Der umjubelte Held: Can-Dennis Blümel erzielte nicht nur das 1:0 für Abdin, sondern auch den Siegtreffer kurz vor Schluss. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Can-Dennis Blümel rutschte auf den Knien und mit ausgebreiteten Armen über den Rasen. Sein Trainer Daniel Yousef stürmte freudestrahlend auf ihn zu; irgendwer auf dem Feld schrie: „Geiles Ding, ja Mann!“ Der Jubel beim Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin Delmenhorst über das Siegtor beim 4:3 (3:1) gegen den VfL Stenum war riesig. Denn so richtig gerechnet hatte damit niemand mehr bei den Aramäern. Selbst Yousef nicht. „Beide Teams wollten gewinnen, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir das Tor noch machen. Bei uns war die Luft etwas raus“, meinte der Abdin-Trainer, der den eigentlichen Coach Christian Kaya derzeit vertritt.

Tatsächlich deutete in der zweiten Halbzeit wenig auf einen Sieg der Gastgeber hin, wenngleich sie mit einer 3:1-Führung in den zweiten Durchgang starteten. Doch relativ schnell hatten die Stenumer diese egalisiert. Was sich aber in der Folge auf dem Rasen abspielte, ist kaum in Worte zu fassen: Im Minutentakt tauchte der VfL vor dem Abdin-Gehäuse auf, jedoch vergaben die Gäste eine Möglichkeit nach der anderen. Angesichts der katastrophalen Chancenverwertung konnte VfL-Trainer Thomas Baake nur mit dem Kopf schütteln. „Unglaublich, das Spiel darfst du nicht verlieren“, sagte er, während er auf seinen kleinen Zettel mit den notierten Chancen blickte.

Fragwürdige Entscheidung

Letztendlich fehlte seinem Team die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor – sinnbildlich dafür stand gegen Abdin Ole Braun. Er war einer der auffälligsten Spieler, allerdings vergab er eben auch diverse Hochkaräter. Wer weiß aber, wie die Partie für Braun und den VfL gelaufen wäre, wenn es in Durchgang eins nicht diese fragwürdige Entscheidung gegeben hätte: Nach einem Fehler der Abdin-Innenverteidigung stürmte Rouven Heidemann auf Torhüter Jens Dekarski zu, der den Ball abwehrte. Braun war mitgelaufen und schob den Abpraller ins Netz. Unverständlicherweise hob der Linienrichter aber seine Fahne (20.). Dabei kam das Leder vom Torhüter, zudem war Braun hinter dem Ball. Selbst in der ersten Situation kann er kaum im Abseits gestanden haben, da ein Abdiner unfreiwillig die Vorlage für Heidemann lieferte. Es hätte das 2:1 für die Gäste sein müssen.

Zuvor hatten die rund 80 Zuschauer bereits einige Chancen auf beiden Seiten gesehen, zwei davon fanden den Weg ins Tor. Einen Freistoß kurz vor dem rechten Strafraumeck schlenzte Blümel wunderschön über die VfL-Mauer hinweg zum 1:0 in den Winkel (7.). Sonderlich lange währte die Freude über die Führung jedoch nicht. Nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Heidemann die Uhren wieder auf Null: Einen Freistoß aus dem Halbfeld brachte der Stenumer Julian Dienstmaier in den Strafraum der Gäste, die es nicht schafften, den Ball zu klären. Heidemann profitiere davon – 1:1

Nachdem den Stenumern das Tor zum 2:1 aberkannt worden war, dümpelte die Partie vor sich hin. Richtig Fahrt nahm sie erst wieder kurz vor dem Pausenpfiff auf, weil Abdin sich vor dem VfL-Tor eiskalt präsentierte. Flügelflitzer Eugen Plushnikow leitete den Ball auf Andreas Lorer weiter. Obwohl der Stürmer gleich von zwei Stenumern attackiert wurde, schoss er das Leder halb im Fallen in den Winkel (39.). In der finalen Minute der ersten Hälfte staubte Lorer noch zum 3:1 ab, nachdem der VfL den Ball nach einer Ecke nicht vernünftig geklärt hatte. Die Halbzeitführung der Gastgeber war durchaus überraschend, angesichts der gnadenlosen Effektivität jedoch nicht gänzlich unverdient. „Wir haben 40 Minuten wirklich gut gespielt. Das hatten wir uns für die zweite Hälfte auch vorgenommen, nur klappte das nicht ganz“, sagte Abdin-Coach Yousef.

Seine Elf verteidigte nach der Pause mitunter grottenschlecht. Stenum nutzte das und erzielte durch Braun das 2:3 (55.). Wenig später glänzte der Youngster als Vorbereiter: Mit der Hacke nahm er den Ball mit und legte quer auf Maximilian Bradler, der zum 3:3 einschob – beide Situationen hätte Abdin mit einem entschlosseneren Defensivverhalten bereinigen können. In der Folge hätte der VfL das 4:3, 5:3 und wahrscheinlich auch das 6:3 erzielen können, doch er kriegte den Ball nicht über die Linie.

Und wie so oft im Fußball wurde er für diese Fahrlässigkeiten bestraft. Nach einem langen Ball probierte Lorer, das Leder vor VfL-Torhüter Thorben Riechers zu erreichen. Offensichtlich ahnte er aber bereits, dass das nicht klappen sollte und blieb stattdessen weg. Damit irritierte er Riechers offenbar, denn dieser schoss den mitgelaufenen Blümel aus kurzer Distanz unglücklich an. Blümel, der nicht mehr richtig gehen konnte, machte aus der Halbchance ein Tor – 4:3 (88.). „Wir haben die zweite Halbzeit nach vorne dominiert. Wir hätten Tore machen müssen, und dann kassierst du nach einem Fehler gleich einen Gegentreffer. Unsere Achterbahnfahrt geht weiter“, meinte VfL-Coach Baake.