In der Saison 2018/19 hieß der Gegner unter anderem VfL Fredenbeck, da die Rückkehr in die Jugend-Bundesliga für Bennet Krix und Co. misslang. (OLAF KOWALZIK)

Bennet Krix hat den Handballsport quasi mit der Muttermilch eingesogen. Sein Vater Detlef und seine Mutter Bianca haben jahrzehntelang selbst gespielt, heutzutage sind beide im Vorstand des Fördervereins der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg weiter für den Handball aktiv. Da war es irgendwie logisch, dass auch ihr Filius das Leder auf das sechs Quadratmeter große Gehäuse drischt. „In jeder Pause, nach jedem Spiel habe ich mir in der Halle den Ball geschnappt und ihn aufs Tor geworfen", blickt der Rechtshänder zurück. Er startete als Vierjähriger bei den Minis der HSG und feierte 2013 in der D-Jugend (Regionsliga) und 2016 in der B-Jugend (Oberliga) zwei verlustpunktfreie Meistertitel. Der Aufstieg 2017 in die A-Jugend-Bundesliga war die Krönung seiner bisherigen Sportler-Laufbahn.

Das Leben in einer Handballer-Familie – auch seine Schwester Alicia steht auf dem Parkett – hat allerdings auch so seine Tücken. Denn für ihn ging es nach jedem Spiel in die dritte Halbzeit. „Im Auto war es noch ruhig, zu Hause ging es dann los„, schildert der Linksaußen schmunzelnd. Oft war es Kritik, seltener Lob, was er zu hören bekam. „Ich bin sehr daran gewachsen“, stellt Krix rückblickend fest.

Ihn zeichnen ein enormes Wurfrepertoire und viele fintenreiche Aktionen aus. Und er ist bei der HSG zu einem Führungsspieler gereift. „Ich habe mich daran gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen", bestätigt Krix diesen Eindruck. Das Selbstbewusstsein hat er sich über die Jahre erarbeitet, zuletzt zählte er immer zu den Top-Werfern seines Teams.

Viele Erfolge in der Jugend

Das perfekte Spiel lieferte Krix im November 2016 ab, als er als B-Jugendlicher 15-mal – darunter sechs Siebenmeter – für die A-Jugend ins Schwarze traf. „Da hatte alles geklappt“, blickt er zurück. Das Heimspiel in der Oberliga-Vorrunde gegen Jugendhandball Wümme ging folgerichtig mit 45:37 an die Bookholzberger. Als besonderes Highlight ist ihm die Bundesliga-Premiere in der A-Jugend beim Mitaufsteiger TSV Sieverstedt in Erinnerung geblieben. Dem Gegner schenkte er beim 36:36 insgesamt 13 Treffer ein, davon vier per Siebenmeter.

Tiefpunkte gab es freilich auch, „aber an die erinnere ich mich nicht mehr„, sagt Krix lachend. Zwei sind ihm dann doch noch präsent. Die 22:24-Heimniederlage im Februar des vergangenen Jahres in der Landesliga gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen ist einer davon. „Das war mein schlimmstes Herrenspiel“, sagt er. Seine Sieben hatte damit praktisch die Aufstiegschance verpasst, vier Spieltage später wurde die Saison abgebrochen und sein Team unglücklicher Vizemeister. Zwei Minuspunkte hinter dem Verbandsliga-Aufsteiger TV Oyten.

Noch länger zu knabbern hatte Krix jedoch an der verpassten Rückkehr in die A-Jugend-Bundesliga im Mai 2018. Sein Team war damals in der Aufstiegs-„Todesgruppe“ mit dem BSV 93 Magdeburg und dem HC Bremen gelandet. Dem 17:15-Erfolg über die Magdeburger folgte ein kräftiges Nervenflattern gegen die Bremer, das in einer 14:24-Klatsche gipfelte. Damit verpasste die Landkreis-HSG die sofortige Rückkehr in die Eliteklasse nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber ihren beiden Kontrahenten. Anstatt aus Kiel, Flensburg oder Berlin kamen die Gegner unter anderem aus Anderten, Aurich oder Fredenbeck. „Die verlorene Quali war für mich der Horror. Es hatte drei, vier Wochen gedauert, bis ich das verarbeitet hatte“, sagt Krix heute noch.