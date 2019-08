Auf diesem Bild schauen sie sich "nur" einmal im Weserstadion um. An diesem Sonnabend wird es ernst für die Spieler und Verantwortlichen des SV Atlas. (Philipp Schulze/dpa)

Manfred Engelbart sorgt vor. Er werde den Sanitätern im Weserstadion Bescheid geben, dass sie zu späterer Stunde einen Platz für ihn freihalten mögen, scherzte der Präsident des SV Atlas Delmenhorst bei der letzten Pressekonferenz vor dem Abend aller Abende und sorgte damit für allgemeines Schmunzeln in der Runde.

Die Aufregung ist eben enorm vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem SVA und dem großen Nachbarn SV Werder Bremen. Natürlich ist sie das. Das eigens betitelte Jahrhundertspiel kommt einem einmaligen Ereignis gleich, das für alle Beteiligten auf Delmenhorster Seite wohl der Höhepunkt ihrer fußballerischen Tätigkeit sein wird – egal ob sie auf oder neben dem Platz aktiv sind. Manfred Engelbart geht sogar noch ein Stück weiter. „Es ist das Extremste, was ich in meinem Leben erlebt habe“, sagte der Atlas-Vorsitzende, der kürzlich seinen 75. Geburtstag gefeiert hat.

Man muss nur mal einen Blick auf die vergangenen Monate werfen, um zu verstehen, was Engelbart meint, wenn er von einer „Achterbahn“ spricht. Die Geschichte begann in der zurückliegenden Saison mit dem dramatischen Sieg nach Elfmeterschießen im Halbfinale des Niedersachsenpokals. Weiter ging es mit dem Triumph im Endspiel und der damit feststehenden Teilnahme am DFB-Pokal. Allein diese Spektakel waren schon nichts für schwache Nerven, doch was dann folgen sollte, setzte noch mal einen drauf.

Alle Erwartungen gesprengt

Das Los Werder Bremen und die anschließende langwierige Diskussion über den Austragungsort bestimmten über Wochen die Schlagzeilen. Als feststand, dass die Partie im Weserstadion ausgetragen werden darf – der DFB hatte hierfür sogar seine Statuten geändert –, hielten die Vorbereitungen alle Verantwortlichen permanent auf Trab. Allein die immense Ticketnachfrage sprengte alle Erwartungen. Daher hoben die Atlas-Offiziellen nun noch einmal hervor, dass die Organisation des Großereignisses ohne die Hilfe von Werder gar nicht zu stemmen gewesen wäre. „Sie haben von der ersten Sekunde an gemerkt, dass wir das nicht alleine schaffen können, und haben höflich und kompetent ihre Hilfe angeboten“, spendete Engelbart ein großes Lob an den SVW.

Und nun, an diesem Sonnabend, ist es so weit. Um 20.45 Uhr wird das Nachbarschaftsduell, ein klassisches David-gegen-Goliath-Spiel, unter Flutlicht angepfiffen. „Ich denke, dass wir alles erledigt haben“, zeigte sich Atlas’ Sportlicher Leiter und 2. Vorsitzender Bastian Fuhrken optimistisch. Für die Mannschaft gibt es einen abgestimmten Tagesplan, um vor der Partie für eine bestmögliche Stimmung zu sorgen. Los geht es um 9.45 Uhr mit einem Anschwitzen.

Mehr zum Thema Von Bankkaufmann bis Autoverkäufer In diesen Berufen arbeiten die Atlas-Spieler Im Pokalspiel Delmenhorst gegen Werder treffen Amateure auf Profis. Fußball ist ein intensives ... mehr »

Danach zieht sich das Team in ein Tageshotel zurück, isst gemeinsam zu Mittag, schaut sich die erste Pokal-Konferenzschaltung am Nachmittag an und legt noch einen kleinen Spaziergang ein. Ein bisschen Kaffee und Kuchen gibt es auch noch, aber natürlich keine Torte, wie Bastian Fuhrken anmerkte. Um 18.45 Uhr geht es dann mit dem Bus in Richtung Weserstadion. Wenn dort später der Anpfiff ertönt, werden logischerweise nicht alle Spieler aus dem Atlas-Kader als Protagonisten auf dem Platz die Atmosphäre genießen können. Trainer Key Riebau kommt die undankbare Aufgabe zu, den Akteuren, die nicht unmittelbar dabei sein werden, genau das zu verkünden. „Es ist natürlich nicht leicht, jedem gerecht zu werden. Viele wissen, dass sie spielen werden. Aber es wird auch das eine oder andere traurige Auge geben“, weiß der Coach, der sich deshalb auch im Nachgang auf „viel Kommunikationsarbeit“ einstellt.

Die Nervosität steigt

Viel Arbeit anderer Art hat Riebau bereits hinter sich. Stichwort: Vorbereitung. Die hat am Montag begonnen. „Es geht darum, Werder möglichst vom Tor wegzuhalten“, gibt der 29-Jährige die Marschroute vor. Der Gegner werde viele Varianten in petto haben, „um uns in die Bredouille zu bringen“. Darauf und auf die einzelnen SVW-Akteure werde man im Vorhinein noch einmal eingehen, unter anderem mithilfe von Videosequenzen.

Der Atlas-Trainer hat bei seinen Schützlingen inzwischen eine gewisse Anspannung ausgemacht. „Ich glaube schon, dass die Nervosität bei den Jungs steigt“, sagte Riebau. Dennoch sei er guter Dinge, dass sie den Stress möglichst von sich fernhalten und „Feuer machen“. Auch für ihn selbst sei die Partie „natürlich kein Spiel wie jedes andere. Wenn man überlegt, dass fast 42.000 Leute da sind, ist das schon etwas, worüber man nachdenkt. Ich denke aber, dass ich die Ruhe bewahren kann“, zeigte sich Riebau zuversichtlich.

Die Kulisse im Stadion wird dem Event in jedem Fall angemessen sein. Manfred Engelbart geht fest davon aus, dass 41.500 Zuschauer da sein werden – ein paar wenige Restkarten gibt es noch an der Tageskasse. Allein aus Delmenhorst machen sich rund 12.000 Menschen auf den Weg nach Bremen. Ob da wirklich ein bisschen Heimspiel-Atmosphäre aufkommt? „Allein von denen, die immer bei unseren Heimspielen dabei sind, wird Stimmung erzeugt“, meinte Bastian Fuhrken.

Wenn dann am Sonntag, oder vielleicht eher am Montag, alles vorbei ist, werden die Atlas-Verantwortlichen darüber derweil nicht traurig sein. „Ich bin froh, wenn ich ab Montag wieder den Alltag vor mir habe“, sagte Fuhrken, wies aber zugleich darauf hin, dass er natürlich mit der zweiten Pokalrunde kein Problem hätte. Und damit sorgte auch er für Schmunzeln im Raum.