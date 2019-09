Önder Caki hatte einen Plan. Sein SV Baris Delmenhorst sollte in der Fußball-Bezirksliga-Partie beim TuS Obenstrohe von Anfang an hellwach sein und den Gegner möglichst vom Tor fernhalten. So weit die Theorie. In der Praxis sah es dann anders aus. „Wir haben das wieder nicht geschafft“, monierte Caki.

Die Folge: Baris musste nach 20 Minuten einem 0:2 hinterherlaufen. Zu allem Überfluss waren die beiden Gegentreffer auch noch vermeidbar. „Wir sind durch simple Fehler in Rückstand geraten“, ärgerte sich der Coach der Delmenhorster. Doch der unnötig misslungene Start sorgte nicht dafür, dass sie die Köpfe in den Sand steckten. Im Gegenteil: Baris bewies ein weiteres Mal Moral und erkämpfte sich am Ende noch ein 3:3 (0:2).

Caki bewertete das Ergebnis etwas zwiespältig. Aufgrund der Torfolge könnte man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass der eine Punkt ein gewonnener sei. Das sah auch Caki so. Doch andererseits verwies er auf die Überlegenheit seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte und meinte deshalb, dass es dann doch „eher zwei verlorene“ Zähler seien. „Durch unser Chancenübergewicht hätten wir das Spiel noch drehen können“, sagte der SVB-Trainer.

Doppelpack von Dennis Kuhn

Nach dem 0:2-Pausenrückstand sorgte Cuma Caliskan nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff dafür, dass Baris wieder hoffen durfte. „Das kam zum richtigen Zeitpunkt“, bemerkte Caki. Zwar musste seine Elf wenige Zeigerumdrehungen später das 1:3 hinnehmen, ließ sich aber erneut nicht aus der Bahn werfen. „Wir haben trotzdem vernünftig nach vorne gespielt“, lobte Caki. Dennis Kuhn sicherte seinen Farben mit einem Doppelpack den einen Punkt. Mit einer feinen Einzelleistung traf er zum 2:3 (60.), eine Viertelstunde später nahm er einen Pass in die Schnittstelle der TuS-Verteidigung prima mit und vollstreckte.