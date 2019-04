Neerstedt. Der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermeldet. Vom Ligakonkurrenten TV Langen stößt Marcel Behlmer zum derzeitigen Tabellendritten.

Der 25-jährige Linksaußen, der aus Bremerhaven stammt und auf der linken Seite flexibel einsetzbar ist, begann seine Laufbahn als Handballer in der Jugend der HSG Geestemünde (damals Landesliga) in Bremerhaven. Von dort wechselte er für seine erste Spielzeit im Herrenbereich zunächst zum TV Schiffdorf und anschließend zum TV Langen, wo er in der Landesliga begann und zuletzt vier Jahre in der Verbandsliga Nordsee agierte. Dort avancierte er zum Torjäger und hat aktuell bereits 145 Treffer auf dem Konto.

Nach den Gesprächen mit Abteilungsleiter Fabian Kahler stand für Marcel Behlmer schnell fest, mit einer neu formierten Mannschaft beim TV Neerstedt eine neue Herausforderung annehmen zu wollen. Als Ziel hat er dabei auch den Aufstieg in die Oberliga vor Augen.