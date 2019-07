Frederic Oetken und die Nordlichter waren mit ihrem Abschneiden bei den Oberlübber Beach Open nicht ganz zufrieden. (Vera Franke)

Oberlübbe. Die einen zeigten sich sehr zufrieden, die anderen eher nicht so: Die Nordlichter und die Sandmöpse haben sich am vergangenen Beachhandball-Wochenende in unterschiedlich guter Form präsentiert.

Bei den Oberlübber Open bestätigten die Neerstedter Sandmöpse ihre prima Verfassung vom vorigen Turnier in Cuxhaven. In der Endabrechnung reichte es zu Platz zwei. „Wir haben noch mal ordentlich Gas gegeben und uns die letzten wichtigen Punkte für Berlin gesichert“, teilte das Team auf seiner Facebook-Seite mit. Mit einem Sieg gegen Sandstorm und einer Niederlage gegen Strandgeflüster starteten die Sandmöpse in die Gruppenphase. Zwei weitere Erfolge gegen die Strandperlen sowie im Shoot-Out gegen die Sanddevils Youngstars bescherten ihnen das Viertelfinale. Vermutlich dank der besseren Nerven seien sie ins Halbfinale eingezogen, berichteten die Sandmöpse nach ihrem 2:0 über die BonnBons.

In der Vorschlussrunde gegen die Caipiranhas zeigten die Neerstedterinnen, was in ihnen steckt. Nachdem sie den ersten Satz knapp für sich entschieden hatten, setzten sie sich im zweiten klar durch und standen somit im Finale. Die Revanche gegen Strandgeflüster glückte den Sandmöpsen dann nicht ganz.

Durchwachsen lief es derweil für die Nordlichter. „Die äußeren Bedingungen und die Tatsache, dass es schon für Berlin gereicht hatte, haben dazu beigetragen, dass wir nicht mit letzter Konsequenz gespielt haben“, sagte Teammitglied Frederic Oetken. Wie schon in Cuxhaven habe das Wetter nicht so richtig mitgespielt, weshalb es teilweise „eher Handball im Regen“ zu sehen gegeben habe.

Der erste Tag sei noch in Ordnung gewesen. Die Nordlichter holten Siege gegen den 1. FC Königreich Specken, die Beach Geckos und Flying Gag. Gegen BHC Beach & Da Gang Münster mussten sie sich geschlagen geben. Am Ende reichte es zu Platz zwei in der Gruppe.

Im Viertelfinale unterlagen sie am nächsten Tag den BHC Sand Devils Minden mit 0:2. Vor allem im ersten Satz habe man eine schwache Leistung geboten, berichtete Oetken. Die abschließenden beiden Partien habe seine Mannschaft genutzt, um noch mal ein paar Dinge auszuprobieren. Gegen die Sierra Sombreros gelang das offenkundig gut – die Nordlichter gewannen mit 2:0 und ließen dabei in einem Satz gar kein Gegentor zu. Zum Abschluss lief es gegen BHC DDD & Friends wieder schlechter. Im Shoot-Out hatten Oetken & Co. das Nachsehen, sodass sie mit 1:2 den Kürzeren zogen. Letztlich landeten sie unter acht Teilnehmern auf Platz sechs.

Was auch zum durchwachsenen Abschneiden beitrug, war die Tatsache, dass die Nordlichter auf einige Stammkräfte verzichten mussten. „Vom Kern waren vielleicht fünf Leute dabei. Daher darf man das nicht zu hoch hängen“, relativierte Oetken. Nach dem vierten Turnier innerhalb der vergangenen fünf Wochen sei auch ein bisschen die Luft raus gewesen. Und die Qualifikation für das Finale der German Beach Open sei ja sicher.