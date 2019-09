Stine Neitzel traf fünfmal für die HSG gegen Elsfleth. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Für die Handballerinnen der HSG Delmenhorst bleibt die Stadionsporthalle weiterhin ein gutes Pflaster. Gegen den aus der Landesliga Weser-Ems in diesem Jahr neu zugeordneten Elsflether TB mussten sich die Damen der HSG allerdings ganz schön strecken, um am Ende mit 35:31 (16:15) die Punkte für sich zu verbuchen.

Es war ein enges Spiel, das die Delmenhorsterinnen erst in den letzten zwei Minuten ans sichere Ufer brachten. Die vielleicht entscheidende Schlüsselszene gab es in der 58. Minute, als die Gäste beim Stande von 29:31 mit einem Strafwurf an Torhüterin Christina Nienaber scheiterten und im Gegenzug Sabrina Weyhausen auf 32:29 erhöhte. Im nächsten HSG-Angriff krönte dann Nicole Howe ihre starke Leistung, als sie mit ihrem zehnten Treffer den Sack endgültig zumachte.

Während im Abwehrbereich noch weiter hart gearbeitet werden muss, um hier dem jeweiligen Gegner einen stabilen und beweglichen Verbund entgegenstellen zu können, geht die Leistungskurve im Angriff weiter nach oben. Aus dem Rückraum ist Kerstin Cordes mit ihren knallharten Würfen stets gefährlich und auf Rechtsaußen haben die Delmenhorsterinnen mit Nicole Howe ein Toptalent in ihren Reihen. Allerdings musste der Angriff auch alle Register ziehen, um die Baustellen im Abwehrbereich ausgleichen zu können.

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gästen, die nach zehn Minuten ein 7:4 vorlegten. Zwar brachte Stine Neitzel ihr Team danach mit 7:8 wieder heran, doch beim 8:11 lagen die Gastgeberinnen erneut mit drei Toren zurück. Was den Schützlingen von Trainer Ingo Renken diesmal perfekt gelang, war das Spiel in Unterzahl. Ab der 20. Minute kamen sie dadurch dreimal zu Toren und drehten innerhalb weniger Minuten das Spiel zur eigenen 14:11-Führung.

Nach dem 16:15 zur Pause entwickelte sich bis in die Schlussminuten hinein ein äußerst enges Spiel mit wechselnden Führungen, das letztendlich mit einem Happy End für die Renken-Damen endete. „Es war das erwartet schwere Spiel, in dem sich am Ende die Cleverness durchgesetzt hat. Mit Kerstin Cordes und Nicole Howe waren wir im Angriff topbesetzt. Allerdings schlossen wir einige Angriffe zu schnell ab. Unsere Torhüterinnen bekamen heute leider kaum eine Hand an den Ball“, analysieret HSG-Trainer Ingo Renken.

Am kommenden Donnerstag müssen die Delmenhorsterinnen ihre Visitenkarte bei der SG Obenstrohe/Dangastermoor abgeben.