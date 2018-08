Kein Vorbeikommen: Wiebke Kieler (grünes Trikot) und der TV Neerstedt unterlagen der HSG Hude/Falkenburg (rote Trikots) doch recht deutlich. (Ingo Möllers)

Neerstedt. Einer scheint – zumindest halbwegs – gerüstet zu sein, der andere benötigt offenbar noch Zeit: In der ersten Runde des Handball-Verbandspokals haben die Damen-Oberligisten HSG Hude/Falkenburg und TV Neerstedt zwei ganz verschiedene Eindrücke hinterlassen. Die Huderinnen gewannen das Viererturnier in der Neerstedter Sporthalle souverän mit einer 6:0-Bilanz und sind offensichtlich für den Saisonstart an diesem Wochenende bereit. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Nach ein paar Startschwierigkeiten haben wir uns ganz gut gefunden“, meinte HSG-Coach Dean Schmidt, schränkte aber gleichzeitig ein: „Wir wären gerne schon etwas weiter. In knapp sieben Wochen ist es jedoch schwierig, die neuen Spielerinnen allesamt zu integrieren.“

Noch deutlich mehr Arbeit dürfte dagegen auf den Oberliga-Aufsteiger TV Neerstedt warten. Dieser beendete das Viererturnier zwar mit nur einer Niederlage gegen die HSG auf dem zweiten Platz, bei der Pleite wurden den Grün-Weißen jedoch ganz klar die Grenzen aufgezeigt. „Den Aufstieg haben wir geschafft, trotzdem müssen wir noch viel lernen. Viele Kritikpunkte kann man aber nur im Wettkampf abstellen“, meinte Neerstedts Co-Trainer Michael Kolpack, der Chefcoach Maik Haverkamp vertrat. Mit den zwei Landesklasse-Vertretern HG Jever/Schortens und TuS Frisia Goldenstedt hatte weder die HSG noch der TVN allzu große Mühe. Michael Kolpack maß diesen beiden Partien ohnehin nur wenig bis gar keine Bedeutung bei. „In solchen Begegnungen springt ein gutes Pferd eben nicht höher, als es muss. Die Frage ist auch, wie hoch die Motivation nach so einem langen Tag ist“, meinte er und zeigt sich über das Pokal-Aus nur wenig enttäuscht: „Ein freies Wochenende mehr für uns ist sicherlich nicht verkehrt. Die Liga wird schwierig genug.“

Einen ersten Vorgeschmack auf die neue Spielklasse erhielten die Neerstedterinnen im Duell gegen die HSG. Es war das Match, auf das die meisten Zuschauer hingefiebert hatten – immerhin spielte ein Oberliga-Aufsteiger gegen einen etablierten Oberligisten. Recht schnell sorgten die Huderinnen jedoch für klare Verhältnisse und legten schonungslos die Schwächen des TVN offen: körperlich noch zu schwach, zu langsam in Angriff und Abwehr und vor allem zu unerfahren. „Hude hat uns vorgeführt. Wir waren in allen Belangen nicht schnell genug“, sagte Kolpack. „Ich glaube aber, dass wir auch zu viel Respekt hatten. Man hatte das Gefühl, dass wir mit angezogener Handbremse spielten.“

Seine Sieben bewegte sich im Angriffsspiel kaum, zudem standen oft zu viele Spielerinnen auf engstem Raum. Die Huderinnen hatten keine Probleme, die statische TV-Offensive im Zaum zu halten. Immer wieder luchsten sie den Gastgeberinnen den Ball ab oder zwangen sie zu ungenauen Würfen. Auffällig: Nach Ballgewinnen schaltete die HSG schnell und meist erfolgreich um. In der vergangenen Saison hatte Dean Schmidt noch bemängelt, dass seiner Sieben – auch aufgrund des Personalmangels – das Tempo teilweise gefehlt habe. Das sei diesmal anders gewesen. „Über die Tempogegenstoßtore bin ich wirklich froh. Unsere Außen bringen ordentlich Geschwindigkeit mit“, lobte Schmidt. Bei dem Pokalturnier setzte er allerdings noch viel auf die altbewährten Kräfte und verstärkte die Sieben auf dem Feld nur punktuell mit Neuzugängen – aus gutem Grund. Mit Fenja Schwark hat die HSG eine neue Torhüterin, um sie heranzuführen, sei eine gewisse Stabilität in der Abwehr vonnöten.

Nach den ersten 15 Minuten – beim Pokal werden insgesamt 30 Minuten gespielt – war in dem Spitzenspiel des Tages bereits die Entscheidung mehr oder weniger gefallen: Hude führte mit 10:6. Kontrolliert ließen die Huderinnen die Uhr herunterlaufen, ohne etwas anbrennen zu lassen. Letztlich leuchtete ein verdienter 20:12-Sieg gegen den zukünftigen Liga-Konkurrenten von der Anzeigetafel. Dennoch gab Schmidt im Anschluss den Mahner: „Beim Gegenstoß und der Abstimmung der Abwehr haben wir noch Luft nach oben. Der Weg ist aber gut.“

In Panik ausbrechen müssen sie in Neer-stedt trotz dieser deutlichen Niederlage keinesfalls. Schließlich ist die HSG Hude/Falkenburg in den oberen Tabellengefilden anzusiedeln, während es für die Grün-Weißen in dieser Saison ausschließlich um den Klassenerhalt gehen wird. „Dass die HSG gewinnt, war zu erwarten und verdient. Sie war schon gut drauf“, bestätigte Kolpack. Aus den Duellen gegen solche Mannschaften könne einTeam viel mitnehmen – vor allem in puncto Härte und Geschwindigkeit. Kolpack: „In der Liga müssen wir da punkten, wo wir es können. Gegen die Favoriten geht es vor allem um das Lernen.“