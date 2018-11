Marcel Bragula wird auch weiterhin an der Seitenlinie des VfL Wildeshausen stehen. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Es wurde gemunkelt und gemutmaßt, doch nun hat Marcel Bragula Fakten geschaffen: Er bleibt Trainer des Bezirksliga-Tabellenführers VfL Wildeshausen und hat das Angebot des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst somit abgelehnt. „Unsere Arbeit basierte in den vergangenen Jahren immer auf Werten wie Loyalität, Anstand und Verlässlichkeit. Ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt in Verbindung mit einem gegeben Wort steht damit nicht in Einklang“, begründet Bragula, der noch bis zum Saisonende einen Vertrag in Wildeshausen hat, seine Entscheidung.

Der 44-Jährige hat spannende Tage hinter sich, nachdem über das Wochenende bekannt geworden war, dass er der Wunschkandidat der Blau-Gelben auf die Nachfolge von Jürgen Hahn ist und eine Offerte erhalten hat. Seitdem führte er Gespräche mit seiner Familie, seinen Vorgesetzten auf der Arbeit und letztlich den Verantwortlichen des VfL Wildeshausen – mit dem bekannten Ergebnis. „Das ist keine Entscheidung gegen den SV Atlas, sondern eine aus Respekt meinen Spielern gegenüber“, erklärt der 44-Jährige, „sie sind in den vergangenen Jahren meinen Idealen gefolgt, obwohl sie auch immer mal wieder lukrativere Offerten hatten.“

Bragula ist aber davon überzeugt, dass der SVA auch ohne ihn an der Seitenlinie einen erfolgreichen Weg bestreiten wird, weil gute Arbeit immer belohnt werde. Die Entwicklung der Blau-Gelben will er jedenfalls weiterhin verfolgen, wenngleich als Fan „mit Bier und Bratwurst in der Hand“. Für ihn ist das Thema nun abgehakt, er konzentriert sich fortan mit seinem VfL Wildeshausen voll auf das finale Spiel des Jahres an diesem Sonntag gegen den SV Wilhelmshaven.

Nicht ganz unerwartet

Komplett überrascht und verblüfft wirkte Bastian Fuhrken, Vizepräsident und verantwortlich für den Leistungsfußball beim SVA, von der Absage derweil nicht. Was sicherlich auch daran liegen mag, dass er mit Bragula gut befreundet und sich der besonderen Situation in Wildeshausen bewusst ist. „Ich kenne halt die Verbundenheit und den Zusammenhalt beim VfL. Die ganze Zeit musste ich mit einer Absage rechnen“, sagte Fuhrken und schickte hinterher: „Es zeichnet Marcel aus, dass Dinge, die abgesprochen sind, von ihm auch eingehalten werden. Er hat einen laufenden Vertrag und Wildeshausen ist eine eingeschworene Truppe.“ All das habe den 44-Jährigen aber eben auch interessant für den SV Atlas gemacht.

Für den Verein geht die Trainersuche also weiter, es wartet „ein sportliches Programm auf uns“, sagt Fuhrken. Bis Ende des Jahres soll auf jeden Fall geklärt sein, wer in der Rückrunde der Oberliga auf der Bank bei den Blau-Gelben sitzt. Mit Präsident Manfred Engelbart und Berater Stefan Keller sei das so abgesprochen. Fuhrken: „Das ist unsere klare Absicht.“ Der Trainer des VfL Wildeshausen ist zwar der erste Wunschkandidat der Blau-Gelben gewesen, trotzdem hat sich der Verein natürlich auch mit anderen Namen beschäftigt – Bewerbungen trudelten seit der Entlassung von Hahn zumindest genügend ein. „Intern haben wir jetzt nicht gesagt: 'Marcel Bragula und sonst niemand'“, betont Fuhrken.

Dass der neue Trainer nach Absage von Bragula als 1-b-Lösung wahrgenommen werden könnte, möchte der Vizepräsident nicht ausschließen. Der eine oder andere beurteile das vielleicht so. „Aber es gibt mehrere Trainer, die hier im Umkreis erfolgreiche Arbeit geleistet haben und interessant für den Verein sind. Man muss gucken, wer am Ende passt. Mit Marcel hat es zum jetzigen Zeitpunkt eben nicht gepasst“, sagt Fuhrken. Ob er schon ausführlichere Gespräche mit anderen Kandidaten geführt hat, will er nicht kommentieren. Er wiederholt lediglich, dass jeder Trainer, der hier im Umkreis gute Arbeit leistet und den SV Atlas kennt, ein potenzieller Anwärter auf den Trainerposten ist.