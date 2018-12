Michael Schröder (weiße Ärmel) und die HSG hatten jede Menge Grund zum Jubeln. Sie ließen die Cloppenburger nicht zur Entfaltung kommen und siegten souverän. (INGO MÖLLERS)

Cloppenburg. Es war eine Machtdemonstration der HSG Delmenhorst in der Partie beim heimstarken TV Cloppenburg. Mit 28:19 (16:12) demontierte die Sieben von Trainer Jörg Rademacher den Tabellenvierten der Handball-Oberliga in dessen Halle. Mit so einem deutlichen Sieg hatten weder Trainer, Spieler noch Zuschauer der Delmestädter gerechnet. Die HSG zeigte eine bärenstarke Leistung, vor allem die Defensive trieb die Hausherren zur Verzweiflung. „Wir wollten die Cloppenburger eigentlich eine möglichst lange Zeit ärgern. Dass wir bei diesem Topteam so dominieren, habe ich nicht erwartet“, sagte Jörg Rademacher.

Und das taten die Gäste von Beginn an. In den ersten 15 Minuten nahmen sie die Cloppenburger völlig auseinander. Hinten erzwangen sie schwere Würfe, die Sönke Schröder regelmäßig entschärfte – insgesamt kam er auf 15 Paraden –, sofern der Ball überhaupt aufs Tor kam. Tim Coors, Michael Schröder und Jörn Janßen blockten in der Mitte immer wieder Würfe, die HSG erzielte über die erste und zweite Welle einen Treffer nach dem nächsten. „Da waren wir gnadenlos effektiv in der ersten Hälfte“, berichtete Janßen. Über 3:1 und 8:2 führte die HSG nach einer Viertelstunde bereits mit 12:4. „Sie sind nicht richtig auf uns draufgegangen, und so konnten wir gut werfen“, analysierte Coors nüchtern. Der TVC agierte fahrig, schien nicht bei der Sache oder nahm den Gegner schlicht nicht ernst. „Wir haben auf jeden Fall ein sehr viel engeres Spiel erwartet“, meinte der Linkshänder. Hier hatte die HSG einen klaren Vorteil: Während sie das Spiel im Rückraum breit machen konnte, fehlte Cloppenburg diese Option, da es im Rückraum keinen Linkshänder auf dem Parkett hatte.

Partie droht zu kippen

Es schien, als ob nur noch ein oder zwei weitere Tore bereits die Entscheidung gebracht hätten. Doch die Rademacher-Sieben verlor in der Folge etwas den Faden. Das lag auch an einer Umstellung. „Sie haben die Defensive von 3:2:1 auf 6:0 geändert. Da hatten wir einen kleinen Bruch“, sagte Janßen, der fünf Treffer erzielte. So sattelfest die Abwehr stand, so schwer fiel es der HSG in dieser Phase, in der Offensive gute Wurfpositionen zu erarbeiten. Dazu kam TVC-Keeper Hendrik Legler, der vor der Saison vom TV Neerstedt wechselte, immer besser ins Spiel und bekam nun häufig die Hände an den Ball. Bis auf 11:14 rückten die Gastgeber heran, die Partie drohte zu kippen. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff markierte Coors das 16:12, profitierte hier allerdings von einem Fehler Leglers.

Die Halle hoffte nach dem Seitenwechsel auf eine Aufholjagd. Doch es folgte ein Debakel. Mehr als zwölfeinhalb Minuten lang traf Cloppenburg das Tor nicht. Den zweiten Treffer im zweiten Durchgang erzielte der TV nach 18 Minuten. Die HSG schaffte es, 20 Minuten lang nur zwei Gegentore und insgesamt in der zweiten Hälfte lediglich sieben zu kassieren. Im Grunde war die Partie schon entschieden, bis der TVC zum ersten Mal netzte. Da führte die HSG nämlich bereits mit 21:12. „Gegen diese Abwehr werden es noch ganz, ganz viele Teams schwer haben“, sagte Torwart Schröder. So erzielte Ole Harms zwar fünf Tore – der Kreisläufer gehört zu den besten der Liga –, doch er war auch der einzige Cloppenburger Feldspieler, der das Niveau der HSG mitgehen konnte, und das auch nur teilweise. Legler verhinderte mit vielen Paraden eine noch deutlichere Klatsche.

Die HSG spielte im zweiten Durchgang wie ein Spitzenteam: Sie machte keine dummen Fehler wie unnötige Zeitstrafen – beide Mannschaften kamen komplett ohne aus – und ließ auch nicht in Sachen Konzentration und Intensität nach. „Wir haben diszipliniert und sehr fair gedeckt“, berichtete Rademacher. Spielmacher Frederic Oetken schloss sich seinem Chef an: „Die Abwehr war Bombe, und was durchkam, hat Sönke gehalten. Es war eine starke Mannschaftsleistung“, sagte er. Mit der klaren Führung im Rücken ließ die HSG die Uhr runterlaufen. „Wir haben das Tempo dann verschleppt, das haben wir clever gemacht“, merkte Oetken an.

Rademacher schwärmte geradezu ob der starken Leistung: „Mir war etwas bange nach dem Aurich-Spiel, ob die Jungs die Spannung hochhalten und durchziehen. Aber sie haben das überragend umgesetzt“, lobte er. Die Qualität im Kader sei ohnehin da, nun komme auch die Eingespieltheit dazu. Trotzdem bleibt der Coach bescheiden. „Wir wissen, wo wir herkommen, und bleiben auf dem Boden. Wir sind in einem Entwicklungsprozess, werden aber immer stabiler. Schade, dass jetzt Pause ist, bei dem Lauf, den wir gerade haben“, sagte er.

Die HSG schließt die Hinrunde damit auf Rang sechs ab. Sieben Siege und sechs Niederlagen stehen zu Buche. Zuletzt feierten die Delmenhorster fünf Erfolge bei den vergangenen sechs Auftritten, lediglich gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer OHV Aurich verloren die Rademacher-Mannen. Weiter geht es nach der Winterpause bei der SG HC Bremen/Hastedt am 26. Januar.