Die Delmenhorster, wie hier Marek Janssen bei einem Foulspiel, kamen fast immer einen Schritt zu spät. (Tammo Ernst)

Der SV Atlas Delmenhorst ist in seinem ersten Regionalliga-Heimspiel seit den 90er-Jahren gegen den TSV Havelse untergegangen. Mit 1:6 (1:4) unterlagen die Blau-Gelben auch in der Höhe verdient. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen. Bereits zur Pause, spätestens vier Minuten nach Wiederanpfiff als die Gäste das 5:1 erzielten, war die Begegnung entschieden. Hätte Havelse nicht in den Verwaltungsmodus geschaltet, hätte die Pleite noch deftiger ausfallen können.

Der erste Auftritt der Delmenhorster vor eigenem Publikum – 500 Zuschauer sahen auch aufgrund der extra errichteten Zusatztribünen zu – in dieser Saison verlief ernüchternd. Die Havelser waren so gut wie immer einen Schritt schneller und gewannen zudem viele zweite Bälle und fast alle entscheidenden Zweikämpfe. „Es hat heute eine sehr ausgebuffte Mannschaft gegen eine blauäugige gespielt“, erfasste Atlas-Coach Key Riebau den Kern der Partie. Während die Blau-Gelben von vornherein nicht ganz bei der Sache schienen, nutzten die Havelser Fehler um Fehler aus. „Sie waren eiskalt. Wir haben es ihnen aber auch immer wieder angeboten. Auf dem Präsentierteller. Havelse brauchte nichtmal eine überragende Leistung heute“, stellte Riebau sachlich fest. Er bemängelte die Intensität: „Wenn man Schwierigkeiten hat, an seine Grenzen zu gehen, dann hat man diese Probleme. 80 bis 85 Prozent reichen nicht. Zu jeder Taktik gehören Laufbereitschaft und Zweikampfführung“, sagte er.

Mehrere grobe Schnitzer

Es dauerte keine zehn Minuten, da lagen die Gäste bereits in Führung. Kevin Schumacher brach recht unbedrängt über die linke Angriffsseite durch und legte quer in den Strafraum, wo der durchgelaufene Noah Plume zum 1:0 einschob (8.). Hier zeigten sich bereits viele Defizite der Blau-Gelben an diesem Tag. Zwischen dem rechten Verteidiger der Dreierkette Karlis Plendiskis und dem rechts als Schienenspieler aufgebotenen Philipp Eggersglüß gab es immer wieder eine riesige Lücke, die der rechte Achter Florian Stütz nicht zumachte. Havelse erkannte das früh, fuhr seine Angriffe immer wieder über diese Seite und kam so fast ohne Körperkontakt immer wieder durch.

Insgesamt stimmte das Zweikampfverhalten der Delmenhorster nicht, immer wieder wurden sie abgekocht, beispielsweise in der 16. Minute: Plume bekam den Ball rechts am Strafraum, ließ mit zwei Haken Nick Köster ins Leere laufen, wurde von Kostadin Velkov nicht angegriffen und versenkte das Leder mit links unten rechts. Es war die erneute Führung der Havelser, nachdem Samuel Adeniran für Atlas zuvor ausgeglichen hatte (10.). Der Atlas-Stürmer bekam 35 Meter vor dem Tor das Spielgerät, wurde bis tief in den Strafraum nicht angegriffen und vollendete ins lange Eck zum zwischenzeitlichen 1:1.

Zwei grobe Fehler sorgten noch vor der Pause für die Entscheidung: Zunächst spielte Torwart Florian Urbainski einen Einwurf hoch und hart zum einwerfenden Flodyn Baloki zurück, der das Leder nur noch zurückgeben konnte. Urbainski versprang der Ball bei der Annahme, sodass Schumacher das leere Tor vor sich hatte – 1:3 (31.). Das 1:4 folgerte aus einem kaum kleineren Fauxpas: Yannik Jaeschke nahm Velkov das Leder ab, hatte daraufhin freie Bahn und blieb vor Urbainski cool (35.). Riebau wechselte Velkov noch vor der Pause aus, brachte Oliver Rauh und stellte auf Viererkette um.

Der zweite Durchgang hatte noch gar nicht richtig begonnen, da klingelte es erneut im Atlas-Kasten. Das Tor war bezeichnend für die Partie: Marek Janssen verlor einen Zweikampf im Mittelfeld, Plendiskis verlor einen Zweikampf vor dem Strafraum und Flodyn Baloki wurde von Sven-Torge Bremer ausgewackelt, dessen Abschluss wehrte Urbainski vor die Füße von Jaeschke ab, der das 5:1 erzielte (49.).

Havelse schaltete nun ein paar Gänge zurück, Atlas versuchte es mit Angriffen über links. Dort stand mit Marco Stefandl im zweiten Durchgang ein Neuzugang auf dem Rasen. Der Offensivspieler zeigte sich agil, doch wirklich viel Torgefahr brachten seine Aktionen nicht. Gegen einen routiniert zu Ende spielenden Gegner bei einem 1:5-Rückstand ist dieser Auftritt insgesamt aber kaum aussagekräftig, Stefandls starke Ballbehandlung und sein Tempo wurden jedoch bereits deutlich.

Größere Torchancen verzeichneten die Blau-Gelben kaum. Adeniran erwischte eine Stefandl-Flanke freistehend mit dem Kopf nicht richtig (72.), seinen Schuss in der 80. blockte ein Verteidiger auf der Linie. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:6. Nach bewährten Muster besorgte dieses der eingewechselte Julius Langfeld (83.): Auf der linken Seite wurde er von Eggersglüß nicht angegriffen, gewann den folgenden Zweikampf gegen Plendiskis und schob dann das Leder von links ins kurze Ecke, das Urbainski unnötigerweise aufmachte.

Viel Zeit, um diese Packung aus den Köpfen zu kriegen, hat Atlas nicht. Bereits am Sonnabend empfängt das Team den BSV Rehden. Anpfiff ist um 16 Uhr. „Ich bin ein stückweit froh, dass die Pause kurz ist. Es ist jetzt die Aufgabe der Verantwortlichen, die Köpfe der Spieler hochzukriegen“, blickte Riebau voraus.