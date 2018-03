Andrej Kunz soll bei den Neerstedtern mehr Verantwortung übernehmen und vorangehen. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt/Beckdorf. Noch steht der TV Neerstedt in der Handball-Oberliga Nordsee im Mittelfeld der Tabelle, die Abstiegsgefahr scheint nicht akut. Doch damit die Lage für die Weiß-Grünen komfortabel bleibt, müssen sie am Sonnabend, 19.30 Uhr, beim SV Beckdorf punkten. Der Gegner steht auf dem drittletzten Platz, und voraussichtlich steigt das Team, das am Saisonende dort steht, in die Verbandsliga ab. Fünf Punkte trennen Neerstedt und Beckdorf derzeit. Sollte der SVB die Partie gewinnen, gerät Neerstedt gehörig unter Druck im Kampf um den Klassenerhalt. Und diesen wollen die Weiß-Grünen vermeiden. „Wir haben bei dem Spiel eine gute Chance, uns abzusetzen. Wir können verhindern, dass der Karren überhaupt in den Dreck rutscht“, sagt TVN-Trainer Björn Wolken.

Dafür fand er in dieser Trainingswoche klare Worte für seine Mannen. Denn was er am vergangenen Spieltag beim 24:24 gegen den Vorletzten TSV Bremervörde gesehen hatte, gefiel ihm überhaupt nicht. „Ich erwarte eine Reaktion von der Mannschaft. Was wir da geboten haben, war nicht das, was wir können“, berichtet Wolken. Zwar gebe es noch weitere Endspiele gegen Teams aus dem Keller, doch in Partien wie gegen Bremervörde und Beckdorf müsse sein Team Punkte holen. „Wir haben nicht verloren, ich will das nicht überdramatisieren, aber es bleibt ein verschenkter Punkt“, sagt Wolken.

Wolken fordert Konsequenz

Dabei baut er auch auf die Drucksituation. „Beckdorf muss das Spiel gewinnen. Die haben den Druck. Und sie werden den auch spüren und Fehler machen. Die müssen wir ausnutzen und unsere klaren Chancen nutzen. Gegen Bremervörde haben wir das nicht geschafft“, sagt Wolken. Ein weiterer Grund, warum es gegen den TSV nicht zum Sieg reichte, war die mangelnde Umsetzung der Trainervorgaben: „Phasenweise hat es ja geklappt, aber ich weiß nicht genau, ob alle verstanden haben, dass wir keinen Gegner im Vorbeigehen besiegen können. Das muss jetzt aber langsam in die Köpfe rein“, meint Wolken. Das habe er bewusst und deutlich angesprochen. Jeder müsse jetzt wissen, um was es geht.

Vor allem von seinen erfahrenen Spielern erwartet Wolken, gerade im Angriff, mehr. „Die Offensive ist derzeit unser Problem. Eike Kolpack macht das gut, aber er alleine reicht nicht. Da müssen auch andere vorangehen und in die Bresche springen“, fordert der Coach. Andrej Kunz und Marcel Reuter seien Spieler, die dafür infrage kommen. „Ich erwarte von ihnen, dass sie nicht nur nebenherlaufen. Sie haben die Oberliga-Erfahrung und können das“, sagt Wolken. Auch Philipp Hollmann oder Malte Kasper müssten mehr zeigen. Viele Spieler im Kader sind jung, daher müssen die älteren Akteure für eine klare Hierarchie sorgen. „Wir müssen das als Mannschaft gemeinsam packen, da nehme ich mich nicht heraus“, sagt Wolken.

Der Trainer fordert ein klares Spiel, keinen Schnickschnack. „Schön spielen kann man, wenn man hoch führt. Es ist jetzt nicht die Zeit für Trickwürfe, sondern für gradlinige Aktionen“, sagt er unmissverständlich. Umso mehr ärgerte ihn das Verhalten einzelner Spieler vergangene Woche gegen Bremervörde. „Der erste Wurf war gleich ein Heber, an dem der Torwart dran war, der aber noch knapp reinging. Das muss man dann sehen. Und gleich als zweite Aktion kommt wieder ein Heber. Da fragt man sich schon, ob die Spieler in der Kabine zugehört haben. Wir müssen konsequent spielen“, betont der TVN-Coach. Verzichten musste er gegen Bremervörde auf Mario Reiser und Marcel Kasper. „Es ist natürlich fatal, wenn in solch wichtigen Spielen diese Akteure nicht dabei sind, aber die Grippewelle trifft jeden. Wir jammern da nicht“, sagt Wolken.

Kasper fehlt auch in Beckdorf, für Reiser könnte es eventuell reichen. Noch ist er aber krank und konnte die Woche nicht trainieren. „Wir fahren da aber hin, um zu gewinnen“, stellt Wolken klar. Er warnt vor Beckdorfs Kreisläufer Markus Bowe und der Halle. „Die Zuschauer sitzen nah dran, das kenne ich noch aus meiner Zeit. Mit der Atmosphäre kann nicht jeder umgehen“, sagt er.