Önder Caki (INGO MÖLLERS)

Im zweiten Anlauf haben drei Treffer immerhin zum ersten Punkt gereicht. Nach dem späten K.o. in Bümmerstede (3:4) holte der SV Baris gegen den SV Wilhelmshaven ein 0:2 sowie 2:3 auf und kam durch ein Traumtor von Sinan Özütemiz noch zum verdienten 3:3 (1:2). Und das in Unterzahl, nachdem Irfan Gök in der 58. Minute die Rote Karte gesehen hatte. „Letzte Woche haben wir völlig unnötig verloren, heute war das schon etwas besser. Aber wir können noch viel mehr“, sah SVB-Trainer Önder Caki weiteres Steigerungspotenzial.

Der Gast aus Wilhelmshaven agierte in der ersten Hälfte überlegen und legte früh ein 2:0 vor. Baris war mit den Gedanken wohl noch in der Kabine, als Ercan Karavul nach langem Ball einschob (3.). Auch beim 2:0 durch Reno-Jan Janssen ließ sich die Baris-Abwehr mit einem Pass durch die Schnittstelle überraschen (17.). Aber vorne geht bei den Delmenhorstern immer etwas. Mikael Blümel wurde gelegt und Mert Caki verwandelte den fälligen Strafstoß zum Anschlusstreffer (23.). Bis zur Pause ging das Zwischenresultat in Ordnung, zumal die körperlich überlegenen Gäste über Standards immer wieder Gefahr ausstrahlten.

Baris glich das nach dem Seitenwechsel mit spielerischen Mitteln aus. Nach feiner Flanke von Özütemiz wuchtete Dennis Kuhn den Ball per Kopf zum 2:2 unter die Latte (50.). Etwas unübersichtlich gestaltete sich die Situation beim Platzverweis gegen Gök, der den aus seinem Rücken kommenden Karavul voll am Schienbein erwischte (58.). In der Folge hatte Schiedsrichter Theodor Potiyenko Mühe, die Hektik wieder einzudämmen, zudem nutzte Ouly Magouhi einen Fangfehler von Baris-Keeper Orhan Karakaya zum 2:3 (64.).

Beeindruckend war, wie Baris die Rückschläge wegsteckte, auch in Unterzahl spielerische Lösungen fand und sich schließlich das 3:3 verdiente. Blümel legte quer für Özütemiz, der diesmal mit links aus 18 Metern in den linken Winkel traf. Kuhn hätte mit seiner Doppelchance sogar das 4:3 machen können (86.). Önder Caki nahm den Punkt trotzdem mit. „Die Liga ist momentan völlig unübersichtlich, scheinbar kann jeder jeden schlagen. Deshalb hoffe ich, dass wir schnell den ersten Sieg einfahren. Wir haben jetzt zwei Heimspiele nacheinander gegen Heidmühle und Hude, und so langsam kommen auch die ganzen Urlauber wieder zurück. Im Training sah das schon viel besser aus, das sollten wir jetzt auch mal Sonntag auf den Rasen bringen.“