Uwe Doose bestritt in Hamburg sein vorerst letztes Spiel für die Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst. (Ingo Möllers)

Hamburg. Mit dem erwarteten 4:2-Auswärtssieg gegen den Eimsbütteler TV haben die Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst die Vizemeisterschaft in der Tennis-Regionalliga Nord-Ost eingetütet – am finalen Spieltag der Saison musste sich das TC-Quartett aber noch mal strecken.

Eine solch gute Platzierung in der deutschen Eliteliga sorgte selbstverständlich für beste Stimmung im Lager der Delmenhorster. „Wir haben eine tolle Saison gespielt und die bisher beste Platzierung in der Wintersaison erreicht. Ausschlaggebend war die mannschaftliche Geschlossenheit. Mit Julian Thomas, der alle seine Matches gegen stärkste Konkurrenz gewinnen konnte, hatten wir zudem den überragenden Spieler auf dieser hohen Ebene in unseren Reihen“, sagte TC-Kapitän Claus-Dieter Dreyer, der anfügte: „Dennoch konnten wir dem THC Neumünster erneut den Titelgewinn nicht streitig machen. Wir werden daher im nächsten Winter einen neuen Versuch unternehmen, obwohl wir auch in der Altersklasse Herren 60 startberechtigt wären.“ Dreyer blickt jedenfalls optimistisch in die Zukunft.

Die Doppeln entscheiden

Allzu leicht dürfte es jedoch nicht werden, den THC Neumünster vom Thron zu stoßen. Denn mit Uwe Doose verlieren die Delmenhorster einen ihrer Leistungsträger. Die Nummer zwei der Blau-Weißen lebt nämlich seit einem halben Jahr in Berlin. Aufgrund der Verbundenheit zum TC und der guten Kameradschaft nahm er den erhöhten Zeitaufwand diese Saison in Kauf, in Zukunft möchte er aber kürzertreten – den Kontakt zur Mannschaft wird er allerdings wahren. Gerne hätte sich der Neuberliner sicherlich mit einem Einzelsieg von seiner Mannschaft verabschiedet, doch dieser blieb ihm in Hamburg verwehrt: Im Eröffnungseinzel musste sich Doose mit 5:7, 2:6 seinem Kontrahenten Stefan Ulrich geschlagen geben. Da parallel dazu auch Herbert Woehl sein Match nach über zwei Stunden Spielzeit und einem äußerst spannenden Spielverlauf gegen Stefan Melchior mit 2:6, 6:2, 11:13 verloren hatte, bahnte sich eine böse Überraschung für die favorisierten Delmenhorster beim Tabellenletzten an.

Julian Thomas wie auch Hans-Hermann Breuer überzeugten in ihren Matches der zweiten Runde nicht immer, aber in den entscheidenden Phasen bewiesen sie Nervenstärke. Im Gegensatz zu anderen Partien kam Thomas im Spitzeneinzel gegen Michael Heinz nur schleppend aus den Startlöchern und lief ständig einem Rückstand hinterher. In Durchgang eins holte er diesen zwar nochmals auf, musste sich letztendlich aber doch geschlagen geben. Im Anschluss rief Thomas jedoch wieder seine gewohnte Leistung ab, was am Ende zu einem mehr oder weniger souveränen 6:7 (5:7), 6:2, 10:6-Sieg führte.

Breuer startete derweil recht ordentlich in sein Match, mit fortschreitender Spielzeit schlichen sich jedoch einige Konzentrationsfehler in sein Spiel ein. Nach der Abwehr von drei Matchbällen triumphierte er schlussendlich aber doch noch mit 6:3, 3:6, 13:11 über Michel Hanke. Die zwei Erfolge pushten die Delmenhorster, die anschließend gewohnt stark in den Doppeln auftraten: Thomas/Doose setzten sich souverän mit 6:2, 6:1 gegen Ulrich/Melchior durch. Breuer/Woehl waren mit 6:3, 7:5 über die Gastgeberkombination Heinz/Norbert Lammert erfolgreich – gleichbedeutend mit dem Gesamtsieg und der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Nord-Ost.