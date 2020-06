Die Leichtathleten aus der Region dürfen sich auf einen Wettkampf freuen. Am 12. Juli gehen in Delmenhorst die Einzel-Bezirksmeisterschaften Weser-Ems über die Bühne. Wie der Kreis- und Bezirksvorsitzende Wolfgang Budde auf der Internetseite des Bezirks mitteilte, hätten sowohl die Stadt als Eigentümerin des Stadions als auch die Gesundheitsbehörde grünes Licht gegeben. Allerdings müssten sich die Aktiven aufgrund der Corona-Pandemie auf Meisterschaften in „stark veränderter Form“ einstellen. Es gibt keine Wettbewerbe in den Wurf- und Stoßdisziplinen und auch nicht im Hochsprung. Die 100- bis 800-Meter-Läufe finden nur in Bahnen statt, einschließlich der entsprechenden Hürdenstrecken. Außerdem messen sich die Teilnehmer im Weit- und Dreisprung.

Zuschauer sind nicht zugelassen, Trainer und Betreuer nur im notwendigen Rahmen. Der Innenraum des Stadions darf von niemandem außer den Aktiven und Kampfrichtern betreten werden. Ein Catering mit Speisen und Getränken wird es nicht geben. Darüber hinaus gelten natürlich die vorgeschriebenen Abstands- und Hygieneregeln.