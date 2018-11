Präsident Manfred Engelbart (stehend) schlug den Mitgliedern des SV Atlas einen zweiten Vorsitzenden vor . . . (Janina Rahn)

Großartig vorstellen musste Präsident Manfred Engelbart seinen Vorschlag für das Amt des zweiten Vorsitzenden beim SV Atlas keinesfalls. Es reichte vollkommen, den Namen zu nennen. Schließlich ist dieser seit der Neugründung eng mit dem Verein verknüpft: Bastian Fuhrken – für Engelbart die schon wichtigste Person im Klub. Mit 93 von 94 Stimmen, lediglich der Vorgeschlagene selbst enthielt sich, wurde Furhken letztlich auf der Hauptversammlung des SVA für das Jahr 2019 in das Amt gewählt. „Jeder weiß, dass ich mein letztes Hemd für diesen Verein geben würde und vorangehe“, sagte Fuhrken, der die Wahl annahm. Dadurch verändert sich etwas in der Struktur bei Atlas, aber dazu an späterer Stelle mehr.

Dass die Mitgliederversammlung schon am Dienstagabend stattfand, hatte seinen Grund. Denn nachdem Ronald Specht-Fuhrken im Sommer als Vizepräsident zurückgetreten und damit eine Stelle im geschäftsführenden Vorstand unbesetzt war, drängte Atlas’ Justiziar den Verein dazu, schnell zu handeln. Übrigens spielte der frühe Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung auch eine Rolle bei der Entlassung von Trainer Jürgen Hahn. „Wir hätten nicht so tun können, als wäre alles in Ordnung, und dann entlassen wir den Trainer im Winter“, sagte Engelbart. Er äußerte sich kurz auch zu den Gründen der Trennung, wenngleich etwas vage: „Wir sind wir. Nicht der Trainer, nicht der Sportvorstand, nicht der Vorsitzende ist der SV Atlas. Dem Verein ist alles unterzuordnen. Wir schauen jetzt nach vorne. Wir tun alles dafür, um erfolgreich zu sein und auch zu bleiben.“

Auf gesunden Beinen

Etwas mehr als neun Monate ist Manfred Engelbart nun Vorsitzender des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst. Wie bewertet der Unternehmer sein Schaffen bislang? Am Dienstagabend zog er ein erstes kurzes Fazit: „Es hat Nerven gekostet. In den neun Monaten habe ich noch nicht viel geschafft. Aber ich bemühe mich jeden Tag“, zeigte er sich vor 94 wahlberechtigten Mitgliedern selbstkritisch. Wobei die Entwicklung des SVA durchaus positiv zu betrachten ist: Der Verein hat mittlerweile 407 Mitglieder, stellt fünf Herren- und acht Jugendteams – in Sachen Mitglieder strebt Engelbart noch immer die 1000er-Marke an.

Finanziell steht der Verein ebenfalls auf gesunden Beinen, wie Schatzmeister Thomas von Rönn mitteilte. Angesichts des vorläufigen Zwischenergebnisses von Februar bis Oktober dieses Jahres wird der SV Atlas ein leicht positives Ergebnis erzielen. Letztlich sei das auch der guten Sponsorenentwicklung geschuldet. „Erstmals hat jeder Spieler aus dem Kader und auch das Betreuerteam einen Paten“, erzählte von Rönn. Bastian Ernst, der sich um das Marketing kümmert, ergänzte: „Viele neue Sponsoren haben wir durch Manni gewonnen.“

Last auf mehrere Schultern

Nicht nur weil Fuhrken nun einen neuen Posten bekleidet und Kerstin Kiwus in den erweiterten Vorstand (Controlling/Finanzen) rückt, hat sich in der Organisation beim SV Atlas etwas verändert. „Als Sportvorstand ist es für Bastian zu viel geworden. Wir haben die Last deshalb auf mehrere Schultern verteilt“, sagte Engelbart. Fuhrken ist für den Leistungsbereich zuständig, er kümmert sich also ausschließlich um die Oberliga-Mannschaft und die Reserve. Blacky Dräger ist für die Herren (dritte Mannschaft, Oldies, Ü32) verantwortlich. Um den Jugendbereich kümmert sich Bartosch Kobiella. Thomas Luthardt ist Ansprechpartner für alle Dinge, die sich mit dem Verband beschäftigen. Ihm unterstellt ist der Schiedsrichterbereich, der von Ali Sprung geleitet wird.

Engelbart verkündete noch eine weitere Personalie: „Zwischen dem Vorstand und dem Leistungsbereich haben wir noch einen Berater geschaltet. Dafür konnten wir Stefan Keller gewinnen.“ Der Name ist in der Delmenhorster Szene kein unbekannter – den 44-Jährigen kennt man vor allem als Teammanager und Trainer des SV Tur Abdin. Tatsächlich wollte Engelbart Keller schon länger ins Boot holen. Wie er verriet, fanden die ersten Gespräche schon vor anderthalb Jahre statt. „Atlas war im Umbruch, da wusste ich nicht, wie ich unterstützten kann. Mich hat es aber überzeugt, wie da gearbeitet wird und wie engagiert alle sind. Echt stark“, erklärte Keller.

Seine Aufgabe wird es sein, dem Verein in Sachen Leistungsfußball Perspektiven aufzuzeigen und Entscheidungshilfen zu liefern. Selbstverständlich immer im Dialog mit den Verantwortlichen und der Mannschaft. Was ihm dabei allerdings wichtig ist: Er besitzt keinerlei Entscheidungsgewalt, die liegt zu 100 Prozent beim Vorstand.

Übrigens: Keller hat eine blau-gelbe Vergangenheit. Er durchlief die Jugendmannschaften des alten SVA und spielte einst sogar für die ersten Herren.

Zuschauerrückgang auf dem Papier

Vor Kurzem hatte der Verein eine Umfrage gestartet, warum Fans dem Stadion fernbleiben. Fuhrken stellte die Ergebnisse am Dienstagabend vor, betonte jedoch zugleich: „Aber für mich ist der Rückgang auf dem Papier. Wir haben jetzt einen Schnitt von 825. Hätten wir in der Oberliga nur ein Derby wie gegen den VfL Wildeshausen oder SV Tur Abdin (beide Spiele wurden von weit mehr als 1000 Zuschauern besucht; Anmerk. der Red.) gehabt, dann läge der Schnitt bei 925. Ein Rekord.“ Insgesamt beteiligten sich 293 Menschen an der Umfrage. 56 davon sagten, dass sie dem Stadion wegen des Spieltermins am Sonnabend fernbleiben. 55 gaben an, dass sie schlichtweg keine Zeit hätten. Die drittmeisten Befragten sagten, dass sie lieber Bundesliga schauen. „Wir beschäftigten uns mit dem Thema und schauen, wie es weitergeht“, sagte Fuhrken, „mir ist klar, dass der Termin am Sonnabend um 14 Uhr für viele Fans der Horror ist. Aber für uns ist der Sonnabend sehr gut.“

Warum? Nun, zum einen hätten Spieler, Verantwortliche und die Unterstützer so nicht jeden Sonntag etwas mit Fußball zu tun. Und zum anderen seien die Bedingungen am besten. Er wies daraufhin, dass sonntags unter anderem die Jahn-Frauen, Hicretspor, Hürriyet, Tur Abdin und Atlas selbst auf der Anlage ihre Spiele bestreiten. Fuhrken: „Der Sonnabend ist für uns einfach der reibungsloseste Tag für unsere Heimspiele.“ Partien am Freitagabend werden übrigens noch für längere Zeit kein Thema beim SVA sein. Die Stadt hat zwar schon Geld für ein Flutlicht zurückgelegt, allerdings für einen Trainings- und nicht den Hauptplatz. Nach Meinung von Fuhrken ist das auch genau richtig. Denn die Lichtbedingungen für die Mannschaften, die auf der Stadionanlage trainieren, seien momentan einfach nur schlecht.

Null Toleranz

Manfred Engelbart betonte zum Ende der Versammlung nochmals, dass der Verein eine Null-Toleranz-Linie in Sachen Gewalt, Pyrotechnik und Rechtsradikalismus fährt. „Wenn nur der kleinste Ansatz da ist, dann greifen wir durch und ziehen das komplette Register. Da gibt es keine Diskussionen“, betonte der Vereinspräsident. Tatsächlich hat der Verein einem vermeintlichen Fan bereits Stadionverbot für die Heimspiele des SV Atlas erteilt. Das Mitglied des „Block H“ bewarf den Linienrichter beim Auswärtsspiel der Blau-Gelben gegen den SC Spelle-Venhaus mit einem Bierbecher.

Wichtig war es Engelbart, zu betonen, dass es in Delmenhorst alles gebe, außer eben einer rechten Szene – auch nicht beim SV Atlas. Die Polizei habe ihm das bestätigt. „Es gibt Stimmung und ja es gibt auch Beleidigungen im Stadion, aber das nicht. Das müssen wir nach draußen tragen“, forderte der Präsident.

