Beim Läufermeeting in Melle hat Daniel Eskes vom Delmenhorster TV eine neue persönliche Bestzeit erreicht. In seiner Altersklasse U18 wurde er über die 800 Meter in 2:07,09 Minuten insgesamt Siebter. Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee absolvierte die 1500 Meter in 4:01,31 Minuten. Er knackte damit die U20-Norm für die Jugend-DM in Heilbronn, die vom 4. bis 6. September stattfinden wird. Mit seiner Leistung stellte Goedeke zudem eine neue persönliche Bestmarke auf. Er unterbot seine alte Bestzeit, mit der er im vergangenen Jahr bei der U20-Landesmeisterschaft in Braunschweig auf Platz zwei gelandet war, gleich um fünf Sekunden.