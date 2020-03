Der TuS Heidkrug zeigte bei Frisia Wilhelmshaven eine starke Leistung und holte einen Zähler beim Titelkandidaten. (Ingo Möllers)

Diesen Punktgewinn hatte Trainer Selim Karaca nicht eingerechnet. Ehrlicherweise hätte wohl kaum jemand erwartet, dass der TuS Heidkrug in der Partie der Fußball-Bezirksliga bei Frisia Wilhelmshaven etwas Zählbares mitnimmt. Doch die Gäste von der Delme erreichten ein 3:3 (3:2)-Unentschieden beim Titelkandidaten. „Wir sind megaglücklich über den Punkt“, sagte Coach Karaca nach der Partie – und schränkte das dann doch etwas ein: „Wenn man die zweiten 45 Minuten sieht, trauere ich doch etwas hinterher, weil wir mit etwas besserer Chancenverwertung hier gewonnen hätten.“

Heidkrug trotzt dem Favoriten

Alle Voraussetzungen sprachen für das Heimteam: Gespielt wurde auf Kunstrasen, auf dem die Wilhelmshavener in den vergangenen Wochen trainieren und Testspiele austragen konnten. „Wir hatten noch keine Einheit auf dem Feld draußen. Nur auf dem kleinen Bolzplatz neben dem Platz. Und da rollte der Ball wegen Wasser nicht“, berichtete Karaca. Hinzu kam, dass Frisia an der Tabellenspitze stand und sich mit dem SV Wilhelmshaven ein Duell um Titel und Aufstieg liefert. Der Tabellendritte ist bereits abgeschlagen. Heidkrug als Aufsteiger rangiert im breiten Mittelfeld.

Der Auftakt der Partie lief auch wie erwartet: Frisia dominierte von Beginn an und ging durch Patrick Degen – der eine oder andere Delmenhorster kennt ihn noch aus seiner Zeit beim SV Atlas – nach 14 Minuten mit 1:0 in Führung. „Wir können froh sein, dass wir nach einer Viertelstunde nicht schon 0:3 hinten liegen. Vor allem Florian Janssen auf der Außenbahn haben wir gar nicht in den Griff bekommen. Der hat geile Flanken reingeschlagen“, berichtete Karaca. Janssen bereitete die Führung vor. Doch der TuS fing sich defensiv in der Folge und baute vorne auf Standards. So fiel auch der Ausgleich. Niklas Bädjer zog eine Ecke vor das Tor, Florian Bartels köpfte zum 1:1 ein (30.). „Niklas hat heute sehr starke Ecken geschlagen“, lobte Karaca.

Doch auch Frisia kann Standards: Degen verwandelte einen Freistoß vom linken Strafraumeck mit links um die Mauer herum ins kurze Eck zum 2:1 (33.). Einen Vorwurf wollte Karaca seinem Schlussmann Maximilian Hiller nicht machen. „Da war schon krasser Wind. Bei normalen Verhältnissen geht der niemals rein“, meinte der TuS-Trainer.

Doch Heidkrug schlug schnell zurück. Im Anschluss an eine Ecke markierte Philipp Kahlert das 2:2 (38.). Kurz darauf besorgte Alexander Rautenhaus nach einem schnell ausgeführten Schiedsrichterball an der Mittellinie, in dessen Folge der Außenverteidiger durchgebrochen war, im Nachschuss das 3:2 für die Gäste (43.).

Nach dem Seitenwechsel hatte die von Jürgen Hahn trainierte Heimelf viel Ballbesitz und kam nach 54 Minuten durch Dennis Müller zum 3:3. „Das war von Frisia aber auch die einzige Großchance nach dem Seitenwechsel“, berichtete Karaca. Beim TuS hatte Luca Reinhold gleich drei gute Möglichkeiten, die Führung zu besorgen. Doch er scheiterte im Eins-gegen-eins, aus fünf Metern per Kopf und nach einer Flanke von Marvin Lohfeld. Trotz der vergebenen Siegchance war Karaca hochzufrieden. „Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert und haben einen Bonuspunkt geholt, den ich nicht eingeplant hatte“, fasste Karaca zusammen.