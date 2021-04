Nach 16 Jahren kehrt Bennet Krix erstmals seiner sportlichen Heimat bei der Landkreis-HSG komplett den Rücken. (INGO MÖLLERS)

Der Kloß schnürte Bennet Krix fast den Hals zu. Der Landesliga-Handballer musste schwer schlucken, als er seinen langjährigen Weggefährten erklärte, dass sich ihre Wege nun trennen. Dass er die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg verlässt und zur TSG Hatten-Sandkrug in die Oberliga wechselt. „Ihnen das zu sagen, war für mich eine große Herausforderung“, gibt der HSG-Mannschaftsführer zu.

Verständlich nach der langen Zeit, die sie miteinander verbracht hatten. Mit Jan Kinner sowie den Brüdern Carsten und Torsten Jüchter spielte er bei der Landkreis-HSG seit den Minis zusammen. In der E-Jugend kam Jona Schultz hinzu, ab der D-Jugend Norman Lachs. Bis vor Kurzem schien das ein sportliches Dauer-Abonnement zu sein – und ein Wechsel undenkbar. „Da sind Freundschaften entstanden“, bekräftigt Krix den Eindruck.

Jetzt, nach 16 Jahren bei der HSG, verlässt er erstmals komplett seine sportliche Heimat. Schuld daran ist nicht zuletzt das Coronavirus, das die sportliche Entwicklung des Linksaußen bei den Oldenburger Landkreislern seit März 2020 ausgebremst hat. „Wären wir in diesem Jahr aufgestiegen, dann wäre ich geblieben. Aber ein drittes Jahr wollte ich nicht auch noch in der Landesliga verbringen", klärt Krix auf.

Ihn zieht es rund 23 Kilometer weiter zur TSG Hatten-Sandkrug. Knapp zweieinhalb Jahre hatte der Oberligist um ihn geworben, aber stets einen Korb bekommen. „Ich habe durchgehend lockeren Kontakt zum jetzigen Sportlichen Leiter der TSG, Hauke Rickels, gehabt“, erklärt Krix. Anfang 2020 hatte er beim Viertligisten auch ein Probetraining absolviert. „Das ist eine coole Truppe", weiß er daher aus dieser Zeit. Trotzdem entschied er sich damals für seinen Heimatklub. In der Hoffnung aufzusteigen, und weil er eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann begonnen hatte. Da war die gewohnte Umgebung die beste Option.

Nun soll es für Krix mit Vollgas in die vierte Liga gehen. „Ich glaube, dass ich auch dort mein Können, meine Leistung zeigen kann. Auch wenn der Schritt in die Oberliga groß ist", sagt er. „Ich bin zwar nicht der Größte und der Schnellste, aber sehr ehrgeizig. Und ich hoffe, dass ich das Körperliche gut verdauen werde“, blickt er gespannt nach vorne.

Frühere Teamkameraden in Hatten

Es passte praktisch ideal, dass die TSG Hatten-Sandkrug auf Linksaußen einen zweiten Mann hinter Razvan Ghimes suchte. Denn mit Marius Heyer ist bei ihr einer der beiden Spieler auf der linken Außenbahn berufsbedingt kürzergetreten. „Wir wollten auf der Position den Altersumbruch", teilt der TSG-Cheftrainer Lars Kampmann mit. Damit hatte sein Team schon mit Krix’ ehemaligen Teamkameraden Kian Krause im Rückraum und Henk Braun am Kreis gute Erfahrungen gemacht. Sie alle bildeten in der A-Jugend der Landkreis-HSG ein brandgefährliches Torjäger-Trio. Für Krix waren die Erfahrungen, die Krause und Braun in Hatten bislang gesammelt haben, wiederum von Vorteil. „Ich konnte Kian und Henk noch ein wenig über den Klub ausfragen“, verrät er. Und die beiden rührten wiederum die Werbetrommel für den Oberligisten. Insofern war es eine klassische Win-win-Situation.

„Als dritter Mann auf der Position wäre ich nicht gewechselt„, stellt Krix klar. Zu präsent war bei ihm noch die Zeit, in der er als A-Jugendlicher mit Zweitspielrecht beim Männer-Oberligisten TV Cloppenburg ausgestattet war. Da spielte er hinter den TVC-Routiniers Jannis Koellner und Vincent Saalmann lediglich die dritte Geige und damit auch höchst selten auf dem Feld. Nun ist es nicht so, dass der Rechtshänder den Konkurrenzkampf scheut. Aber die eine oder andere Einsatzchance zur Weiterentwicklung sollte es für ihn schon geben. Trotzdem nahm er aus dem Cloppenburg-Jahr auch einige wertvolle Erfahrungen mit. „Bennet muss sich seine Spielanteile erarbeiten, er wird sie aber auch bekommen“, sagt Kampmann. Er attestiert seinem Neuzugang eine enorme Kaltschnäuzigkeit, ein variantenreiches Wurfrepertoire und eine gute Fitness. „Das alles muss er nun zwei Ligen höher unter Beweis stellen“, gibt Kampmann ihm jedoch keinen Freifahrtschein.

Die Bewerbungsunterlagen von Krix versprechen allerdings Gutes: Der 1,73 Meter lange Flügelspieler war in der Corona-Abbruchsaison 2019/20 mit 143 Treffern aus 19 Spielen der torhungrigste Spieler der Landesliga Bremen. Von 85 Siebenmeterversuchen zappelten 71 im gegnerischen Netz – das ergibt eine Erfolgsquote von 83,5 Prozent.

Mittlerweile schwitzt Krix alle zwei Wochen je einen Tag beim Kraft-Einzeltraining bei der TSG. „Wenn ich dann irgendwann das erste Mal das TSG-Trikot anziehen werde, dürfte das für mich ein ganz komisches Gefühl sein", ist sich Krix sicher. Der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und ihrem Trainer Stefan Buß ist er für die vielen gemeinsamen Jahre sehr dankbar: „Stefan hat mich menschlich und sportlich weitergebracht.“