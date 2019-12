Eike Kolpack erzielte acht Treffer für den TV Neerstedt gegen den ATSV Habenhausen II und führte sein Team so zum Sieg. (OLAF KOWALZIK)

Neerstedt. Der TV Neerstedt hat in der Handball-Verbandsliga der Männer seine Niederlagenserie beendet: Hoch mit 33:22 (17:11) siegten die Schützlinge von Andreas Müller vor rund 100 Zuschauern gegen den ATSV Habenhausen II. „Dieser Sieg war auch bitter nötig, nachdem die letzten Wochen überhaupt nicht so gelaufen waren, wie wir uns das vorgestellt hatten“, atmete der sehr engagierte Coach hörbar auf. Seine Männer hatten bereits zur Pause beim 17:11 die Frage nach dem Sieger dieser Partie deutlich beantwortet und knüpften auch im zweiten Durchgang nahtlos an die ordentliche Leistung der ersten Halbzeit an. Mit 11:13 Punkten überwintert das Team auf Platz acht.

Neerstedt begann bärenstark über die linke Angriffsseite, immer wieder kamen Marcel Behlmer und Eike Kolpack zu Toren, meist gut eingeleitet durch den linkshändigen Spielgestalter Marcel Reuter. „Marcel hat einen Top-Job gemacht", freute sich Müller über seinen eigentlichen Rechtsaußen auf der Spielmacherposition im zentralen Angriff. So wurde aus dem 3:3 auch durch Gegenstöße ein 10:6 für den gastgebenden TVN (18.). Michael Uken und Kevin Pintscher erzeugten guten Druck auf der rechten Angriffsseite, der mehrfach auf der linken Seite in Tore mündete, so auch beim 16:10 und 17:10, für die erneut durch Behlmer und Kolpack verantwortlich zeichneten.

Im zweiten Durchgang hielt Neerstedt das Team aus Habenhausen unter Trainer Phlipp Grieme stets mit acht bis zehn Toren auf Distanz. Zu begrenzt waren die spielerischen Möglichkeiten der Gäste, bei denen Thore Bjarne Ruthke überzeugte, aber auch ein wenig allein auf sich gestellt war. Über 25:17 und 30:18 strebten die Neerstedter einem am Ende ungefährdeten Sieg entgegen und konnten dabei fleißig durchwechseln. In der Abwehr überzeugte Julian Hoffmann nach seiner verletzungsbedingten Pause und verlieh seiner Abwehr Stabilität und Festigkeit, die in den Spielen ohne ihn schmerzlich vermisst worden war. „Jetzt haben wir wieder gut als Mannschaft gespielt. Dabei legte die gute Abwehr mit starken Torhütern den Grundstein. Wir haben mit diesem Sieg in das Mittelfeld der Tabelle zurückgefunden und wollen uns Schritt für Schritt nach oben arbeiten. In meinem Team steckt noch sehr viel Potenzial“, blickte Andreas Müller gutgelaunt und optimistisch in die nähere Zukunft. „Für gute Stimmung bei unserer Weihnachtsfeier ist mit diesem Sieg gesorgt“, sagte er schmunzelnd.

Für sein Team geht es nach rund vierwöchiger Pause am 18. Januar mit dem Spiel gegen den Wilhelmshavener HV weiter.