, also auch keine Einnahmen durch Eintritte oder den Verzehr. Der Mehraufwand ist für die Vereine oder auch die Spieler schwer zu stemmen. Beispielsweise müssten die Spieler zu Auswärtsspielen privat mit ihren Autos fahren. Die soziale Komponente entfällt zudem fast komplett. Man darf sich nicht vorher in der Gruppe treffen, fährt nicht zusammen hin, die Duschen und Kabinen sind zu, und nach dem Spiel fährt jeder alleine wieder nach Hause. Natürlich hätte man das Spiel als solches, aber alles drumherum fällt ja quasi weg. Das macht keinen Spaß. Und dann ergibt es auf Amateurebene auch keinen Sinn.

Es bestünde die Gefahr, dass sich Spieler infizieren oder mit jemandem in Kontakt kommen, der infiziert ist. Dann müssten sie in Quarantäne. Bei uns im Verein gibt es ein paar Mitglieder, die von Corona wirtschaftlich betroffen sind. Selbstständige, die ihre Läden nur bedingt öffnen dürfen, oder Angestellte, die in Kurzarbeit sind. Da ist es das Risiko nicht wert, eventuell in Quarantäne zu müssen und nicht arbeiten zu können – gerade, wenn der Arbeitsplatz eh bedroht ist. Das mag in höheren Ligen ab der Regionalliga, wenn es semiprofessionell wird, anders aussehen. Da können sich Vereine die Schnelltests vielleicht leisten, da geht es ja auch um Geld.

Es sind bisher eher Einzelne, die nicht spielen würden, aber die gibt es, und die hören wir auch und beziehen sie ein: Wenn jemand im Umfeld gefährdete Personen hat oder eine mögliche Quarantäne zu großen finanziellen Problemen führen würde, wäre es nachvollziehbar, würde er nicht spielen wollen.

Die Saison sollte man abbrechen und nicht werten. Wenn sich die Lage verbessert, kann man innerhalb Delmenhorsts beziehungsweise innerhalb eines Landkreises schauen, ob man einzelne Freundschaftsspiele unter strengen Auflagen machen kann. Darüber im März oder auch April zu sprechen, ist aber eher unsinnig. Wenn man sieht, wie es mit dem Impfen gerade läuft, ist es eher realistisch, dass man im August oder September wieder halbwegs vernünftig spielen kann, wenn man vorher eine Vorbereitung hatte. Um es kurz zusammenzufassen: Die Amateursaison mit aller Gewalt durchzuziehen, lehnen wir als Verein ab.