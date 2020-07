Mikael Blümel gehörte in den vergangenen Jahren zu den besten Spielern des SV Baris Delmenhorst. Nun schließt er sich dem Stadtrivalen SV Tur Abdin an und geht dort gemeinsam mit seinem älteren Bruder Can auf Torejagd. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. Can und Mikael Blümel gehören in der Delmestadt sicherlich zu den besseren Fußballern. In den vergangenen Jahren standen sie sich auf dem Feld in der Bezirksliga als Kontrahenten gegenüber: Can lief für den SV Tur Abdin Delmenhorst auf, Mikael für den SV Baris. In der kommenden Spielzeit tragen sie nun beide das gleiche Trikot – und zwar das blaue der Aramäer. Mikael Blümel hat bereits eine Abdin-Vergangenheit, spielte sogar unter dem aktuellen Trainer Andree Höttges für die Blauen.

Für böses Blut sorgt der Wechsel innerhalb der Stadtgrenzen und der Liga nicht. „Überraschend war es für uns nicht. Es war klar, dass die beiden Brüder nochmal zusammenspielen wollten. Das stand schon längere Zeit im Raum. Wir können den Grund und damit auch den Wechsel gut nachvollziehen, auch wenn es für uns natürlich schade ist, einen guten Spieler zu verlieren“, sagt Baris Caki, Teammanager beim SVB. Sein Pendant auf Abdiner Seite freut sich entsprechend über die Verstärkung: „Seinen gefährlichen Schuss gepaart mit seinen Abschlussqualitäten vor dem Tor machen ihn zu einem der gefährlichsten Angreifer der Liga. Miki ist ein großartiger Fußballer, was er damals bei uns schon unter Beweis gestellt hat. Er bringt alles für einen echten Angreifer mit. Durch seine Stärken können wir im Offensivspiel noch einmal ganz anders agieren. Wir sind froh, dass wir ihn für unseren Weg gewonnen haben“, lobt Isa Tezel den Neuzugang.

Torgefährlicher Techniker

Mikael Blümel gehörte in der wegen des Corona-Virus abgebrochenen Saison zu den Leistungsträgern bei Baris. Niemand stand mehr Minuten auf dem Feld, in 18 Partien traf der 26-Jährige 13-mal und sorgte damit für rund ein Drittel der Treffer. Auch in der Spielzeit 2018/19 ging er voran, stand bei allen 30 Begegnungen auf dem Rasen, markierte elf Tore und legte einige weitere für den späteren Atlas-Stürmer Devin Isik auf. Baris verliert damit im zweiten Jahr in Folge einen seiner wichtigsten Offensivspieler. Dennoch ist Baris Caki nicht mulmig zu Mute. In der Winterpause kamen bereits vier Neue, darunter Stürmer Zana Ibrahim. „Die Jungs haben alle Bezirksliganiveau, konnten das aber noch nicht zeigen, weil es ja nur ein Spiel gab, bevor die Saison abgebrochen wurde“, sagt Caki.

Zudem hat der Sportmanager bereits vier weitere Neuzugänge verpflichtet, die zeitnah vorgestellt werden. Darunter sind auch Offensivakteure, die laut Caki „mit ziemlicher Sicherheit das Team verstärken werden“. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er Mikael Blümel gerne im Kader behalten hätte. „Natürlich ist das ein Verlust für uns. Da brauchen wir auch nicht so zu tun, als ob das anders wäre. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Abgang mit den Neuzugängen im Winter und denen, die diesen Sommer dazukommen werden, kompensieren können“, meint Caki.

Verlassen werden den SV Baris neben Mikael Blümel noch Patrick Schumacher, der seine Fußballschuhe laut Caki an den Nagel hängt, sowie Serkan Mangal, der etwas kürzer treten will. Der Baris-Teammanager betont das gute Miteinander zwischen den Vereinen, speziell mit Isa Tezel. „Zwischen uns beiden herrscht eine vernünftige Basis. So wie es da läuft, sollte es immer laufen. Es sind in den vergangenen Jahren ja schon mehrere Spieler von uns zu Abdin gewechselt“, sagt Caki.

Tur Abdin bekommt zu seiner ohnehin schon stark besetzten Offensive einen weiter Topspieler der Liga hinzu. Mikael Blümel kennt nicht nur die Liga und den Verein, sondern auch Trainer und Mitspieler. Die Eingewöhnungszeit dürfte entsprechend kurz sein. Bei seinem ersten Abdin-Auftritt vor einigen Jahren sprang mit Rang drei direkt die beste Platzierung der Bezirksliga-Geschichte des Vereins heraus. „Can und Miki bei uns im Verein zu haben, gibt uns ein unglaublich gutes Gefühl. Ihre Stärken sind allseits bekannt. Dazu kommt, dass beide Männer außerhalb des Platzes tolle Charaktere sind. Sie kennen die Stadt, die Liga und den Verein bestens. Wir haben mit diesem Transfer eine Win-Win-Situation geschaffen, von der alle Seiten profitieren werden“, blickt Tezel voraus.