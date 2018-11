Wie lange dirigiert Marcel Bragula noch die Bezirksliga-Mannschaft des VfL Wildeshausen? Er hat schließlich ein Angebot vom SV Atlas erhalten. (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Wildeshausen. Der Name Marcel Bragula spukt von Anfang an bei der Trainersuche des SV Atlas Delmenhorst herum. Seit der Fußball-Oberligist sich vor etwa zwei Wochen von seinem langjährigen Erfolgstrainer Jürgen Hahn getrennt hat, spekulieren Fans und Medien gleichermaßen über einen Nachfolger und nannten dabei mehrfach den Coach des Bezirksliga-Tabellenführers VfL Wildeshausen. Und tatsächlich ist Bragula der Wunschkandidat der Blau-Gelben. Wie über das Wochenende bekannt wurde, liegt dem VfL-Trainer ein Angebot des Fußball-Oberligisten vor. „Wir haben Interesse an Marcel“, bestätigt der zweite Vereinsvorsitzende Bastian Fuhrken, der bislang noch mit keinem anderen Coach gesprochen hat.

Marcel Bragula und Atlas – das könnte passen. Und nicht nur, weil Fuhrken und Bragula gut befreundet sind. Denn der 44-Jährige bringt völlig unbestritten viel fachliche Kompetenz mit. Zumindest lässt seine beständig gute Arbeit beim VfL Wildeshausen diesen Rückschluss zu. Fuhrken: „Ich bin davon überzeugt, dass Marcel höher trainieren kann. Er holt mit den Verantwortlichen des VfL alles aus der Mannschaft raus. Er hat uns ja auch immer wieder geärgert. Wir warten jetzt seine Entscheidung ab.“ Ewig warten werden und können die Blau-Gelben jedoch nicht.

Müssen sie auch gar nicht. Bis spätestens diesen Donnerstag will Bragula eine Entscheidung fällen, wie er selbst mitteilt. „Atlas hat mir eigentlich eine längere Bedenkzeit gegeben, aber ich will schnell Klarheit schaffen“, betont der 44-Jährige. Schließlich habe er mit dem VfL Wildeshausen am Wochenende ein wichtiges Spiel vor der Brust. Und er will nicht, dass die Diskussion um seine Person die Mannschaft beeinflusst.

Einfach macht sich der Coach die Entscheidung jedenfalls nicht. Er führte und führt noch diverse Gespräche: mit seiner Familie, seinen Vorgesetzten auf der Arbeit und nicht zuletzt mit dem VfL Wildeshausen. „Ich bin ja eher ein emotionaler Trainer und nicht gerade leise auf dem Platz. Aber momentan bin ich recht emotionslos. Es ist wichtig, die Lage sauber zu beurteilen und zu einem Entschluss zu kommen, wer der Richtige ist“, erklärt Bragula. Zweifelsohne ist der SVA interessant und attraktiv für ihn. Neben dem VfB Oldenburg betrachtet Bragula die Blau-Gelben als das Zugpferd der Region. Für den Verein sprächen die Fans und das Umfeld, das seine Sache richtig gut mache. „Wenn man geil auf Fußball ist und der Sport eine hohe Priorität genießt, dann gibt es nichts Schöneres, als für diesen Verein zu arbeiten“, sagt der 44-Jährige. Er habe jedenfalls seit Jahren eine gute Verbindung zum Verein und könnte sich durchaus mit ihm identifizieren.

Klingt beinahe so, als hätte er schon eine Entscheidung getroffen. Ein Trugschluss. Denn Bragula fühlt sich dem VfL Wildeshausen verbunden, bezeichnet den Verein als eine Art zweite Familie. „Wir hatten und haben Superzeiten. Ich bin nicht Trainer bei irgendeinem x-beliebigen Verein, dann wäre das anders. Aber der VfL ist eben mein Heimatclub“, betont Bragula. Außerdem hat er nicht den einen Plan für seine Trainerkarriere, bei dem er einen Punkt nach dem anderen abhakt. Selbst wenn der SVA in der Bezirksliga kicken würde, wäre er interessant für ihn. Bragula: „Die Oberliga hat nicht die Priorität. Ich lege auf andere Dinge wert. Man muss sich wohlfühlen und mit dem Club identifizieren können.“

Vertrag bis Saisonende

Nach den Gesprächen mit seiner Familie und seinem Arbeitgeber wird Bragula also eine Entscheidung treffen. Sollte diese dann pro Atlas ausfallen, heißt das jedoch nicht automatisch, dass er den Oberligist sofort im Winter übernimmt. Stichwort Vertrag: Bis zum Ende der Saison ist Bragula nämlich noch an den VfL gebunden, der Verein hat also durchaus ein Wörtchen mitzureden. „Ich stehe da bei Freunden im Wort, da muss man drüber reden. Da kann ich denen nicht einfach den Rücken kehren“, sagt Bragula. Fußball-Obmann Ottmar Jöckel pocht ohnehin auf die Einhaltung des Papiers – zumindest vorerst. „Vertrag ist Vertrag. Das ist eindeutig“, sagt Jöckel und ergänzt: „Ich mag aus Überzeugung keine Spielerwechsel zur Halbserie. Warum sollte das beim Trainer anders sein?“ Dem Obmann der Wildeshauser geht es dabei einzig und allein um den Zeitpunkt. Schließlich habe man beim VfL nicht umsonst gearbeitet. Als Tabellenerster könne man momentan die Hoffnung hegen, es nochmals in die Landesliga zu schaffen. Wobei diese gar nicht das ausgegebene Ziel ist, wie Jöckel betont. „Wir wollen unter den ersten drei landen und stehen jetzt ganz oben. Diese Diskussion passt daher gerade nicht zu unserer Situation“, sagt der Obmann.

Beim Gespräch mit Fuhrken habe er ihm auch mitgeteilt, dass der Zeitpunkt denkbar ungünstig sei. Ihm geht es dabei nicht um Eitelkeiten oder Missgunst, sondern einzig und allein um die Mannschaft – mit Fuhrken bleibe er auch weiterhin befreundet. Einen Wechsel zu einem späteren Zeitpunkt möchte er keinesfalls einen Riegel vorschieben. Ganz im Gegenteil. Er würde sich freuen, wenn Marcel Bragula als Coach des SV Atlas Erfolge feiern würde – nur eben nicht schon in der laufenden Saison. Jöckel: „Ich glaube in der Tendenz, dass Marcel nicht zur Halbserie wechselt. Aber ich weiß auch, dass Atlas unbedingt in der Pause einen neuen Trainer vorstellen will. Das sind zwei verschiedene Positionen, die übereingebracht werden müssen.“

Was passiert, wenn Bragula und Atlas sich auf einen Vertrag ab Winter einigen? Vonseiten des VfL ist ein Wechsel zur Halbserie ausgeschlossen, aber „gegen eine Vertragsbindung kann man immer verstoßen. Die Frage ist dann, kann und will ich damit leben?“, sagt Jöckel. Der VfL würde in diesem Fall eine finanzielle Entschädigung erhalten.