Dieses Mal schafften es Hendrik Sander (grünes Trikot) und die Nordlichter nicht ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaften – sie scheiterten nach einem Shoot-Out im Viertelfinale am späteren Sieger Beach & Da Gang. (FR)

Berlin. In den vergangenen fünf Jahren hatten die Nordlichter jeweils mindestens das Halbfinale bei der Deutschen Meisterschaft im Beachhandball erreicht. Dieses Mal endete das Turnier für die Truppe bereits im Viertelfinale. Dort unterlag das Team, in dem unter anderem Frederic Oetken vom Oberligisten HSG Delmenhorst und der gebürtige Neerstedter Hendrik Sander spielen, dem späteren Sieger und Titelverteidiger Beach & Da Gang – und das denkbar knapp im Entscheidungswerfen. „Den ersten Satz konnten wir knapp mit einem Punkt Vorsprung gewinnen, während wir den zweiten Satz dann sehr unglücklich mit einem Zähler abgeben mussten. Im Shoot-Out waren die Jungs aus Münster etwas abgezockter, und somit war der Traum vom Halbfinale für uns geplatzt“, teilten die Nordlichter auf ihrer Facebook-Seite mit.

In der Gruppenphase unterlagen die Nordlichter zunächst dem späteren Finalisten BHT Hurricanes, die in der Qualifikationsserie zur Deutschen Meisterschaft die meisten Punkte gesammelt hatten. Beiden Sätze gingen an die Hurricanes. In den beiden folgenden Gruppenspielen gaben sich die Nordlichter jedoch keine Blöße und behaupteten sich jeweils in 2:0 Sätzen gegen die Beachmopeten und die Sand Devils U23. Als Gruppenzweiter trafen Oetken und Co. anschließend auf die Münsteraner, weil diese in der Gruppenphase ebenfalls eine Partie verloren, als sie bereits für die K.o.-Runde qualifiziert waren.

So kam es im bereits Viertelfinale zum Kracher zwischen zwei der dominierenden Teams der vergangenen Jahre – mit besserem Ende für Beach & Da Gang. „Doch wir fanden, dass dieses Spiel eines der geilsten Beachhandball-Spiele der letzten Jahre war und die Zuschauer alles geboten bekommen haben, was diesen geilen Sport letztlich ausmacht“, berichteten die Nordlichter. Bei den anschließenden Platzierungsspielen war die Luft raus, es setzte noch zwei Niederlagen. So steht unterm Strich nur der achte Platz für die Nordlichter.

Die Sandmöpse mit diversen Spielerinnen der Oberligisten TV Neerestedt und HSG Hude/Falkenburg haben den Einzug in die K.o.-Runde bei der Deutschen Meisterschaft verpasst. In der Gruppe reichte es nur für den dritten Platz. Und da die Sandmöpse die schwächste Bilanz der drei Drittplatzierten aufwiesen, schafften sie es nicht in das anvisierte Viertelfinale. Zunächst bezwangen sie das Team Beach Berlin, jedoch nur im Shoot-Out. Dadurch hatten sie das schlechtere Satzverhältnis im Vergleich zu den anderen Drittplatzierten. Gegen den späteren Sieger und Titelverteidiger Strandgeflüster Minden unterlagen die Sandmöpse ebenso wie gegen die Beachchiller mit 0:2. „Für uns war das Wochenende spielerisch absolut verkorkst. Begonnen hatte alles mit einem Gewitter am Freitag und einem späteren Turnierbeginn als geplant. Leider haben wir in allen Spielen nie unsere Topperformance abrufen können und sind (verdient) in der Gruppenphase ausgeschieden“, gaben sich Beachhandballerinnen auf ihrer Facebook-Seite selbstkritisch.

Ein positives Fazit zogen die beiden Chef-Organisatoren des Turniers, Jens Pfänder und Denise Westhäusler. „Sportlich waren die Deutschen Meisterschaften ein klarer Schritt nach vorn“, sagte Pfänder, Beachhandball-Koordinator des Deutschen Handballbundes. „Die Teams sind enger zusammengerückt, und es investieren mehr Mannschaften mehr Zeit in den Beachhandball“, fügte er auf der Verbandshomepage des DHB hinzu.

Organisatorisch gab es einige Änderung gegenüber den Vorjahren, die laut Westhäusler funktionierten. Erstmals wurde auf drei Feldern gespielt, zudem wurden alle Platzierungen ausgespielt. „Es ist einer Deutschen Meisterschaft angemessen, dass die Platzierungen ausgespielt werden. Außerdem konnten wir den Mannschaften so mehr Spielmöglichkeiten bieten. Das hat sich bewährt“, teilte Westhäusler auf der Verbandsseite mit.