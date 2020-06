Der klassische Burginsellauf fällt in diesem Jahr aus, sodass sich die Sportler virtuell messen müssen. (INGO MöLLERS)

Kurzfristig haben die Organisatoren des Burginsellaufs den „Burginsellauf Virtual Run 2020“ aus der Taufe gehoben. „Auch wenn der Original-24-Stunden-Burginsellauf 2020 abgesagt werden musste, hängen die Laufschuhe zum Glück nicht am Nagel. Laufen kann jeder zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort“, erklärt die Vorsitzende des ausrichtenden Vereins LC 93 Delmenhorst, Birgit Woltjen-Ulbrich, „Daher bieten wir unseren Teilnehmern eine Alternative".

Im Gegensatz zu anderen virtuellen Läufen ist beim Burginsellauf die gelaufene Strecke entscheidend. Ziel ist es, innerhalb einer bestimmten Zeitvorgabe, eine möglichst lange Strecke zu laufen. In den vergangenen Jahren lockte der Burginsellauf massenweise Menschen auf die Graftwiesen – sowohl Läufer als auch Zuschauer.

Dieses Jahr fallen die diversen Musikauftritte und Feuershows aufgrund der Corona-Krise aus, gelaufen wird aber trotzdem – wenn auch nicht in Gruppen in der Graft. Die Veranstalter des virtuellen Burginsellaufs bieten vier verschiedene Kategorien für die Teilnehmer an: drei Stunden, sechs Stunden, zwölf Stunden und 24 Stunden. Ziel ist es, in der jeweiligen Zeit möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Im vergangenen Jahr stellte der Berliner Patrick Hösl die Bestmarke von gut 243 gelaufenen Kilometern innerhalb von 24 Stunden auf.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Einzelläufer, auch Mannschaften können sich für diesen Burginsellauf anmelden. Jeweils die fünf schnellsten Läufer eines Teams kommen in die Teamwertung. Das Teamergebnis ist die Summe der Einzelstrecken. Gelaufen wird in der Regel alleine oder entsprechend der Kontaktbeschränkungen mit weiteren Personen jeweils auf individuellen Strecken.

Wie ist der genaue Ablauf?

Wie genau das Prozedere funktioniert, erklären die Veranstalter online auf der Seite: https://portal.run-timing.de/442/registration. Die Interessierten können sich dort ab sofort für einen bestimmten Wunschzeitraum anmelden und erhalten eine Bestätigung per E-Mail. Per Post bekommen die Teilnehmer die offizielle, mit Vornamen personalisierte Startnummer zugesandt.

Die Veranstalter machen einige Vorgaben: „Du läufst alleine oder entsprechend der Kontaktbeschränkung mit weiteren Personen deine individuelle Strecke. Dabei versuchst du innerhalb der Zeitvorgabe (zum Beispiel drei Stunden) eine möglichst lange Strecke zu laufen. Die Zeitvorgabe darf nicht überschritten werden, sonst wirst du im nächst höheren Zeitraum gewertet. Du stoppst selbst deine gelaufene Strecke und deine benötigte Zeit beispielsweise mit einer Laufuhr oder Smartwatch und machst ein Foto vom Ergebnis“, heißt es auf der Homepage. Läufer können jederzeit kleine Pausen machen, nur müssen diese in die Laufzeit eingerechnet werden – so wie im normalen Wettbewerb auch.

Nach dem Lauf tragen die Athleten ihre gelaufene Zeit und Strecke online ein. Den Link finden sie in der Anmeldebestätigung. Die Daten sowie den Beweis wie ein Foto von der Uhr laden sie dort hoch. Das ist in der Zeit von Sonnabend, 20. Juni, 12 Uhr, bis Sonntag, 28. Juni, 23.59 Uhr möglich.

Auf Wunsch kann bei der Onlineanmeldung eine Medaille bestellt werden, die dann per Post zugesandt wird. Es handelt sich dabei um die Medaillen, die ursprünglich für den abgesagten 24-Stunden-Burginsellauf 2020 produziert wurden. „Bitte beachtet, dass der Text auf der Medaille entsprechend lautet“, teilen die Veranstalter mit. Dieser ruft die Teilnehmer auf, der Krise zu trotzen: „Zeig uns, dass Corona keine Chance hat: Schick uns ein Foto von deinem Burginsellauf Virtual Run 2020 an info@24-lauf.de. Egal wie gut du laufen kannst, hab einfach Spaß und halte dieses einmalige Lauferlebnis fest. Die schönsten Fotos werden wir auf Facebook und Instagram veröffentlichen.“

Der virtuelle Burginsellauf beginnt am 20. Juni um 12 Uhr und endet eine Woche später am 28. Juni um 23:59 Uhr. Die Anmeldung ist ab sofort freigeschaltet.