Das Blitzturnier des SV Baris Delmenhorst, an dem der SV Atlas und der VfL Wildeshausen teilnehmen werden, geht am kommenden Sonntag im Düsternortstadion über die Bühne. In Absprache mit den Verantwortlichen des Regionalligisten haben die Organisatoren die Veranstaltung ins Stadion verlegt. Auf diese Weise kommt es zu dem kuriosen Umstand, dass der SVA sozusagen als Gast in seiner Heimstätte antritt.

Gespielt wird im Jeder-gegen-jeden-Modus, eine Partie dauert 45 Minuten. Los geht es um 17 Uhr mit dem Duell zwischen Baris und Atlas. Danach treffen die Blau-Gelben und Wildeshausen aufeinander, ehe sich zum Abschluss der Gastgeber und die Krandelkicker gegenüberstehen. Das Turnier soll gegen 20 Uhr enden.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen können die Kapazitäten des Stadions nicht ausgeschöpft werden. Neben den begrenzten Plätzen auf der Tribüne werden auch Sitze davor zur Verfügung gestellt – natürlich jeweils mit dem gebührenden Abstand. Laut SVB-Teammanager Baris Caki kommen so insgesamt knapp 400 Plätze zusammen. Stehplätze gibt es nicht. Gut die Hälfte der Tickets wurde bislang verkauft. Die Karten sind zum Preis von 7,50 Euro im Baris-Vereinsheim an der Lerchenstraße und beim Delmenhorster Autoteilevertrieb am Hasporter Damm 188 erhältlich. Zu jeder vorverkauften Eintrittskarte gibt es einen „Datenbogen“, der am Turniertag ausgefüllt mitgebracht und an der Kasse abgegeben werden muss. Der Einlass für die Zuschauer beginnt um 16 Uhr über den Eingang an der Düsternortstraße. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Alle Corona-Regelungen, die aktuell vom Niedersächsischen Fußballverband vorgeschrieben werden, müssen eingehalten werden.