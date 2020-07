Daniel Eskes vom Delmenhorster TV startet bei den Bezirksmeisterschaften über die 800 Meter. (Ingo Möllers)

Das erste Leichtathletik-Highlight der Saison in Delmenhorst steht an diesem Sonntag, 12. Juli, auf dem Programm: Der Kreis Delme-Hunte unter dem Vorsitz von Wolfgang Budde richtet die Bezirksmeisterschaften des Kreises Weser-Ems im Einzel der Frauen und Männer sowie der U18 und der U20 in der weiblichen und männlichen Jugend aus. Los geht es im Stadion an der Düsternortstraße um 11 Uhr. Aufgrund der Corona-Krise werden die Wettbewerbe unter besonderen Bedingungen ausgeführt, zudem entfallen einige Wettbewerbe.

Insgesamt 240 Sportler aus 58 Vereinen haben sich angemeldet, die zusammen insgesamt 405-mal an den Start gehen wollen. „Das ist ein wirklich starkes Meldeergebnis und hat natürlich zur Folge, dass der Zeitplan entsprechend angepasst werden muss. Das ist erfolgt und der geänderte Zeitplan steht bereits auf der Homepage zur Verfügung“, teilt der Niedersächsische Landesverband (NLV) auf seiner Homepage mit.

Zu den besonderen Bedingungen gehört, dass bei Läufen immer eine Bahn zwischen den Athleten freibleiben muss. Langstreckenläufe gibt es daher nicht, da diese nicht in Bahnen gelaufen werden. „Bedingt durch das derzeitige Abstandsgebot ergeben sich am Sonntag 113 Läufe. Ein “dickes Brett„ für Starter und Zeitnehmer“, heißt es seitens des NLV.

An den Wettbewerben nehmen auch Gaststarter aus anderen Verbänden teil, diese kommen dann jedoch nicht in die Bezirksmeisterwertung. Ausländische Athleten sind startberechtigt, sofern sie Mitglied in einem Verein im NLV Bezirk Weser-Ems sind. Sie werden nicht für die Meisterschaft gewertet, wenn sie noch für einen ausländischen Verein startberechtigt sind. Für die Meisterwertung gilt, dass es unerheblich ist, wie viele Teilnehmer am Start sind. So kann es also auch konkurrenzlose Bezirksmeister geben.

Im Stadion an der Düsternortstraße wird es am Sonntag keine Langstreckenläufe und auch keine Wurfdisziplinen geben. Zudem entfällt der Hochsprung. Auf dem Programm stehen Läufe über 100, 200, 400 und 800 Meter. Zudem gibt es Wettkämpfe über die 110 Meter Hürden (bei den Frauen und der weiblichen Jugend sind es 100 Meter) sowie die 400 Meter Hürden. Auch eine Weit- und Dreisprungkonkurrenz ist angesetzt.

Zu den besonderen Hygieneregeln zählt, dass alle Beteiligten in der Zeit auf dem Gelände des Stadions einen Abstand von mindestens zwei Meter zueinander einhalten müssen. Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. Kann die Distanz nicht eingehalten werden, ist eine Mund-/Nasenschutzmaske zu tragen. Nach der Einstellung oder dem Transport der Startblöcke müssen sich die Athleten die Hände desinfizieren. Bei den Sprintdisziplinen werden die Bahnen 2, 4, 6 und 8 genutzt. Die anderen Bahnen werden freigehalten. Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Händeschütteln, Abklatschen oder Berühren von Personen ist untersagt. Es werden auch keine Zuschauer ins Stadion gelassen, die begleitenden Eltern sollen möglichst großen Abstand halten. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zugang zur Veranstaltung verwehrt.

Abendsportfest am Freitag

Kurz nach der Bezirksmeisterschaft veranstalten Wolfgang Budde und Co. das erste Ferien-Abendsportfest des Jahres für den NLV Kreis Delme-Hunte. Los geht es am Freitag, 17. Juli, um 18 Uhr im Delmenhorster Stadion. Angesetzt sind bei den Frauen, Männern sowie der männlichen und weiblichen Jugend U16, U18 und U20 jeweils die 100, 200 und 800 Meter. Im Weitsprung messen sich die männliche Jugend und die Männer, die weibliche Jugend und die Frauen treten im Hochsprung an. Zudem stehen bei der männlichen Jugend U14 ein 75-Meter-Lauf, ein 800-Meter-Lauf und Weitsprung an, bei der weiblichen Jugend sind es 75 und 800 Meter sowie Hochsprung. Anmeldeschluss ist Montag, 13. Juli. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Leichtathletikverbandes www.ladv.de.