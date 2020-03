Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg halten in der Landesliga Bremen weiterhin den Kontakt zum Spitzenreiter TV Oyten. In eigener Halle siegten sie verdient mit 29:24 (11:10) gegen den VfL Fredenbeck III und sind damit seit vier Spieltagen ungeschlagen.

Mit dem Verlauf der ersten Halbzeit zeigte sich HSG-Coach Stefan Buß allerdings nicht ganz zufrieden. „Wir haben uns zwar viele Möglichkeiten gut herausgespielt, doch davon allein acht hundertprozentige Chancen liegen gelassen. Auch agierte unsere 5:1-Deckung nicht so aggressiv wie gewohnt, sodass Fredenbeck mit Würfen aus dem Rückraum oder mit dem zweiten Kreisläufer zu Toren kam“, berichtete Buß.

Die Gastgeber gingen zwar in der elften Minute durch Carsten Jüchter mit 6:3 in Führung, doch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit spielten die Gäste ihren Stiefel erfolgreich herunter, sodass sie nach 25 Minuten erstmals mit 9:8 vorne lagen. Durch Jona Schultz und zwei Treffer von Bennet Krix übernahmen die Buß-Schützlinge aber noch vor der Pause wieder die Führung.

Bessere zweite Hälfte

In Durchgang zwei hatten die Bookholzberger dann allerdings die besseren und erfolgreicheren Spielvarianten. Auch stand der Abwehrblock der Gastgeber jetzt wesentlich kompakter. Über 15:12 durch Yannic Lau hieß es nach 53 Minuten durch Nico Hennemann 24:18. Am erfolgreichsten aber agierte einmal mehr Bennet Krix, der nicht nur fünf Strafwürfe verwandelte, sondern obendrein noch acht weitere Treffer erzielte. Bis zum Ende brannte für die Gastgeber nichts mehr an.

Nach dem Auswärtstrip nach Woltmershausen am kommenden Wochenende folgt am Sonnabend, 21. März, das Spitzenspiel in der Halle Am Ammerweg gegen den TV Schiffdorf.