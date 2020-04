Florian Urbainski (Bild) und Marc Schreiber gingen für den SV Atlas Delmenhorst an der Konsole an den Start. Die beiden spielten ein starkes Turnier und mussten sich lediglich ein einziges Mal geschlagen geben. Trotzdem reichte es am Ende nicht ganz für die Meisterschaft. (INGO MÖLLERS)

Das Ziel war zum Greifen nahe. Näher ging es im Grunde gar nicht. Doch dann passierte es doch noch. Der SV Atlas Delmenhorst hat die Meisterschaft in der eFootball-Oberliga des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) am letzten Spieltag aus der Hand gegeben. Mit dem abschließenden 6:6 gegen Lupo Martini Wolfsburg verpassten es die Blau-Gelben, den letzten Schritt auf dem Weg in Richtung Titel zu machen, und fielen noch hinter den MTV Gifhorn zurück. Der Meister musste sich allerdings selbst gehörig strecken, um die finalen drei Punkte einzusammeln. Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TuS Bersenbrück mühten sich Eren Kocak und Lasse Denker zu einem knappen 3:2. Weil Atlas aber ebenso patzte wie der dritte Titelkandidat Kickers Emden, der dem MTV Wolfenbüttel mit 5:6 unterlag, durfte das Gifhorner Gespann jubeln.

Florian Urbainski, der zusammen mit Marc Schreiber für den SVA antrat, ärgerte sich auch am Montag über das am Ende ausschlaggebende Remis gegen Wolfsburg und die damit vergebene Chance auf den Titel. „Das merkt man heute noch ein bisschen, weil es letztlich kein Jux-Turnier war, sondern ein Wettkampf. Den zu verlieren, ist immer bitter“, sagte Urbainski, der in der realen Oberliga für die Delmenhorster im Tor steht. Was die Sache nicht gerade besser machte, war die Tatsache, dass Atlas vor dem letzten Spieltag alle Trümpfe in der Hand hielt. „Wir hätten einfach nur gewinnen müssen“, bemerkte Urbainski. Marc Schreiber erledigte seine Hausaufgaben und setzte sich mit 4:0 durch, doch sein Mitstreiter musste sich mit 2:6 geschlagen geben.

Nichtsdestotrotz zog Urbainski insgesamt eine positive Bilanz der ersten Auflage der niedersächsischen eFootball-Oberliga. Die Atlas-Akteure hatten sich ursprünglich eine Platzierung unter den besten drei Teams als Ziel gesetzt. Das haben sie nun auch erreicht. „Das ist schon ordentlich“, meinte Urbainski. Die Leistungen seines Teamkameraden hob der Keeper besonders hervor: „Marc hat seine Qualitäten im Laufe des Turniers gezeigt.“ Falls der SVA mal eine eSports-Abteilung gründen sollte, dürfte das erste Mitglied demnach vermutlich feststehen.

Nur eine Niederlage

Atlas kassierte während des gesamten Turniers lediglich eine einzige Niederlage – und zwar ausgerechnet gegen den Rivalen Kickers Emden. Am fünften Spieltag gewannen die Ostfriesen mit 9:5. Am dritten Spieltag hatten die Delmenhorster und der FC Hagen/Uthlede sich beim 6:6 die Punkte geteilt. Hinzu kam nun noch das Unentschieden gegen Wolfsburg. Ansonsten feierten Urbainski und Schreiber ausnahmslos Siege.

Noch am 13. Spieltag hatte es danach ausgesehen, als hätte sich der MTV Gifhorn aus dem Rennen um die Meisterschaft verabschiedet. Mit 7:6 setzten sich Urbainski und Schreiber im Spitzenspiel durch. Für die Gifhorner war es nach dem 3:9 gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim bereits die zweite Niederlage. Doch einen Tag später meldeten sich Kocak/Denker zurück und behielten mit 7:3 beim damaligen Spitzenreiter Kickers Emden, der mit Milad Faqiryar und Jonah Nagel an den Start ging, die Oberhand. Anschließend gab sich der MTV keine Blöße mehr.

„Mein erster Glückwunsch gilt natürlich den beiden Meisterspielern vom MTV Gifhorn, Eren Kocak und Lasse Denker. Mein Dank gilt aber auch den übrigen 16 beteiligten Teams. Die eFootball-Oberliga hat eindrucksvoll unser Verbandsmotto belegt: Ein Ball verbindet auch in schwierigsten Zeiten, selbst wenn es nur am Bildschirm ist. In dieser schwierigen Zeit, in der der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt werden muss, konnte die niedersächsische Fußballfamilie ihren Zusammenhalt dokumentieren und eFootball gab uns die Möglichkeit, wenigstens nicht ganz auf Fußball verzichten zu müssen“, bilanzierte NFV-Präsident Günter Distelrath. Auch NFV-Direktor Jan Baßler zeigte sich positiv gestimmt: „Die Liga hatte alles zu bieten, was wir auch im richtigen Fußball erleben. Sie lebte bis zum Schluss von ungemeiner Spannung und erst am letzten Spieltag fiel zwischen 18 und 21 Uhr die Entscheidung in der Meisterschaftsfrage. Natürlich ist eFootball kein richtiger Fußball, aber mir hat es viel Spaß bereitet, die Serie zu verfolgen.“

In den 272 ausgetragenen Einzelbegegnungen der Liga wurden insgesamt 1563 Tore erzielt. Das entspricht einem Schnitt von 5,75 Treffern pro Begegnung. Den größten Torhunger hatten übrigens Urbainski und Schreiber, die auf 144 Treffer kamen. Auch an einer der zwei torreichsten Begegnungen war Atlas beteiligt. Beim 12:8 zwischen dem SVA und dem MTV Wolfenbüttel fielen ebenso 20 Treffer wie beim 4:16 zwischen dem TB Uphusen und dem MTV Gifhorn. Für den höchsten Sieg zeichnete Wolfenbüttel verantwortlich. Mit 16:1 überrollten Lars Pape und Jonas Klöppelt am siebten Spieltag den Heeslinger SC.

Vom 4. bis 26. April ermittelten 17 der 18 Klubs der höchsten Spielklasse in Niedersachsen an der Konsole ihren Meister. Einzig FT Braunschweig stellte kein Team. Jedes Duell bestand aus zwei Einzelspielen, in denen die Akteure im Eins-gegen-Eins-Modus über zweimal sechs Minuten gegeneinander antraten. Die Summe der beiden Einzelspiele ergab das Spieltagsergebnis. Dank des Online-Spielmodus bei FIFA 20 konnten sich die Spieler in Zeiten der Corona-Pandemie von zu Hause aus mit ihren Kontrahenten messen.

Weitere Informationen

Die Abschlusstabelle

1. MTV Gifhorn 125:62 42

2. SV Atlas Delmenhorst 144:83 41

3. Kickers Emden 119:59 39

4. MTV Wolfenbüttel 128:75 36

5. FC Hagen/Uthlede 86:59 32

6. Arminia Hannover 111:70 31

7. MTV Eintracht Celle 111:89 26

8. 1. FC Germania Egestorf-Langreder 98:103 22

9. BW Tündern 81:76 21

10. VfL Oldenburg 95:104 20

11. FC Eintracht Northeim 85:95 19

12. Lupo Martini Wolfsburg 63:85 15

13. Heeslinger SC 79:104 14

14. SC Spelle-Venhaus 69:100 12

15. VfV Borussia 06 Hildesheim 70:132 10

16. TB Uphusen 47:142 10

17. TuS Bersenbrück 52:125 4