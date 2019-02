Dennis Kuhn erzielte vier der sechs Tore des SV Baris Delmenhorst gegen den Heidmühler FC. (Xxx)

Delmenhorst. Eines wird sich wohl auch im neuen Fußball-Jahr nicht ändern: Der SV Baris Delmenhorst steht einfach für Spektakel, das hat der Fußball-Bezirksligist zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte mal wieder unterstrichen. Mit 6:4 (4:2) gewannen die Kicker von Trainer Önder Caki vor heimischer Kulisse gegen den Heidmühler FC. Der Sieg war völlig verdient und hätte tatsächlich deutlicher ausfallen müssen. Baris hätte nicht unbedingt noch mehr Tore schießen müssen, aber vier Gegentreffer waren dann doch etwas zu viel. Denn so blieb das Spiel aus Baris-Sicht länger spannend als nötig – aber auch das passt eben zu den stets unterhaltsamen Kickern von der Lerchenstraße.

Trainer Önder Caki war zwar nicht glücklich über die vier Gegentore, in allererster Linie freute er sich jedoch über den Erfolg. "Für uns war es wichtig, dass wir die drei Punkte hier behalten", sagte Caki und fügte an: „Wir haben später in der Partie etwas unter unserer mangelnden Kraft gelitten. Drei, vier Spieler sind angeschlagen aufgelaufen.“ Aber die Hausherren konnten sich auf ihren Stürmer Dennis Kuhn verlassen: Er erzielte vier Tore für den SV Baris. Für Kuhn war es dabei der erste Auftritt im Trikot des SV Baris seit längerer Zeit. Zum Ende der Hinrunde stand er meist nicht mehr im Kader. "Dennis hat ein bisschen Ruhe bekommen. Wir hatten Gespräche mit ihm. Wenn er sich im Zaum hält, dann ist er einer der besten Spieler in dieser Liga", betonte Caki.

Doppelschlag schockt Gäste

Unrecht hat der Coach mit dieser Aussage keinesfalls, wie das Spiel gegen Heidmühle gezeigt hat. Nach einem langen Ball ließ Kuhn im Strafraum zwei HFC-Verteidiger stark aussteigen und schob die Kugel ins Tor (15.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient, Baris baute von Beginn an viel Druck auf. Allerdings hatte 30 Sekunden vor dem Treffer Heidmühle die Chance zur Führung nach einer Ecke, jedoch reagierte Torwart Orhan-Can Karakaya stark. Sonderlich geschockt wirkten die Gäste nach diesem frühen Gegentor jedoch nicht, das änderte sich dann allerdings mit einem Baris-Doppelschlag. Zuerst schob Mert Caki den Ball locker ein nach einer schönen Vorlage von Sinan Özütemiz (19.), nur 120 Sekunden später jubelte erneut Kuhn. Eine starke Kombination mit Mikael Blümel veredelte er mit einem Lupfer über den HFC-Torwart – 3:0.

Die Gäste waren im Anschluss völlig von der Rolle. Sie brachten kaum noch etwas zustande und produzierten reihenweise Fehlpässe. Einen davon nutzte – wenig überraschend – Dennis Kuhn. Blümel fing einen schwachen Pass im Mittelfeld ab und lief Richtung Tor, wurde dabei jedoch gestört. Er schaffte es aber noch, den Ball auf Kuhn weiterzuleiten, der nach einem 30-Meter-Sprint zur vermeintlichen Vorentscheidung traf. Warum vermeintlich? Nun kurz vor der Halbzeit wurde es nochmals hektisch, als der Schiedsrichter den Gäste innerhalb von fünf Minuten zwei Elfmeter zusprach. Dem ersten soll ein Foulspiel vorangegangen sein, eine sehr harte Entscheidung (41.).

Elfmeter Nummer zwei erschien noch fragwürdiger. Nach einer Ecke wurde ein Baris-Spieler mit dem Rücken zum Ball an der Hand angeschossen. Der Schiedsrichter nahm die Situation so wahr, dass sich der Spieler mit ausgebreiteten Armen noch umgedreht hat (45.+2) Beide Elfmeter verwandelte Dardan Jashari zum 4:2-Pausenstand. „Beide Strafstöße kann man in Frage stellen. Aber beim ersten machen wir natürlich den Fehler, den Gegner in den Strafraum zulassen. Der Schiedsrichter hat Heidmühle so wieder ins Spiel geholt“, ärgerte sich Caki über die Entscheidungen. Er und der Unparteiische gerieten in Durchgang zwei nochmals aneinander, als Caki eine Tätlichkeit wahrgenommen haben wollte, der Schiedsrichter aber anderer Meinung war. Letztlich verwies der Referee Caki nach dieser Diskussion des Feldes (75.).

Tatsächlich agierte Heidmühle zu Beginn der zweiten Hälfte wesentlich besser und war dem Anschlusstreffer durchaus nahe. „Wir wussten, dass Heidmühle nochmals kommen wird. Wir wollten tiefstehen und kontern. Das hat nicht so geklappt, weil wir den Ball nicht in unserer Reihe halten konnten“, berichtete Caki. Doch sein Team überstand diese Phase schadlos und konnte sich weiter auf Kuhn verlassen: Nach einem Sprint über fast 70 Meter hatte er noch genügend Kraft, um erfolgreich abzuschließen – 5:2. Damit war die Entscheidung gefallen (76.). Denn Daniel Behrens Treffer zum 3:5 kam zu spät, zumal Spejtim Mujaj wenig später das 6:3 erzielte (89.). Niklas Fasshauer stocherte den Ball in der Nachspielzeit zum 6:4-Endstand ins Baris-Tor.